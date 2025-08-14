Потерянная инструктором пенсионерка-дайвер сутки провела в море

Пенсионерка-дайвер из Санкт-Петербурга, потерянная инструктором во время погружения, около суток провела в воде на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© МЧС России

Уточняется, что 63-летняя россиянка ныряла в Татарском проливе. В какой-то момент инструктор поднялся на поверхность, посчитав, что женщина присоединится к группе, которая погружалась с его коллегой. Но туристку найти не удалось.

Около суток ее искали с помощью катеров и вертолетов и нашли в 15 километрах от берега. Россиянку экстренно доставили на остров Монерон и передали врачам. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В феврале двое россиян не выжили во время дайвинга на Филиппинах. Одного из них растерзала акула.