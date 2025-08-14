Шахтерская легенда: как «домовой» спасает горняков

Профессии, связанные с риском для жизни, делают людей суеверными. Шахтёры – не исключение. Например, донбасские работяги верят существование «своего домового» – Доброго Шубина, который помогает честным горнякам-трудягам, предупреждает их о надвигающейся опасности.

Предупреждения от Шубина

Шубин на Донбассе считается главным мистическим существом в «шахтёрском фольклоре». Некоторые этнографы утверждают, что своё имя он получил из-за особенностей тела – мол, всё оно покрыто густой шерстью. Если верить более рациональной версии, то так стали называть рабочих, выжигавших в шахтах скопления взрывоопасного газа метана. В целях безопасности они носили вывернутые наизнанку овчинные тулупы. Кто-то же уверяет, что Шубин – это фамилия реального горняка, который погиб в шахте. Якобы его душа не упокоилась с миром, и он теперь блуждает по подземельям в виде призрака.

Случилось же это при следующих обстоятельствах. Шубин как-то повздорил с жадным владельцем шахты, который хотел сэкономить на безопасности своих рабочих. За это его оштрафовали, а в шахте вскоре случился завал. Многие шахтёры погибли, а тело «выскочки» так и не нашли. С тех пор он и ходит в забое, гремит инструментами, покашливает...

Тот, кто всегда рядом

Как рассказывают шахтёры, порой понять, что перед тобой находится Шубин, не удаётся. Горняки же с опытом поясняют – пожилого «коллегу» отличает ярко горящие глаза и крюк в руках, которым раньше таскали вагонетки. Если же забойщикам грозит смертельная опасность, то Шубин появляется в образе начальника. Он отдаёт приказ немедленно покинуть шахту. Очевидно, что пожилого шахтёра многие могут и не послушать, а приказ начальника не выполнить, наверняка, побояться, и будут действовать без промедления.

Тем, кто своим честным и самоотверженным трудом сумеет завоевать расположение, Шубин будет помогать – указывать на перспективную жилу и даже трудиться бок о бок. А вот с жадными людьми у «домового» донбасских шахтёров разговор короткий. Их он наказывает, устраивая в шахтах обвал или затапливая.

Но кто-то же не может продолжать трудиться после встречи с Шубиным. Переквалифицировавшиеся шахтёры признаются – между ними и шахтой вдруг вырастала какая-то преграда. Желание продолжать добывать уголь улетучивалось, а сама работа превращалась в каторгу. Горняки в таком случае советуют не стараться перебороть себя. Шубин просто так предупреждает о неприятностях.