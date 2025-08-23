Город белых шляп: что скрывает главный миф Анапы

Анапа часто ассоциируется с солнцем, морем и белой шляпой, которую можно увидеть на сувенирах и в рекламе. Но этот образ — лишь выдумка, не имеющая подтверждений в официальных источниках. Реальная история города куда интереснее. Город белых шляп, которых не существует: что скрывает главный миф Анапы - об этом подробнее на сайте Туристас.

Когда-то здесь стоял древнегреческий город Горгиппия с прямыми улицами, колоннами, винодельнями и банями, а до греков жили синдские племена. Позднее город переходил от одного народа к другому и менял названия — от Мапа до Анапа. Происхождение имени объясняют по-разному: от черкесского «край круглого стола» и абхазского «ладонь» до греческого «высокий мыс» и тюркского «материнская доля».

В письменных источниках Анапа впервые упомянута в 1479 году. Легенда о белой шляпе появилась недавно и основана лишь на одной старой статье без фактов и дат, что делает её скорее рекламным мифом. Этот образ вытеснил подлинное прошлое города, хотя Анапа заслуживает память не только как курорт, но и как место с богатым наследием.