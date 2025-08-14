Леонид Кулик: что случилось в плену с ученым, открывшим Тунгусский метеорит

Падение знаменитого Тунгусского метеорита, произошедшее в Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в июне 1908 года, стало самой загадочной природной катастрофой XX века. Разрушительный световой болид, произведший взрыв в десятки мегатонн и не оставивший при этом никаких заметных следов своего вещества, до сих пор порождает всевозможные версии – от обычного крупного астероида до летающей тарелки с пришельцами. Однако ни в царской России, ни после установления советского режима власти не спешили исследовать место падения таинственного космического тела, и о нем все уже давно могли забыть, если бы не энтузиаст-минералог Леонид Кулик, чья активная экспедиционная деятельность была прервана вторжением нацистских захватчиков.

Отец советской метеоритики

Пионер в области изучения Тунгусского метеорита, Леонид Алексеевич Кулик первым составил представление о грандиозных масштабах загадочной сибирской катастрофы. С 1921 года всецело посвятив себя новой не только для советской России, но и для всего мира науке метеоритике, он в конце 1920-х годов при поддержке академика В.И. Вернадского с большим трудом добился от Академии наук утверждения регулярных исследовательских экспедиций на Тунгуску. Там он обнаружил грандиозный радиальный вывал леса, растянувшийся более чем на две тысячи квадратных километров, с сотнями километров обожженных деревьев в центре.

Леонид Кулик организовал и возглавил комплексные исследования Тунгусского феномена, которые были сопряжены с огромным объемом подготовительных работ, фенологическими и метеорологическими наблюдениями, ботаническими и почвенными сборами, раскопками воронок, оставленных таинственным небесным телом, геодезическими и буровыми работами. При этом плодотворная научная деятельность Леонида Кулика не ограничилась одной «Тунгусской проблемой», и благодаря ему перечень отечественных метеоритов пополнился тремя десятками новых названий. За его выдающиеся заслуги в 1935 году ему без защиты диссертации по совокупности работ была присуждена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук. Благодаря их совместным с Вернадским усилиям в 1939 году при Академии наук возник первый в мире Комитет по метеоритам, и Леонид Кулик занял при нем должность ученого секретаря. Он активно пропагандировал это новое научное направление в своих статьях, лекциях и обращениях к населению, составлял первые советские метеоритные каталоги и монографии, принимал участие в открытии первого планетария в городе Донском Тульской области.

Однако далеко не всем предприятиям ученого суждено было увенчаться успехом. Запланированная Леонидом Куликом аэрофотосъемка центра падения Тунгусского метеорита и подготовка новых крупномасштабных исследований были сорваны началом Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная

Роковое 22 июня 1941 года Леонид Кулик встретил уже немолодым человеком, ему было 58 лет. Однако военное дело не было для ученого в новинку. Дворянин по происхождению, он еще в царское время обучался в Тираспольской полковой школе, участвовал в революционном движении 1905 года, доблестно сражался на фронтах Первой мировой войны. Так что ни солидный возраст, ни уговоры Президиума АН СССР, готового ходатайствовать об освобождении ученого от воинской обязанности, не остановили Леонида Алексеевича от добровольного вступления в ряды народного ополчения. Уже в июле 1941-го его зачисляют в 17-ю стрелковую дивизию и отправляют на передовую линию фронта в районе города Спас-Деменска Калужской области, оккупированного противником. В октябре 1941 года под деревней Всходы Смоленской области старшина саперной роты Леонид Кулик при выходе из окружения получил ранение в ногу и потерял сознание. Очнулся он уже в немецком концентрационном лагере для военнопленных.

Плен

В своем письме на родину, переданном через местную жительницу Марию Заккис, он сообщил, что работает санитаром во временном лазарете, всеми силами помогая советским раненым, страдающим от скудости питания и нехватки необходимых медикаментов. При этом исследователь и в плену самоотверженно продолжал вести научную деятельность, готовя материалы для публикации в советских журналах и, в частности, записывая некоторые воспоминания об исследованиях Тунгусского метеорита.

Весной 1942 года Кулику удалось через Марию Заккис наладить связь с партизанами из отряда «Северный медведь», которые замыслили организовать ему побег. Однако когда мартовской ночью за ученым пришла юная разведчица Лидия Бакланова, он отказался идти с ней, уговорив ее сначала вывести вместо себя пленную женщину-врача. Сам он собирался отправиться следом, но не успел.

Той же ночью немцы вывезли Леонида Кулика вместе с ранеными в Спас-Деменск и бросили в тифозный барак на Морозовской горке. Из еды пленным выдавали в день только 200 граммов хлеба и тарелку пустого супа с овсом или пшеном. Желая склонить ученого к сотрудничеству, немцы предложили улучшить ему качество содержания в обмен на его исследовательские наработки, но тот гневно отверг их предложение, не пожелав даже разговаривать с нацистскими захватчиками.

Память

Изнуренный голодом организм не выдержал, и Леонид Кулик скончался от сыпного тифа 14 апреля 1942 года. Питавшие к ученому огромное уважение, местные жители похоронили его в отдельной могиле на городском кладбище и передали в НКВД оставленные Леонидом Куликом неоконченные труды. Новая исследовательская экспедиция на место падения Тунгусского метеорита состоялась только в 1958 году, спустя 16 лет после смерти первого энтузиаста-исследователя. А имя Леонида Алексеевича Кулика теперь носят малая планета Солнечной системы и один из кратеров на обратной стороне Луны.