Мифы «земли полуночного солнца»: чего мы не знаем об Аляске

Аляска до сих пор хранит следы русских первооткрывателей. Эта земля окутана мифами и поражает дикой природой. Особый интерес к неконтинентальному штату, территория которого раньше была Русской Америкой, снова вспыхнул благодаря встрече президентов России и США.

Император Александр II продал часть Северной Америки за небольшие по тем временам 7,2 миллионов долларов золотом. Аляска присоединилась к территории США 18 октября 1867 года. Позже в недрах «земли полуночного солнца» обнаружили залежи нефти. Сегодня этот суровый и малозаселенный край, богатый природными ресурсами и золотом, является третьим по доходности штатом США. Подробнее об истории места, где пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, — в материале MIR24.TV.

Миф о необходимости продажи Аляски

Какой-то одной причины для продажи Российской империей Аляски не было, поэтому историки рассматривают этот вопрос в комплексе. Во-первых, наблюдая из-за океана за стремительной колонизацией Америки, Александр II опасался войны, которую Российская империя на тот момент не могла себе позволить, а также ухудшения отношений с США.

Российско-Американская торговая компания, владеющая Аляской «с правом монопольного пользования всеми промыслами и ископаемыми», к тому моменту стала убыточной (в ней работало всего несколько сотен человек). В том, что рано или поздно добрые отношения с американцами могли испортиться, в Петербурге мало сомневались. Особенно после того, как появились слухи о найденном на Аляске золоте.

«Золото могло спровоцировать нападение, — пишет историк Эдвард Радзинский в книге «Александр II. Жизнь и смерть». — Воевать за тридевять земель было нереально — царь не мог себе позволить нового Севастополя».

Радзинский также утверждает: переговоры о продаже Аляски длились целых 15 лет. Процесс начался еще при Николае I:

«Рыцарь монархии Николай был готов дружить против королевской Англии даже с республиканским Северо-Американским Союзом».

Что касается казны Российской империи, то она находилась в затруднительном положении. По данным ряда историков, в 1862 году император занял 15 миллионов фунтов стерлингов у Ротшильдов под 5% годовых. Дело в том, что за год до продажи Аляски министр финансов Российской империи Михаил Рейтерн сообщил Александру II о том, что государство в кризисе, и необходима строжайшая экономия и трехлетний заем по 15 миллионов рублей в год для поддержания нормального функционирования империи. Поэтому деньги от продажи Аляски должны были поправить государственный бюджет.

Однако советский историк Николай Николаевич Болховитинов в своей научной работе «Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834-1867» утверждал, что главная причина продажи Аляски была другой.

«Положение Российско-американской компании было трудным, но не критическим, — констатировал Болховитинов. — Важной, однако не решающей причиной оставалась внешняя угроза, беззащитность колоний в случае войны. И хотя в то время экспансия США была скорее потенциальной, чем реальной, она, несомненно, учитывалась. Из этих же документов видно, что главная причина — устранение очага возможных противоречий в будущем, укрепление фактического союза двух стран, перенесение внимания на укрепление позиций России на Дальнем Востоке, особенно в районе реки Амур».

Миф об аренде на 90 лет

Впрочем, есть версия, что Аляска никогда не была продана, а была сдана в аренду на 90 лет, после чего ее фактически подарил США первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Но большинство историков утверждают, что Аляска была продана «окончательно и бесповоротно».

Вернемся к труду Болховитинова:

«Что касается «сомневающихся», то им следует не строить фантастических гипотез о содержании «воровской сделки», а обратиться к «Полному собранию законов Российской империи», где текст договора от 18(30) марта 1867 г., ратифицированный Александром II и контрассигнованный А. М. Горчаковым, опубликован полностью».

Сейчас не составляет никакого труда найти в сети страницы Полного собрания законов Российской Империи, среди которых есть Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний:

Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний «Его Величество Император Всероссийский сим обязуется уступить Северо-Американским Соединенным Штатам, немедленно по обмене ратификации, всю территорию с верховным на оную правом, владеемым ныне Его Величеством на Американском материке, а также прилегающие к ней острова».

Никаких данных об аренде территории в тексте нет.

Миф о потонувшем золоте

Сделка о продаже Аляски проходила в обстановке строжайшей секретности, общение российского дипломата Эдуарда Стекля с императором происходило посредством телеграмм. В ночь с 29 на 30 марта 1867 года состоялось окончательное согласование текста и завершение переговоров. Американская сторона пыталась заплатить за эту землю еще меньше, но Стеклю удалось договориться на сумму 7 миллионов долларов, а в качестве компенсации за задержку оплаты было выплачено еще 200 тысяч долларов. В переводе на рубли сумма продажи составляла 11, 362 млн рублей, однако деньги были перечислены лишь в августе.

Распространено сравнение, что в то же время власти штата Нью-Йорк заплатили всего за одно здание в центре Нью-Йорка больше, чем за Аляску. По одной из версий, из этой суммы 144 тысячи долларов ушло на взятки сенаторам, которые проголосовали за ратификацию договора, а 21 тысяча предназначалась для Стекля. Остальные деньги были переведены банковским переводом в Лондон, где были конвертированы в фунты. Затем на них были приобретены золотые слитки, которые отправились в Санкт-Петербург на корабле. А дальше барк «Оркни» с золотом якобы потонул во время шторма по дороге к российским берегам, и плату за Аляску в Российской империи так и не увидели.

Однако в государственном историческом архиве РФ хранится документ от 1868 года. Из него следует, что в государственную казну «за уступленные Северо-американским штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов» 11 362 481 руб. 94 коп. Из них 10 972 238 руб 4 коп. были потрачены на покупку принадлежностей для Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и других железных дорог, а остальные 390 243 руб. 90 коп. поступили наличными деньгами».

Если сама сделка была совершена 18 марта 1867 года, то в Петербургских газетах это известие появилось только 23 марта: после прихода сообщения через Атлантический телеграф.

Справка

Высокие встречи на территории штата Аляска ранее проходили всего дважды: в 1971 году американский президент Ричард Никсон принимал в Анкоридже японского императора Хирохито, а в 1984 году Рональд Рейган провел встречу с Папой римским Иоанном Павлом II в Фербенксе. За всю историю Аляску не посещал ни один из российских лидеров.