Как в СССР появилась соцзащита военного времени

В 2025 году Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для побед на фронте, работы в тылу, помощи раненым и беженцам с 1941 по 1945 год советской властью были приняты сотни нормативных актов. Война заставила серьезно перекроить правовое поле страны. «Парламентская газета» рассказывает об архивных документах, определявших жизнь на фронте и в тылу от начала немецкого вторжения до Великой Победы. Читайте каждую пятницу в печатной версии нашего издания и на сайте PNP.RU. Сегодня рассказываем о создании новых отделов по обеспечению военных и их семей, а также о приказе начальства гарнизона блокадного Ленинграда об ответственности за нарушения правил при сигнале военной тревоги.

Пособия и пенсии для защитников

При республиканских советах народных комиссаров, а также при областных, городских и районных советах депутатов, трудящихся необходимо создать отделы «по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих». Такое требование содержалось в указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 января 1943 года.

Документ устанавливал, что новые отделы берут на себя обеспечение пособиями и пенсиями семей военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота. Ранее этим занимались органы социального обеспечения. Таким образом, военные и их близкие получали отдельную структуру для решения бытовых вопросов при поддержке государства.

Указ устанавливал, что новые отделы также обеспечивают предоставление семьям военнослужащих установленных льгот. В этих же структурах рассматривали заявления и жалобы, поступающие от семей красноармейцев, а также реагировали на сигналы о нарушениях.

Несмотря на трудное время, в годы Великой Отечественной войны военные получали не только денежное довольствие, но и ряд дополнительных выплат. Важной особенностью политики государства являлся их поощрительный характер. Так, составу истребительно-противотанковых полков было установлено довольствие в полуторном и двойном размере, а оклады летчиков и разведывательной авиации были на 40 процентов выше, чем в авиации ближнебомбардировочной. При этом летчику-истребителю приплачивали по тысяче рублей за каждый сбитый самолет противника, за успешную бомбардировку промышленных и военных объектов противника — по пятьсот рублей.

Особое внимание уделяли близким родственникам тех, кто сражался с нацистами на фронте. Так, в 1942 году семьям генералов, офицеров и «сверхсрочников» выплачивались пособия от 75 до 500 рублей в зависимости от военной должности и количества нетрудоспособных членов семьи. При этом средняя зарплата рабочего в тылу составляла 300-400 рублей.

Советник ректора РГГУ, заведующий кафедрой истории России новейшего времени Александр Безбородов в беседе с «Парламентской газетой» назвал этот документ очень важными. В это время коренным образом меняется обстановка на фронте: заканчивается Сталинградская битва. Пришло время серьезно подумать, как поддержать семьи рядового и младшего начальствующего состава.

«Создание специализированных структур и отделов становится отправной точкой для стабильной выплаты пенсий и пособий этим категориям граждан. Фиксируется система льгот. Более того, их жалобы будут учитывать. Это прямо указывается в нормативных документах. На Советы депутатов трудящихся и исполкомы возлагаются контрольные функции. Формируется целостная система государственного обеспечения пособиями и пенсиями для этих семей», — пояснил эксперт.

Вне зависимости от служебного положения

В 1943 году военное руководство Ленинграда, который уже находился в блокаде с сентября 1942 года, решило серьезно взяться за дисциплину при объявлении в городе военной тревоги. 9 июля 1943 года начальник гарнизона города Ленинграда генерал-лейтенант Григорий Степанов издал приказ № 29, который призвал бороться с «неоправданными потерями», связанными со «случаями грубого нарушения со стороны населения и военнослужащих правил поведения по сигналу «ВТ» и при артобстрелах города». А именно — при объявлении сигнала тревоги «многие граждане и военнослужащие продолжают движение по улицам, скапливаются у подъездов и на остановках, не выполняя требования органов милиции и местной ПВО о рассредоточении и укрытии».

В связи с этим Степанов приказал нарушителей-военных передавать в Управление коменданта ленинградского гарнизона, а всех остальных, вне зависимости от служебного положения, штрафовать непосредственно на месте нарушения. Штраф составлял 25 рублей. Для тех, кто замечен в нарушениях повторно, а также для руководителей организаций и предприятий наказание было куда более суровым — штраф в три тысячи рублей и тюремный срок до шести месяцев.

Руководителей, виновных в том, что при артобстреле на вверенном им предприятии немедленно не предприняли меры для укрытия работников, приказывалось «привлекать к ответственности по законам военного времени».

Задерживать нарушителей должны были усиленные патрули комендантской службы.