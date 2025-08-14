85-летняя москвичка стала официанткой и звездой соцсетей

Пожилая жительница Москвы Ольга Львовна устроилась работать официанткой и стала звездой соцсетей. На это обратило внимание издание «Москва 24» в Telegram.

Как отмечает источник, во время ее смен столики в заведении, где она работает, всегда забронированы. Многие идут туда для того, чтобы лично увидеть 85-летнюю официантку и пообщаться с ней.

«Зумеры в восторге от возрастных блогеров. От них они получают искренность, которой так не достает в современном цифровом мире», — отмечают журналисты, ссылаясь на слова людей, которые следят за трендами.

