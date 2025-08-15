Раскрытие личности: что означает слово «деанон» и когда его уместно использовать
В молодежном сленге существует множество слов, которыми обозначают различные явления в интернете. Например, существует термин «деанон», касающийся конфиденциальности в Сети. Что он означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «деанон»
«Деанон» — это процесс, при котором раскрывается личность в интернете, которая раньше была анонимной.
Понятие «деанон» — это сокращение от слова «деанонимизация», что означает раскрытие сведений о человеке.
Анонимный пользователь может провести «деанон» в отношении себя самостоятельно, например, назвав свое настоящее имя или опубликовав фото своего лица. Бывают и случаи, когда кто-то подвергается «деанону» со стороны других людей, которые собирают сведения об анонимном человеке и публикуют их.
Когда уместно использовать
«Деанон» следует отличать от «доксинга» — сбора сведений о человеке с целью дальнейшего шантажа, мести или травли.
Примеры употребления
- «Этот блогер наконец-то совершил деанон, показав свое лицо».
- «Кто-то провел деанон моей фейковой страницы».
- «Участники этого чата не должны подвергаться деанону».