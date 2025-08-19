Что погубило цивилизацию майя 1000 лет назад

© Naukatv.ru

Сталактит внутри пещеры на полуострове Юкатан в Мексике указал, что многочисленные засухи, включая засуху продолжительностью 13 лет, способствовали упадку цивилизации майя в этом регионе.

Изучая минеральное образование, исследователям удалось создать детальную картину сезонных осадков. Это позволило сравнить климатические данные с археологическими свидетельствами. Исследование вышло в журнале Science Advances, пишет Live science.

Хотя причины упадка майя в Юкатане до сих пор неизвестны, многие ученые считают, что значительную роль сыграли засухи. В IX и X веках население майя в регионе уменьшилось, в то время как другие населенные пункты на севере процветали.

«Существует множество теорий относительно причин упадка, таких как изменения торговых путей, войны или сильная засуха», — сказал соавтор исследования Даниэль Х. Джеймс из Университета Кембриджа.

Джеймс и его коллеги изучали «годичные кольца» сталактита из пещеры возле Текоха, городка на Юкатане. Эти слои содержат информацию о количестве воды, полученной сталактитом в течение года. Вариации в химическом составе каждого слоя давали ученым данные о дождевых осадках в каждый влажный сезон, который длится с мая по октябрь. Количество осадков в сезон дождей влияет на качество урожая.

Исследователи нашли доказательства того, что между 871 и 1021 годами нашей эры было восемь засух, продолжавшихся более трех лет, некоторые из которых были разделены лишь одним влажным годом. Эти продолжительные засухи могли угрожать сельскому хозяйству майя и, возможно, вызывать голод.

Политическая система государства майя со сталицей в Ушмале рухнула через несколько лет после самой сильной засухи. Но другие поселения, такие как близлежащий Чичен-Ица, смогли пережить засухи. Хотя надписи на памятниках также прекращались во время засух, жизнь здесь восстановилась, возможно, благодаря обширной торговой сети импорта сельхозпродукции из центральной Мексики.

Эти данные ученым более детально сравнить климатические записи с археологическими данными о социальных изменениях.