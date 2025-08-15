Как украинская чемпионка уехала в Россию

Екатерина Лагно не нуждается в особом представлении. Вот уже более десяти лет она одерживает яркие победы за шахматной доской, радуя нас крупнейшими титулами на мировой арене. Однако её российская история началась лишь в 2014 году. До этого гроссмейстер выступала под украинским флагом.

Екатерина родилась во Львове и уже в два года начала играть в шахматы. В 1999-м девочка одержала свою первую победу – покорила чемпионат мира среди участников до 10 лет. В 2001-м она выиграла первенство Европы в своей возрастной категории и получила звание гроссмейстера среди женщин, установив рекорд как самая молодая обладательница этого титула.

Удивительное хладнокровие, которое было присуще Лагно уже с детства, позволило ей прогрессировать дальше, следствием чего стали уже победы на взрослом уровне. Главные из них – на Олимпиаде 2006 года в Турине, а также на командных чемпионатах мира и Европы в 2013-м.

При этом отношения Екатерины с украинской шахматной федерацией всегда были сложными. Переехать в Москву и сменить гражданство Лагно решила ещё в 2013-м. Кирсан Илюмжинов, тогда президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), подтвердил, что она обратилась к организации за поддержкой.

© FIDE

При этом с политической ситуацией решение Екатерины связано не было, в чём призналась её мама Наталья Валентиновна:

У дочки произошёл инцидент с руководством шахматной украинской федерации. А если такое отношение к ведущим спортсменам… Ради чего ей здесь сейчас находиться, если она не особо нужна?

Украинская федерация подала протест, а в соцсетях тем временем обрушилась лавина чудовищной критики в адрес Лагно. Шахматистку обвиняли в предательстве, называли «продажной женщиной» и всеми связанными с этим синонимами, полностью игнорируя её вклад в важнейшие победы страны.

ФИДЕ же поддержала выбор Екатерины. По заявлению Илюмжинова, организация проголосовала за её переход, поскольку была заинтересована в сохранении карьеры Лагно, рисковавшей остаться без игровой практики на родине. Правда, российскую сторону обязали выплатить компенсацию в € 20 тыс – около миллиона рублей по курсу 2014 года.

Как показало время, та сумма была просто смешной, если вспомнить, сколько всего Екатерина выиграла под российском флагом.