Роковая авария: как погиб Виктор Цой

Ровно 35 лет назад, 15 августа 1990 года, в ДТП под Ригой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой, ставший голосом советской молодежи. Смерть музыканта до сих пор окутана слухами и теориями. Как случилась роковая авария и могли ли ее подстроить — в материале «Вечерней Москвы».

Последние минуты жизни Цоя

Все лето 1990 года певец Виктор Цой и гитарист Юрий Каспарян провели в Латвии, работая над новым музыкальным альбомом для группы «Кино». К августу пластинка была готова. Каспарян вернулся в Ленинград, а Цой решил задержаться в курортном поселке Плиеньциемс, чтобы отдохнуть вместе с пятилетним сыном и гражданской женой.

Рано утром 15 августа Цой в одиночку отправился на рыбалку к лесному озеру. Пробыв на природе около пяти часов, в 11:00 музыкант отправился обратно в поселок.

В 11:28 темно-синий автомобиль «Москвич» Цоя столкнулся с автобусом «Икарус» на повороте 35-го километра трассы Слока — Талей. На тот момент машина музыканта ехала со скоростью около 100 километров в час. Удар был такой силы, что «Москвич» отбросило на 25 метров, а автобус, пытаясь уйти от столкновения, вылетел в реку.

К счастью, автобус ехал без пассажиров. Его водитель Янис Фибикс самостоятельно выбрался из салона и побежал на помощь к музыканту.

— Дверь не открывалась, я увидел, что лежит человек. Подошел, вижу кровь — голова разбита. Побежал звонить. Скорая пришла быстро — через пять минут. Они констатировали переломы ребер — голова была разбита, — вспоминал Фибикс события того дня в эфире телепрограммы «Матадор» на Первом канале.

© Из материалов уголовного дела

К тому моменту Цой был уже мертв — он погиб мгновенно в момент аварии. Водитель автобуса не сразу узнал, что за рулем «Москвича» был легендарный советский музыкант.

Что стало причиной аварии

По официальной версии, Виктор Цой, ехавший на огромной скорости, не справился с управлением и сам спровоцировал аварию. Важно отметить, что на участке, где произошло ДТП, максимально разрешенная скорость составляла 90 километров в час.

— Мы когда с женой были около дороги возле своего дома, то мимо нас проехала машина, новенький «Москвич», на большой скорости. Я жене говорю, что этот, наверное, не вырулит из поворота. Очень острый поворот на мостике, — рассказывали очевидцы аварии.

Сотрудники автоинспекции установили, что перед столкновением «Москвич» ехал, находясь правыми колесами на обочине. На этом основании следователи предположили, что Цой на что-то отвлекся, из-за чего машина съехала с дороги и влетела в «Икарус». При этом в момент ДТП артист даже не затормозил — сотрудники ГАИ не нашли на дороге соответствующих следов.

В крови музыканта не нашли следов наркотиков или алкоголя. Также у него не случилось инсульта или сердечного приступа. Так что причина, по которой Цой отвлекся от дороги, до сих пор неизвестна.

На момент аварии Цой только начинал водить машину, получив права за несколько месяцев до поездки в Латвию. По воспоминаниям инструкторов, занятия в автошколе музыкант посещал нечасто.

Теории о причинах аварии

Смерть Цоя обросла множеством слухов и догадок. Например, фанаты предполагали, что музыкант уснул за рулем. В тот день артист отправился на рыбалку в 6:00 и мог банально не выспаться. Но медики заявили, что проверить это невозможно, а сотрудники ГАИ вовсе отвергли эту теорию.

Также выдвигалась версия, что еще на рыбалке Цой с кем-то повздорил. Оппоненты якобы бросились в погоню за музыкантом, «выдавили» его автомобиль на обочину и скрылись. Но эту догадку опровергли свидетели аварии.

© Кадр из фильма «Игла»

Некоторые поклонники «Кино» уверены, что от Цоя избавились агенты КГБ. Причиной тому стало якобы негативное влияние его музыки на молодежь. Сотрудники спецслужб якобы ввели артисту некий препарат, из-за которого он впал в полубессознательное состояние, и направили его машину в сторону автобуса. Однако каких-либо подтверждений этой теории не появилось.

Еще одна версия — самоубийство. Но эта теория кажется не очень логичной — в то время «Кино» была на пике популярности, музыканты участвовали в различных кинопроектах, а в личной жизни самого Цоя тоже все складывалось довольно хорошо. Певец растил маленького сына и работал над новым музыкальным альбомом.

Похороны и последний альбом

Первой о смерти Цоя сообщила радиостанция «Маяк». Эта новость вызвала целую истерию советской молодежи. Ленинградская телепрограмма «600 секунд» сообщала, что в первые дни после гибели музыканта в городе резко подскочило число самоубийств.

© Мемориал на месте гибели Виктора Цоя

19 августа 1990 года Цоя похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Участники группы «Кино» просили фанатов не приходить на прощальную церемонию во избежание столпотворения, но это не помогло. По некоторым данным, в тот день на могиле музыканта побывали 30 тысяч человек. У ворот кладбища даже организовали лагерь для желающих проститься с музыкантом.

© АГН Москва

В январе 1991 года «Кино» выпустила альбом, над которым Цой работал перед смертью. Пластинка получила название «Черный альбом». Музыкантам пришлось использовать голос Цоя, сохранившийся лишь в демо-записи. После этого группа объявила о прекращении своего существования.

