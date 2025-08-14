Почему Россия продала Аляску США

Будущая встреча президентов России и США, которая состоится на Аляске 15 августа, снова всколыхнула интерес к этому отдаленному американскому штату, который раньше был российской колонией. «Лента.ру» вспоминает, почему Россия продала Аляску и куда ушли деньги от этой сделки, что представляла собой Русская Америка, почему она исчезла и какую память о себе оставила.

© Lenta.ru

Как русские открыли свою Америку

По неподтвержденным сведениям, впервые русские люди появились на Аляске еще в XVII веке. Но официальной датой открытия полуострова считается 1732 год, когда его посетили моряки бота «Святой Гавриил» под командованием подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева. Во время Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова в 1741 году были открыты Алеутские острова. Вскоре на территорию Аляски начали приезжать русские землепроходцы и промышленники.

В 1732 году открыли Аляску.

В 1784 году рыльский купец Григорий Шелихов основал на острове Кадьяк первое постоянное русское поселение и вместе со своим компаньоном Иваном Голиковым учредил Северо-Восточную компанию для ведения на Аляске пушного промысла. Спустя четыре года Шелихов отправился в Санкт-Петербург, где просил Екатерину II утвердить монопольные привилегии своей компании на 20 лет и дать беспроцентную ссуду в 200 тысяч рублей.

Однако императрица отказала ему ввиду чрезмерной дороговизны проекта, а также из-за войны со Швецией и необходимости осваивать недавно завоеванные Крым и Новороссию. В 1799 году император Павел I издал указ о создании полугосударственной монопольной Русско-Американской компании (РАК), которая управляла всеми русскими поселениями в Америке (на Аляске и Форт-Россом в северной Калифорнии), а также на тихоокеанских островах (на Курилах и Гавайях). Ее первым руководителем и главным правителем Русской Америки стал каргопольский купец Александр Баранов.

В 1799 году на одном из островов архипелага Александра русские переселенцы основали форт Архангела Михаила. В 1804 году после нападения местных индейцев его перенесли на новое место, а новое поселение назвали Ново-Архангельском. В 1808 году город стал столицей Русской Америки — после ее продажи США в 1867 году его переименовали в Ситку.

Освоение Русской Америки

Главной целью российской колонизации Америки была добыча пушнины — калана (морской выдры), морского котика, песца и бобра. При этом приехавшие вступали в контакты с местным индейским населением — алеутами, эскимосами, тлинкитами. Это взаимодействие в разные времена складывалось по-всякому: от непримиримого противостояния в первые годы освоения Русской Америки до взаимовыгодных добрососедских контактов в последующие периоды времени.

В 1763-1765 годах на острове Уналашка во время восстания алеутов Лисьей гряды местные индейцы сожгли четыре русских торговых корабля и убили 162 промышленников. В 1784 году на острове Ситкалидак близ Кадьяка произошла «резня в Авауке» — жестокий вооруженный конфликт между русскими промышленниками во главе с Григорием Шелиховым и местным племенем алутиик, во время которого погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч индейцев.

В 1802-1805 годах на Аляске шла кровавая и ожесточенная русско-тлинкитская война. Главной причиной конфликта стала конкуренция за морской промысел у северо-западного побережья Северной Америки, а также то, что русские привели на земли тлинкитов их самых давних и злейших врагов — эскимосов-чугачей. К тому же многие русские промышленники зачастую не скрывали от индейцев презрительного и высокомерного отношения к ним, не гнушаясь откровенного грабежа местного населения.

Заключенное в 1805 году перемирие между Барановым и верховным вождем тлинкитского клана киксади Катлианом зафиксировало хрупкий статус-кво в регионе. Индейцам не удалось изгнать русских со своей территории, но они сумели отстоять свободу. В свою очередь, Российско-Американская компания хоть и вынуждена была теперь считаться с тлинкитами, но смогла сохранить морской промысел на их землях.

Этот конфликт в дальнейшем имел серьезные последствия — из-за него на долгие годы остановилось проникновение русских вглубь американского материка. Кроме того, после этого Россия была вынуждена отказаться от амбициозных планов овладеть еще и тихоокеанским побережьем к юго-востоку от Аляски вплоть до острова Ванкувер (в настоящее время — территория канадской провинции Британская Колумбия).

Современный исследователь Мария Иванова отмечает, что взаимодействие русских с индейцами на Аляске не исчерпывалось одними конфликтами и стычками.

«Помимо исключительно торговых и эксплуатационных отношений, в течение XIX века развивалось культурное взаимодействие: русские строили школы, где учили местное население русскому языку, а также основам корабельного дела и другому. Православные миссии распространяли христианскую религию среди автохтонного населения, — поясняет Иванова. — Постепенно отдельные коренные народы переняли некоторые традиции и основы ведения быта у русских. Такое межкультурное взаимодействие привело к распространению русской культуры среди коренного населения».

В 1821 году император Александр I подписал указ, юридически закреплявший владение Российской империей всеми островами на севере Тихого океана и Аляской. Границы российских владений в Америке были подтверждены русско-американской конвенцией 1824 года и русско-английской конвенцией 1825 года.

Почему продали Русскую Америку

Три русские крепости — Александровская, Елизаветинская и Барклаевская — на гавайском острове Кауаи, построенные в 1816 году по инициативе сотрудника РАК Георга Шеффера, были оставлены уже в следующем году под давлением местных гавайских властей и стоящих за ними американцев. Форт-Росс в северной Калифорнии, принадлежащей сначала Испании, а потом Мексике, в 1841 году из-за нерентабельности РАК продала американскому бизнесмену Джону Саттеру.

Возможно, российские чиновники это сделали весьма своевременно. Спустя семь лет по итогам Американо-мексиканской войны 1846-1848 годов Верхняя Калифорния была отторгнута от Мексики (вместе с другими 55 процентами ее территории) и вошла в состав США.

Что касается Аляски, то о причинах ее уступки США (именно этот термин фигурировал в официальных документах 1860-х годов) до сих пор спорят исследователи. Известный советский и российский историк Николай Болховитинов обстоятельства продажи Аляски объяснял объективными причинами.

Во-первых, это изначально континентальный, а не морской характер русской колонизации. Именно по этой причине Александр I отверг проект создания русских поселений на Гавайях. Во-вторых, перенесение внимания российских властей на освоение Приамурья и Приморья, уступленных России Китаем по Айгунскому договору 1858 года и Пекинскому договору 1860 года соответственно.

В-третьих, большие трудности защиты далеких и малоосвоенных (вплоть до продажи полуострова в 1867 году его русское население не превышало нескольких сотен человек) американских владений, что показала Крымская война 1853-1856 годов. В-четвертых, в пику враждебных Франции и Великобритании желание установить нормальные и даже дружественные отношения с США, исключив потенциальную возможность территориальных конфликтов в будущем. И, наконец, в-пятых, слабость и отсталость самодержавной Российской империи.

Ученик Болховитинова, доктор исторический наук Александр Петров, перечисляя официальные доводы в пользу продажи Аляски, считает их малосостоятельными. Во-первых, многие полагали, что Россия могла не удержать заокеанские территории, и они так или иначе будут захвачены либо США, либо Великобританией, которая незадолго до этого во время Крымской войны уже попыталась захватить Петропавловск-Камчатский с моря с помощью десанта.

В Петербурге опасались, что Россия может потерять Аляску совершенно бесплатно.

Особенно эти опасения усилились после обнаружения на Аляске первых месторождений золота в середине XIX века, когда там оказались американские золотоискатели, после которых можно было ждать и американских солдат.

Во-вторых, Аляска считалась неперспективной и потенциально убыточной территорией, особенно по сравнению с недавно присоединенными Приамурьем и Приморьем. В Петербурге думали, что Российско-Американская компания находилась в предбанкротном состоянии, но на самом деле это было не совсем так.

По мнению Петрова, настоящая причина продажи Аляски заключалась в том, что в Крымскую войну Россия осталась одна против чуть ли не всего мира.

«Александр II понял, что надо в противовес англо-французскому союзу добиваться крепкого союза с США, — поясняет историк. — Собственно, первым шагом к такому союзу и стала продажа Аляски».

В отличие от Болховитинова, Петров не считает, что Аляска была обречена на продажу. Он полагает, что альтернативой могла бы стать более грамотная и эффективная российская политика в своих североамериканских владениях. Следовало бы предоставить возможности Российско-Американской компании дальше активно действовать в регионе, позволить ей заселить этот регион выходцами из Сибири и центра России, осваивать эти огромные пространства в рамках продолжения крестьянской реформы после отмены крепостного права.

«Другое дело, хватило бы на это сил или нет», — добавляет Петров.

Аляскинская сделка

Впервые всерьез о продаже Аляске американцам в России задумались в преддверии Крымской войны 1853-1856 годов. Как указывал Николай Болховитинов, еще весной 1853 года генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский представил Николаю I записку, в которой подробно изложил свои взгляды о необходимости укрепления позиций России на Дальнем Востоке и важности тесных отношений с Соединенными Штатами. Чиновник писал:

«Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России если не владеть всей восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам <...>, но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами».

Весной 1854 года, опасаясь нападения Великобритании и Франции на Ново-Архангельск (как это случилось в августе того же года с Петропавловском-Камчатским), руководство Российско-Американской компании заключило фиктивную сделку с Американо-русской компанией из Сан-Франциско о продаже всего своего имущества (включая территории) за 7,6 миллиона долларов сроком на три года. Когда англо-французская угроза побережью Аляски отпала, это соглашение было немедленно расторгнуто, но вопрос о том, как быть с далекой и совершенно беззащитной Аляской, по-прежнему остался актуальным.

Главным инициатором сделки с США стал младший брат императора Александра II, великий князь Константин Николаевич. В 1857 году он направил министру иностранных дел Александру Горшкову письмо, в котором обосновывал необходимость скорейшего избавления Российской империи от американских владений. Начавшиеся предварительные переговоры с США вскоре были прерваны вспыхнувшей гражданской войной в Соединенных Штатах.

В декабре 1866 года по аляскинскому вопросу в Петербурге состоялось «особое совещание». На нем присутствовали император Александр II, великий князь Константин Николаевич, министр финансов Михаил Рейтерн, министр иностранных дел Александр Горчаков, управляющий морским министерством Николай Краббе и российский посланник в США Эдуард Стекль. Все участники «особого совещания» высказались за продажу русских колоний в Северной Америке Соединенным Штатам. 30 марта 1867 года, после возобновления контактов между Петербургом и Вашингтоном по этой теме, Россия официально уступила Аляску США за 7,2 миллиона долларов.

Хотя почти все финансовые документы по аляскинской сделке не сохранились, историк Александр Петров недавно обнаружил в архивах Государственного казначейства Российской империи любопытный документ. Из него следовало, что из США за покупку Аляски в российский бюджет поступило 11,362 миллиона рублей. Из них 11 миллионов рублей были потрачены за рубежом на закупку оборудования для строительства железных дорог в юго-западном направлении — Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской.

11,362 миллиона рублей золотом получила Россия за продажу Аляски.

***

Как указывает историк Сергей Корсун, после 1867 года «имеются сведения о переселении из Америки в Россию 546 человек из 812, имевших на это право». По его подсчетам, в 1869 году на Аляске оставалось около 200 русских, более 200 колониальных граждан и более 1,5 тысячи креолов. Все эти люди были носителями русских культурных традиций, для колониальных граждан русский язык был родным, а большинство креолов были двуязычными. Заметные следы русской культуры сохраняются на Аляске и по сей день.

Доктор экономических наук Яков Миркин полагает, что продажа Аляски — это метафора и наглядная демонстрация того, что бывает, когда модель общества и экономики неправильна:

«Как сделать, чтобы история с Аляской не повторилась? Ответ — найти такую модель экономики, которая бы давала максимум динамики. Внешнее давление, попытки вытеснения будут всегда. Важно, как мы ответим на них».

Кандидат исторических наук Сергей Маркедонов одним из важнейших уроков аляскинской сделки 1867 года считает то, что она продемонстрировала важный факт. Российско-американские отношения не были константой и они эволюционировали со временем.

«Наряду с откровенной враждой и конфронтацией были и интересные периоды прагматического взаимодействия», — отметил он.

В этом же уверен и историк Александр Петров: