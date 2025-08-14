Медовый Спас: таинственный обряд на замужество, который работает

Каждый год 14 августа в народном календаре отмечают Медовый Спас. Это один из трех Спасов — за ним идут Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). У православных праздник называется Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Но в народе он прочно закрепился как день освящения меда и пора таинственных обрядов, о которых расскажет «‎Рамблер».

© Beata Zawrzel/ZUMA/TACC

Корни праздника — в Византии. В этот день на улицы выносили Крест и освящали им воду. Считалось, что тогда она спасет от болезней. В Русской православной традиции этот день приурочен к началу Успенского поста, который длится две недели — до 27 августа. На Руси на Медовый Спас в деревнях освящали воду, купались в реках, несли в церковь мед нового сбора, таким образом провожая лето.

Что приносили в церковь?

Главный символ праздника, конечно, — мед. Считалось грехом до 14 августа забирать мед из улья. До Спаса пчелы еще не «запечатывали» соты, и сладость могла испортиться. А вот после — было уже можно. Мед приносили в храм в красивых баночках вместе с маком и колосьями овса. Священник освящал все это, и только тогда семья могла попробовать первый мед года.

Параллельно с медом в этот день нередко приносили воду — особенно в тех местах, где вблизи был родник. Ее называли «спасовой», хранили до весны и добавляли в тесто, лекарства, мази. Некоторые ею умывались, когда болели — в старообрядческих традициях она считалась целебной.

Пять странных традиций и обрядов народов России

Почему с медом несли мак?

В один день с Медовым Спасом отмечался праздник Маковея, названный так в честь семи мучеников Маккавеев. Отсюда и традиция нести в храм мак. В некоторых регионах готовили специальные «маковейки» — букеты из полевых цветов, трав и стеблей мака. Их сушили и хранили за иконой в течение всего года как оберег от сглаза и бед.

Из мака варили кашу, пекли пироги, делали сладкую маковку — пирог из меда, мака и муки. Детям давали ложку меда с маком, чтобы были послушными. У славян был даже обычай «посыпать» новорожденного маками, чтобы защитить от злых духов.

Поверья и запреты

В народе верили: если в Медовый Спас пойдет дождь — осень будет теплая. Если в этот день увидеть много пчел — год будет сладкий и богатый. Женщинам запрещали в этот день убираться в доме: считалось, что можно «вымыть удачу».

Также нельзя было отказывать в угощении медом. Если пришел гость и попросил ложку — нужно было дать. Это якобы приносило здоровье щедрой семье. А отказ сулил пропажу голоса, гул в ушах, сглаз и бессонницуу.

Старики говорили: «На Спас — медом не скупись, с Богом поделись». До сих пор в некоторых селах принято угощать соседей первым медом и не брать за это деньги.

Натирание медом подошв обуви

Один из самых известных обрядов, связанный с Медовым Спасом, — это смазывание подошв обуви медом. Такой ритуал проводили женщины в надежде встретить суженого. Девушки верили, что после этого обряда они, наконец, встретят своего долгожданного возлюбленного и выйдут замуж в течение года — до следующего Медового Спаса.

Как проходил обряд: женщины просили близкого человека — маму, сестру или подругу — рано утром 14 августа намазать медом подошвы надетой обуви. В этот момент нужно было стоять молча, а после — сделать три шага вперед. Важно было проговорить про себя: «Я иду по своему пути — к любви, опоре и благополучию».

Сегодня этот обряд активно обсуждают в соцсетях. Тренд появился, когда в сети завирусилось видео про двух сестер, которые вышли замуж после того, как в прошлом году их мать намазала им подошвы медом. Ролик собрал миллионы просмотров и кучу восторженных отзывов от одиноких девушек.

Ранее мы рассказывали, как проходила свадьба в Древней Руси.