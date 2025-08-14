«Он смотрел на меня»: какое видение изменило жизнь Элвиса Пресли

«Король рок-н-ролла» Элвис Пресли весной 1965 года находился не в самом лучше состоянии. Пик его славы остался позади, популярны были «битлы», а зарабатывать на жизнь приходилось съёмками во второсортных фильмах. Не удивительно, что Пресли впал в депрессию. Всё могло завершиться нервным срывом, но неожиданно на Шоссе 66 в штате Арканзас музыканту открылся в небе «лик»... Иосифа Сталина. Собственно, лицо советского вождя навсегда изменило жизнь Пресли.

Взгляни на небо

5 марта 1965 года популярный некогда исполнитель ехал в Голливуд из своего поместья Грейсленд. Среди попутчиков оказался личный парикмахер Пресли Ларри Геллер, которого считали «духовным наставником» музыканта. Под влиянием «цирюльника» Элвис изучил целую стопку эзотерической литературы, что, конечно же, сказалось на его мировоззрении. Но Пресли не только читал, но и молился, медитировал. Правда, все эти способы всё никак не позволяли достичь цели – «встречи с Богом». Ларри же всё уверял своего приятеля – мол, ждать осталось недолго.

И вот в начале марта, проезжая через пустыню близ городка Уинслоу, Пресли бросил взгляд на небо и обомлел. Он тут же поинтересовался у Геллера – что тот видит на небе. Ларри не смог описать ничего необычного, а поэтому стал расспрашивать музыканта об увиденном. Оказывается, с неба на Элвиса смотрел Иосиф Сталин. «И он смотрел на меня и улыбался мне, и я чувствовал это каждой частичкой своей души», – вспоминал позже певец. А приехав в пункт назначения, Элвис признался, что хочет стать монахом.

Творческий прорыв

Увиденного на небе Сталина Пресли не принял ни за Бога, ни за Антихриста,да и монахом не стал. Данный знак он интерпретировал как предостережение, намёк на то, что стоит покопаться себе.

Изменить кардинально свой образ жизни музыкант после видения не смог. Он по-прежнему отличался любовью к загулам, но периодически впадал и в другую крайность – «духовные поиски». А вот на творчестве певца «лик» Сталина сказался.

Пресли пересмотрел репертуар и начал исполнять песни на религиозную тематику. «Новый Элвис» оказался востребован у американцев, особенно у жителей Юга. Записанный им в 1966 году альбом «How Great Thou Art» получил престижную премию «Грэмми». За четыре года до смерти певца, в 1973 году, таким же образом была отмечена ещё одна его пластинка – «He Touched Me».