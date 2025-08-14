От заката до рассвета: как боксеры бились 110 раундов

6 апреля 1893 года в истории мирового бокса произошло событие, которое до сих пор вызывает восхищение и ужас одновременно. В американском штате Луизиана состоялся поединок, превзошедший все мыслимые и немыслимые пределы выносливости человеческого организма.

На ринге сошлись два боксёра – Джек Берк и Энди Боуэн. На кону стоял титул чемпиона Юга в лёгком весе и внушительный по тем временам приз в 2500 долларов.

В далёком 19-м веке бокс находился в зачаточном состоянии. Отсутствовали какие-либо федерации, регламенты и даже хоть какие-то общепринятые правила. Бойцы буквально сражались до тех пор, пока один из них не смог бы подняться на ноги. Попросту не было ни правила трёх нокдаунов, ни возможности выбросить полотенце – буквально ничего.

© Всемирная боксёрская ассоциация

Энди Боуэн, начавший карьеру в 20 лет, к моменту поединка имел впечатляющую статистику: 12 побед и две ничьи. Он был действующим чемпионом Олимпийского клуба Нового Орлеана. Его соперник, Джек Берк, вышел на ринг в качестве замены – ему было 24 года.

Поединок начался в 21:00 по местному времени и продолжался семь часов 19 минут. За это время боксёры провели 110 раундов по три минуты каждый. Когда раунды перевалили за восьмой десяток, половина зрителей, пришедших на трибуны, мирно посапывала во сне. Разумеется, бой бы не продлился так долго, будь в ринге тяжеловесы, но ведь в этом случае сошлись двое ещё вчера бегавших марафоны мужчин.

Ситуация достигла абсурда, когда трое из четырёх судей, не выдержав, вероятно серьёзного напряжения от предстоящего решения, просто разошлись по домам. Лишь рефери Джон Даффи довёл поединок до логического завершения.

В 4:21 утра стало очевидно – бойцы исчерпали все резервы организма. Когда прозвучал гонг к 111-му раунду, ни один из боксёров не смог подняться из своего угла. И судья наконец зафиксировал закономерную ничью, после чего разделил приз между соперниками.

Последствия же боя оказались трагичными. Джек Берк получил множественные переломы рук и был вынужден завершить карьеру. Он умер в 1913 году в возрасте 44 лет, его смерть никак не была связана с последствиями рекордного поединка.

Судьба же Боуэна сложилась ещё печальнее. Отсутствие медицинских проверок и своевременного лечения сотрясений мозга привело к роковому исходу. В следующей схватке с Кидом Лавином после удара в голову Боуэн потерял сознание, а затем скончался в больнице.

Легендарный поединок навсегда останется символом нечеловеческой выносливости и безрассудства одновременно, свидетельством того, как далеко готовы зайти спортсмены в погоне за победой. А трагизм истории наглядно демонстрирует, насколько важен процесс развития в области спортивной медицины и, что главное, регламентации правил.