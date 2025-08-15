Что означает слово «деанон» и когда его уместно использовать

В молодежном сленге существует множество слов, которыми обозначают различные явления в интернете. Например, существует термин «деанон», касающийся конфиденциальности в Сети. Что он означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «деанон»

«Деанон» — это процесс, при котором раскрывается личность в интернете, которая раньше была анонимной.

Понятие «деанон» — это сокращение от слова «деанонимизация», что означает раскрытие сведений о человеке.

Анонимный пользователь может провести «деанон» в отношении себя самостоятельно, например, назвав свое настоящее имя или опубликовав фото своего лица. Бывают и случаи, когда кто-то подвергается «деанону» со стороны других людей, которые собирают сведения об анонимном человеке и публикуют их.

Когда уместно использовать

«Деанон» следует отличать от «доксинга» — сбора сведений о человеке с целью дальнейшего шантажа, мести или травли.

Примеры употребления