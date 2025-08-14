Лабынкырский черт: где живет русское «лохнесское чудовище»

К этому якутскому озеру не ведёт ни одна дорога. Добраться до водоёма можно только на лошадях, вездеходе или вертолёте. Ближайший посёлок расположен в 150 километрах, а поэтому туристы не частые гости на побережье озера Лабынкыр. Не исключено, что отталкивает путешественников ещё и многочисленные легенды о коренном жителе, которого стали называть русским «лохнесским чудовищем».

Среда обитания

Лабынкыр расположен в Оймяконской области – самой холодной части материка, возле полюса холода. Однажды там была зафиксирована самая низкая температура – минус 71,2 градуса.

Общая протяжённость озера составляет 14 километров, глубина – до 60 метров. Кроме того, водоём никогда не замерзает – его поверхность лишь покрывается тонкой коркой льда. Данную особенность пока не в состоянии объяснить даже современные учёные.

Местные жители уверены, что «виноват» в этом Лабынкырский чёрт, которого боятся даже старожилы. Чудовище гоняется за рыбаками, ворует собак и затаскивает в пучину крупных оленей. А некоторым якутам даже довелось с ним повстречаться. Они описывают чёрта как огромного монстра тёмного цвета, с большой головой и горящими глазами, расстояние между которыми составляет более метра.

По щучьему велению

Если верить одной из легенд, чудовища давно уже нет в живых. Как-то оно утащило в недра водоёма маленького мальчика. Дедушка погибшего мальчика поджёг озеро, а утром волны выкинули на берег труп того самого чёрта. Родственники вспороли живот и достали оттуда тело мальчика. Правда, куда делить останки монстра, до сих пор непонятно.

Активно исследовать местность начали только в середине прошлого столетия.

«Предмет плыл, и довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам.<…> Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело», – написали в своём дневнике 30 июля 1953 года геологи Виктор Твердохлебов и Борис Башкатов.

Их последователям повезло значительно меньше. Больше никто с монстром так и не встречался. Не удивительно, что уже через три десятилетия интерес к озеру поутих. Но мимо такого чудовища просто не мог пройти известный исследователь паранормальных явлений Вадим Чернобров. В 1999 году он, изучая ледяные наросты на берегу озера, предположил, что они могли остаться от тела выползавшего на берег Лабынкырского чёрта. На основе этого и был сделан вывод, что чудовище внешне напоминает реликтовую щуку огромного размера. Собственно, это и есть вся информация о таинственном обитателе озера, которую охотникам за непознанным удалось добыть.