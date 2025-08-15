Почему русский город Грустина существовал только на европейских картах

была изображена только на европейских картах

© Соцсети

На планете есть множество городов, которые из процветающих населённых пунктов превращались в заброшенные территории. Яркий пример – загадочный русский город Грустина, изображаемый только на европейских картах.

Город, которого нет

Город Грустина долгое время не упоминался отечественными историками, не наносился на русские карты. Сегодня о нём известно только благодаря некоторым историческим документам. Это «Записки о Московии» австрийского дипломата и историка Сигизмунда фон Герберштейна и карты фламандского географа Герарда Меркатора, нидерландского картографа Абрахама Ортелия, фламандского книгоиздателя Йоссе де Хонда. Писали о Грустине также восточные путешественники и исследователи, а вот из наших соотечественников «отличились» только Николай Карамзин и Василий Ключевский в XIX веке. При этом город существовал и в XVI веке.

Если сопоставить современные карты и древние, то можно прийти к выводу – Грустина находилась на месте, на котором сейчас стоит Томск. Но никаких археологических доказательств существования этого города нет, хотя фон Герберштейн описывает Грустину как довольно большое поселение. Просто взять его и стереть с лица земли было бы проблематично.

Неразгаданная тайна

Если верить рассказам австрийца, «в городе была крепость и обитали зажиточные люди, добывавшие где-то драгоценные камни и жемчуг». Во времена своего расцвета Грустина считалась культурным и экономическим центром Сибири, а местные жители даже разговаривали на особом наречии. Но почему город пришёл неожиданно в упадок, неясно и в наше время. На этот счёт не существует даже более-менее правдоподобной версии. Все сведения о городе окончательно исчезли из иностранных документов к концу XVIII века.

Современным историкам удалось лишь объяснить происхождение названия. Считается, что изначально населённый пункт имел название «Гаустана», что с тюркского можно перевести как «Грудь земли». Но слово, вероятно, показалось славянам сложным для восприятия, поэтому его немного видоизменили, превратив в Грустину.