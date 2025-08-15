Наш ответ Версалю: как Петр I основал Петергоф в 1723 году

Впервые Питерхоф, известный также как Петергоф (от немецкого Peterhof, что дословно переводится как «Петров двор»), упоминается в истории в 1705 году. Об этом свидетельствует запись в походном журнале царя Петра I, где он обозначается как «путевой двор» и одновременно как пристань, предназначенная для удобного переезда на остров Котлин. Это место было одним из множества мыз, или «попутных светлиц». В те времена они возводились вдоль живописного южного побережья Финского залива по пути из столицы – Петербурга. Полноценную работу Петергоф начал 15 августа 1723 года. В честь даты «ФедералПресс» погружается в историю одного из самых прекрасных мест России, которое признано шедевром архитектурного искусства.

Открытие Петергофа

К моменту торжественной церемонии открытия резиденции, которая состоялась 15 августа 1723 года, основные работы по отделке Большого дворца были полностью завершены. Нижний парк был тщательно распланирован, а Морской канал прорыт и функционировал. Часть фонтанов уже радовала глаз своей красотой, а малые дворцы Монплезир и Марли уже возвели. Кроме того, почти завершилось строительство Эрмитажа, более двадцати деревянных галерей и павильонов, а также были установлены разнообразные трельяжные ограды. По замыслу они придавали ансамблю законченный вид.

В первой четверти XVIII века вблизи Нижнего парка начали формироваться небольшие поселения. Там жили строители, принимавшие участие в возведении резиденции, а также дворцовые служащие. Эти поселения получили названия: Большая, или Старая, слобода (которая впоследствии стала известна как Старый Петергоф) и Малая, или Новая, слобода (впоследствии переименованная в Новый Петергоф). В 1762 году Петергофу был официально присвоен статус города, а в 1849 году он стал уездным городом.

От ВОВ до наших дней

В трагические годы Великой Отечественной войны город Петергоф и его дворцово-парковый комплекс понесли огромный ущерб. Ведь в непосредственной близости проходила линия фронта. Однако благодаря усилиям реставраторов и всего советского народа в послевоенное время все историко-культурные памятники Петергофа были тщательно восстановлены. Ансамблю вернули прежнее великолепие. В настоящее время Петергоф представляет собой уникальный комплекс. Он включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, которые формировались около двух веков. «Нижний парк», «Верхний сад» и «Английский парк» – это ансамбли, которые получили свое развитие в XVIII веке, а «Александрия», «Колонистский парк», «Луговой парк», «Александринский парк», «Сергиевка», «Собственная дача» – ансамбли, которые были созданы в XIX веке. Петергоф вместе с другими выдающимися памятниками Петербурга и его окрестностей образует единый комплексный объект. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.