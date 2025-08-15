Зачем Россия отдала русскую Калифорнию США

В середине XIX века у Российской империи были все шансы прочно обосноваться в Северной Америке, распространив своё влияние и на Калифорнию. Но всё же этот район, благоприятный с точки зрения климата, русским пришлось отдать.

Дела сердечные

Для русских колонистов Аляска всегда территорией холодной и голодной. Долгое время не удавалось перевести регион на самообеспечение. Именно поэтому в начале XIX века судна «Юнона» и «Авось» отправились осваивать калифорнийские земли для пополнения запасов продовольствия. В составе экспедиции был царский камергер Николай Резанов, который ранее «провалил» дипломатическую миссию в Японии. Теперь ему требовалось выслужиться, для чего он решил проявить себя в калифорнийском путешествии с наилучшей стороны.

Цель экспедиции заключалась в установлении прочных торговых отношений с Калифорнией, которая на тот момент принадлежала Испании. Ситуация осложнялась тем, что Испанская корона поддерживала наполеоновскую Францию, а поэтому испанцы и на другом континенте не спешили идти на контакт с представителями Российской империи.

Вопросы с поставкой продовольствия на Аляску никак не решались. И тут в дело вмешались чувства. На приёме у коменданта крепости Сан-Франциско Хосе Аргуэльо Резанов познакомился с его 15-летней дочерью Консепсьон (Кончитой). 42-летний русский командор влюбился в девушку и сделал ей предложение, на которое Консепсьон ответила согласием. Будущий союз позволил сделать так, чтобы необходимые товары в изобилии потекли в трюмы кораблей Российской империи.

Резанов отправился обратно, пообещав вскоре вернуться за своей второй половинкой. Но влюблённые больше так и не встретились. В пути дипломат заболел и умер, а Консепсьон, не дождавшись избранника, стала монахиней.

Время успеха

Дело Резанова продолжил служащий Российско-американской компании Александр Кусков. В 1812 году в 80 километрах к северу от Сан-Франциско было заложено первое русское поселение – Форт-Росс. Земля формально принадлежала испанцам, но распоряжались ей индейцы, с которыми удалось быстро договориться.

Хозяйство в рекордные сроки стало процветающим. На землях прижилось скотоводство, были высажены виноградники и фруктовые сады. Русские колонисты построили ветряные мельницы, завезли оконные стёкла, организовали систематические наблюдения за погодой.

Но в 1823 году скончался Кусков. После его смерти глава канцелярии Российско-американской компании Кондратий Рылеев решил осваивать и прилежащие территории, но император Александр I приказал не выходить «из границ купеческого сословия».

В 30-х годах интерес к Калифорнии и вовсе пропал. Популяция пушного зверя сократилась, а Аляску продовольствием и прочими необходимыми вещами снабжал уже форт Ванкувер. В итоге в 1841 году Форт-Росс был продан мексиканцу швейцарского происхождения Джону Саттеру за 42857 рублей. Правда, как отмечают историки, сумму полностью покупатель так и не отдал. Следовательно, сделку считать действительной нельзя…