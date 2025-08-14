Американский перевал Дятлова: пять загадочных смертей в горах Калифорнии

В 1978 году в городе Чико, штат Калифорния, США, пропали пять парней. Они возвращались с баскетбольного матча домой и словно растворились в воздухе вместе с автомобилем. Полиция нашла машину, а через полгода четыре тела, но объяснить смерть ребят так и не смогла. Этот случай остается не меньшей загадкой, чем история гибели группы Дятлова и он до сих пор будоражит умы профессиональных сыщиков и энтузиастов.

24 февраля 1978 года, после завершения матча между студенческими командами в Калифорнийском университете в городе Чико, пять молодых и здоровых парней в возрасте от 24 до 32 лет сели в автомобиль «Меркьюри Монтего» и выехали в город Юба.

Компании предстояло преодолеть 72 километра по относительно пустой трассе, что обычно занимает около часа. На следующий день ребятам нужно было вернуться в Чико, чтобы принять участие еще в одном баскетбольном матче. Но этому не суждено было произойти, так как Тед Вайхер, Джек Хьютт, Джек Мадруги, Уильям Стерлинг и Гэри Матиас бесследно исчезли.

Последний раз спортсменов видели на заправке, куда они заехали, чтобы купить бензин и заодно перекусить. Автомобиль нашли в 110 км от города Чико на пустынной горной дороге, застрявшим в снегу. При этом копы сразу отметили, что ничего катастрофического не произошло и пятеро крепких парней без проблем бы вытолкали машину из сугроба.

Двигатель «Меркьюри» тоже был в полном порядке и полицейский, сев за руль, смог завести его с первой попытки. Ключей в замке не было, а бак был заполнен наполовину. В салоне автомобиля царил ужасный беспорядок — все сиденья и пол были засыпаны остатками еды и обертками от шоколадных батончиков.

Копы отметили, что тот, кто вел машину, хорошо знал трассу или ему крупно повезло. Машина остановилась буквально в нескольких сантиметрах от глубокого кювета, который не был виден из-за снежных наносов. Все, кто знал ребят, в один голос утверждали, что за рулем всегда был Джек Мадруга, не доверявший свою технику никому.

Опрос родственников и друзей пропавших показал, что кроме Теда Вайхера и Гэри Матиаса никто из парней не имел опыта выживания в дикой природе. Теда нельзя было считать бывалым следопытом, так как его опыт ограничивался охотой на оленей, на которую он ходил с отцом и в теплое время года. Матиас иногда ходил в походы и, по словам знакомых, умел ставить палатку и разжигать костры.

Поисковый отряд полиции нашел машину во время мощного снежного шторма. Как ни старались члены команды, но не смогли найти никаких следов пропавших, кроме одного ботинка. Страшная находка была сделана спустя несколько месяцев после обнаружения автомобиля, 4 июня 1978 года. Группа мотоциклистов, путешествующая по Национальному парку Плумас, нашла в глухомани одинокий трейлер лесной службы, вокруг которого распространялся отвратительный запах гниения.

Внутри мобильного дома лежал труп Теда Вайхера, завернутый в восемь простыней. Он был в одежде, но без обуви, а на столике возле койки лежало его никелевое кольцо с гравировкой «Тед», кошелек с деньгами, золотая цепочка и дорогие золотые часы, которые никто из родных и знакомых погибшего никогда ранее не видел.

Лицо покойного обрамляла борода, а ноги были обморожены. Судмедэксперты установили, что 90-килограммовый, физически крепкий парень умирал не менее 13 недель. В трейлер, расположенный в 30 км от автомобиля, Тед попал, разбив окно. Парень почему-то не разжег печку, хотя в трейлере были спички, книги и горючие материалы отделки.

На полу валялись пустые банки тушенки, вскрытые армейским ножом. Такой способ открывания банки не был известен Вайхеру — им могли воспользоваться только Мадруга и Матиас, служившие в армии. Шкафы и ниши трейлера были буквально забиты продуктами, которых всем пятерым хватило бы на пару зимовок.

Полицейских удивило и то, что неподалеку находился сарай, в котором стояли баллоны с пропаном. Терпящие бедствие парни не могли не видеть постройку, в которой было горючее, способное их обогреть и обеспечить горячей пищей. В трехстах метрах от трейлера были найдены три шерстяных одеяла, взятые из трейлера и ржавый фонарик.

Лейтенант Ланс Айерс из округа Юба отметил, что ребятам нужно было лишь войти в сарай, повернуть кран и зажечь печь, чтобы решить большую часть своих проблем. Тем не менее было очевидно, что Тед Вайхер долго и мучительно умирал от голода и холода, не пытаясь себе помочь.

Айерс еще со школы знал всех пятерых парней и раскрытие этого странного дела стало для него вопросом чести. Поиски вокруг трейлера продолжились всего через сутки полицейские наткнулись на останки Мадруги и Стерлинга. Они лежали через дорогу от лагеря, где умер Тед, причем Мадругу наполовину съели дикие звери, а от его товарища остались только кости. Мадруга лежал на спине и сжимал в руке наручные часы.

Спустя еще два дня, немного ближе к трейлеру, отец Джека Хьюетта нашел позвоночник своего сына. Еще через день, чуть в стороне, нашли череп парня и еще несколько костей. Стоматолог, сверившись с медицинской картой, подтвердил, что череп принадлежит Джеку.

Опрос среди местных жителей позволил следователям обнаружить свидетеля, который застрял на этой дороге примерно в то же время что и парни. Им оказался 50-летний Джозеф Шонс. Мужчина рассказал, что пытался откопать свой автомобиль из снега и у него случился сердечный приступ. Он принял лекарство и прилег в автомобиле, дожидаясь, пока препарат подействует.

Пока Шонс отдыхал, он услышал свист и увидел, как мимо него по дороге прошла женщина с ребенком на руках, а затем группа людей, освещающих себе путь в снегах налобными фонариками. Джозеф попытался позвать на помощь, но никто не отреагировал на его крики. Шонсу пришлось провести в салоне автомобиля несколько часов, но потом закончился бензин и ему стало очень холодно.

Джозефу пришлось покинуть машину и отправиться по дороге в сторону ближайшего жилья, которое находилось в 10 км от места его ночевки. По пути мужчина увидел «Меркьюри Монтего», но в автомобиле никого не было. Шонс, несмотря на плохое самочувствие, добрался до домика в горах и там нашел помощь.

Поиски продолжались до следующей зимы, но тело последнего из компании, Гэри Матиаса, так и не было обнаружено. Даже спустя 42 года посте трагедии о судьбе этого человека абсолютно ничего не известно. Из всей компании Гэри был самым проблемным человеком.

Его родные и друзья знали, что во время службы в армии, которая проходила в Германии, Матиас пристрастился к наркотикам. Кроме этого, еще во время службы у парня начали проявляться признаки шизофрении. За два года, прошедшие после возвращения домой, Гэри успел пройти курс лечения от наркотической зависимости и был признан здоровым.

При этом семейный врач Гэри не исключил вероятность того, что на того негативно повлияла экстремальная ситуация, что привело к психозу, панике и потере ориентации в пространстве. В таком состоянии Матиас мог убежать далеко от своих товарищей или упасть с обрыва.

Это дело поставило перед полицией и родственниками погибших множество вопросов, ответов на которые нет. Почему ребята не держались вместе и решили разделиться, как можно было умереть от холода и голода рядом с топливом и едой, кто были люди, которых видел Шонс и где Гэри Мэтиас — это лишь часть загадок, ответы на которые помогли бы раскрыть тайну.

Случай на горной дороге, произошедший зимой 1978 года, остается такой же загадкой, как и случай с группой Игоря Дятлова, произошедший на Северном Урале в 1959 году. Многие считают, что эта трагедия — самое загадочное происшествие 70-х годов, случившееся в США.