Крах был неизбежен: писатель объяснил, кто уничтожил сверхдержаву

Приближается 34-я годовщина путча ГКЧП и последовавшего за ним распада СССР. В связи с этим в очередной раз следует понять как то, что стояло за развалом второй сверхдержавы, так и то, как можно было спасти Союз.

© runews24.ru

Это совершенно непраздные и вполне практичные вопросы. Современная Россия весьма похожа на СССР в плане административного устройства и внешних вызовов, которые стали ещё сильнее.

Наследники «Земшарной республики»

Так вот, насчёт административно-территориального устройства. Известный советский и российский писатель и журналист, бывший главред «Литературной газеты» Юрий Поляков в беседе с изданием «Аргументы и факты» отметил, что, по его мнению, это было главным в череде факторов, поспособствовавших развалу СССР.

«Территориальная модель Союза была пережитком времён веры в революцию во всём мире... Главным лоббистом союза, а не федерации под эгидой России был Троцкий, а не Сталин», - заметил писатель.

© Лев Троцкий искренне верил в грядущее отмирание государств

Всё это было следствием веры в то, что вот-вот и советская Германия на подходе, да и коммунистическая Франция подтянется... За ней – остальные. Возникнет так называемая «земшарная республика».

После того, как Сталин разгромил оппозицию в ЦК и Политбюро ВКП(б), сконцентрировав власть в своих руках, «ленинское наследие» он не стал трогать, замечает Поляков.

«Глубинное антигосударство»

Он сковал набор республик единым центром управления, партдисциплиной, экономической кооперацией, силовыми ведомствами под эгидой Москвы. Эти механизмы эффективно подавляли любые проявления местничества, сепаратизма, национализма.

Однако главный фактор риска оставался. Союзные республики были зачаточными протогосударствами в государстве. У них свои правительства, языки, министерства, даже академии наук.

В истории последней сцепкой для этого государства была руководящая и направляющая роль КПСС. Когда её устранил Горбачёв, процесс распада было не остановить.

© Запад тогда успешно сыграл в свою игру

Понятное дело, что свою важную лепту внёс и «замечательный» Запад. Его историческая миссия по ослаблению нашей страны привела к тому, что ему несколько раз в нашей истории удавалось установить связь с «глубинным антигосударством», полагает Поляков.

«При помощи пособников изнутри России Запад до недавних пор мог продавливать своих сторонников на высшие должности РФ. А иначе почему сразу трое бывших первых зампредов правительства убыли на Запад после начала спецоперации?» - задаёт риторический вопрос писатель.

Варианты были, воля отсутствовала

Юрий Поляков уверен, что у СССР были юридические механизмы сохранения части территории. До лета 1991 года не было процедуры выхода республик из Союза, несмотря на продекларированное право на это.

По мнению публициста, нужно было проделать следующую работу. Для выхода из СССР республикам центр должен был предложить размен. Они имели бы право выйти только с теми территориями, с которыми в Союз входили.

А все остальные земли, присоединённые по «административно-экономическим» основаниям, следовало бы вернуть в РСФСР.

«Как вы считаете, где бы пожелали остаться Крым, Донбасс, Северный Казахстан, Карабах? А это бы остудило и горячие головы в столицах республик», - уверен он.

Мог помочь переворот

Главным же способом спасти СССР Поляков видит военную диктатуру. Нужен был военный переворот, который бы привёл армию во главу страны для разруливания конфликтов и необходимых реформ.

Однако такие перевороты случаются под конкретных лидеров или их группы. Подобные в СССР даже и были. Это Петр Машеров и Григорий Романов. Машеров руководил советской Белоруссией, Романов – Ленинградом. Первый погиб в автокатастрофе при сомнительных обстоятельствах. Второго выдавили из власти на пенсию.

Из сильных лидеров, способных взять власть после Горбачёва, был лишь Ельцин. Однако его воля была направлена на разрушение СССР, а не на его сохранение.

Будущее России – какое оно?

У самого Полякова сомнения в курсе Горбачева зародились ещё в ходе перестройки. Генсек, а после президент СССР, договорился о выводе миллионной группировки войск из ГДР безо всяких компенсаций Запада и помощи в обустройстве их в России

«Германия в обмен на объединение и вывод войск могла проплатить все наши долги и дефициты и заполнить все магазины продуктами. Но Горбачёв даже не поднял тему. Потому что так решило «глубинное антигосударство». Им нужно было развалить СССР-Россию, а не помочь ему», - констатирует литератор.

СССР он характеризует как куда более справедливое общество и государство, чем нынешняя Россия с её остающимися олигархами.

«Я, мальчишка из общежития при заводе, смог воплотить в жизнь самые смелые планы, начиная с вуза... Все жили без излишков, но в достатке», - говорит Поляков.

Потому Юрий Поляков уверен, что будущее России – обновлённый социализм с разрешённым малым и средним бизнесом под жестким контролем государства.