16 августа: какой праздник отмечают в России и мире

16 августа мир объединяется в заботе о братьях наших меньших, отмечая Международный день бездомных животных. В России хозяйки варят ароматное малиновое варенье, следуя традициям народного праздника Исаакия Малинника. В США в этот день вспоминают звезду рок-н-ролла Элвиса Пресли. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 августа

Мeждунapoдный дeнь бездомных живoтныx

Эта дата появилась в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных, чтобы привлечь внимание к проблеме брошенных на улице кошек и собак. Третья суббота августа (в 2025 году это 16-е число) выбрана не случайно: к концу лета приюты переполнены — некоторые люди выбрасывают питомцев, уезжая в отпуска.

Традиции дня включают не только благотворительные акции, но и просвещение: волонтеры раздают листовки о стерилизации, а ветеринары бесплатно проводят операции. В России активисты присоединились к празднику с 2000 года: в парках ставят «домики спасения» для бездомных зверей, а соцсети заполняют постами с хештегом #возьмименяизприюта. Печальный факт: 75% таких животных — бывшие домашние, брошенные хозяевами.

Вceмиpный дeнь мeдoнocныx пчел

Идея праздника родилась у пчеловодов США в 2009 году и быстро прижилась в других странах. Его цель — напомнить, что 75% мировых сельхозкультур (от яблок до кофе) существует благодаря опылению пчелами. Традиционно в третью субботу августа люди сажают медоносные растения — лаванду, клевер, подсолнухи — или ставят во дворах миски с водой и сахаром для уставших пчел.

В Италии и Словении проходят ярмарки меда, где дегустируют редкие сорта вроде каштанового или эвкалиптового. Ученые предупреждают: из-за пестицидов и изменения климата каждый год исчезает до 30% пчелиных семей. Помочь им просто: купить мед у местных пасечников или построить «отель» для диких пчел, например, из бамбуковых трубочек.

Кстати, для Всемирного дня пчел в календаре есть еще одна дата — 20 мая. Это день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

День малинового варенья

Один из самых сладких летних праздников придумали в 2015 году российские авторы кулинарного сайта, возродив древний обычай Малинника. На Руси 16 августа собирали последнюю малину, варили варенье и пекли пироги, веря: чем щедрее угощение — тем теплее будет зима. Секрет традиции в пользе ягоды: она содержит салициловую кислоту (природный аспирин) и медь, которая спасает от хандры.

Какие праздники и памятные даты отмечают 16 августа в других странах

Шиколатада — Франция. В деревне Палау-де-Сердань 16 августа проходит традиционный фестиваль Шиколатада, существующий более 300 лет. Изначально это был способ борьбы с похмельем после празднования Успения — местный шоколатье предлагал жителям «лечебный» горячий шоколад. Сегодня праздник превратился в масштабное мероприятие: в 11 утра на улицах варят шоколад в дровяных котлах по старинным рецептам, хранимым в тайне братством «Mestres xicolaters» («Мастера шоколатье»).

День памяти Элвиса — США. 16 августа 1977 года не стало короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В память о нем в городе Мемфисе, где находится дом музыканта, в течение недели проводятся многочисленные мероприятия. Сюда съезжаются звездные исполнители и поклонники творчества звезды. В это время проходят концерты, шоу двойников Элвиса и традиционный турнир по карате — Пресли занимался им почти 20 лет и много сделал для популяризации этого вида боевого искусства.

Сиенское Палио — Италия. Один из самых зрелищных и древних праздников Италии — скачки в исторических костюмах. Они проводятся дважды в год (2 июля и 16 августа) на главной площади в городе Сиена. Скаковой турнир зародился в 1656 году и представляет собой соревнования между 10 городскими районами (контрадами). Каждая гонка длится около 90 секунд, но подготовка занимает месяцы. Традиция сохраняется неизменной уже более 350 лет.

Церковные праздники 16 августа

День преподобного Антония Римлянина, чудотворца Новгородского

Антоний родился в Риме в XI веке, в эпоху раскола Церквей. Оставшись сиротой, часть наследства он раздал нищим, а другую часть запечатал в бочку и бросил в море. После этого Антоний стал монахом и жил в пустынном ските. Когда гонения на православных усилились, братия разошлась. Антоний долго скитался, пока на берегу моря не нашел огромный валун. Три года он молился, стоя на камне. В 1105 году ураган сорвал валун с берега — и святой, словно на плоту, поплыл на нем по волнам. Чудесное путешествие длилось меньше месяца: камень пристал к берегу Волхова близ Новгорода в канун Рождества Богородицы.

Местные рыбаки, увидев человека в чужеземных одеждах, отвели его к епископу Никите. Антоний говорил только по-гречески, но епископ, знавший язык, поверил его истории. А на следующий год случилось новое чудо: рыбаки выловили бочку с деньгами и священными сосудами — наследством Антония. На эти средства он построил храм Рождества Богородицы и основал монастырь, ставший духовным центром Новгорода. Умер святой в 1147 году, завещав братии: «Храните любовь и нищих не забывайте».

Память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста

В IV веке в Константинополе жил военачальник Далмат, служивший императору Феодосию Великому. Вдвоем с сыном Фавстом они часто посещали пустынника Исаакия, жившего в хижине за городом. Вокруг кельи Исаакия со временем возник монастырь. Однажды Далмат, потрясенный праведностью и строгостью жизни старца, оставил воинский пояс (символ власти), отдал семье все имущество и ушел в обитель с сыном. Исаакий постриг их в монахи.

После его смерти Далмат возглавил монастырь, позже названный Далматским. В 451 году, уже будучи глубоким старцем, он совершил подвиг: пешком пришел на III Вселенский Собор в Эфес, чтобы обличить ересь Нестория, отрицавшего Божественность Христа. С собой он привел Фавста, ставшего его правой рукой. Умер Далмат в 90 лет, передав игуменство сыну. Фавст продолжил дело отца: переписывал священные книги и превратил монастырь в центр борьбы с ересями.

В память о 40-дневном посте Далмата (в Великий пост он питался лишь просфорой и водой) верующие отказывались от мяса и вина. Детям давали сухари с маком — символ хлеба, который Фавст раздавал нищим.

В обители сложилась традиция: воины приносили сюда мечи и кольчуги, а священники окропляли их святой водой. Этот обряд возник в память о чуде, случившемся здесь: однажды разбойники напали на монастырь, но меч Далмата засверкал сам собой, обратив их в бегство.

16 августа Русская православная церковь также чтит память:

мученика Раждена Перса (457);

преподобного Космы отшельника (VI в.);

священномученика Вячеслава Луканина, диакона (1918);

священномученика Николая Померанцева, пресвитера (1938).

Народные праздники и приметы 16 августа

Антон Вихровей и Исаакий Малинник

Церковь чтила память Исаакия Далматского — монаха IV века, чья молитва, по преданию, усмиряла бури, и Антония Римлянина, чудотворца Новгородского. А у крестьян в это время заканчивался сбор малины.

Отсюда и названия народных праздников, которые отмечаются в этот день: Антон Вихровей (от вихрей, которые нередки в конце лета) и Исаакий Малинник. Наши предки верили, что Исаакий научил людей варить малину с медом против «осенней хворости» — простуд, начинающихся с холодами.

В этот день люди сыпали золу из печи у ворот конюшни, чтобы «ветер не увел коня». Если следы копыт стирались — ждали падежа скота; оставались четкими — год будет без бед. Всей семьей шли в лес за последней малиной. Хозяйки варили варенье в медных тазах, добавляя веточку мяты «для духу». Первую ложку отдавали детям, чтобы их не одолела никакая хворь. Листьями малины обкладывали ноги стариков — это было распространенным народным средством от ломоты в костях.

Существовали и запреты: в этот день нельзя было свистеть — иначе «призовешь чертей, что носятся в вихре». Особенно боялись детского свиста — считали, что ветер унесет дитя в поле. Женщинам запрещали шить, чтобы в семье не наступил разлад. Ножи и серпы клали острием к двери — «резать бурю». Также было еще одно интересное поверье: на Антона Вихровея нельзя было кричать в колодец — эхо могло украсть голос, и человек немел.

Приметы

Ветер с севера — к студеной зиме; с юга — к мокрой осени.

Пчелы злые, жалят без разбора — скоро гроза; муравьи спешно тащат соломинки в муравейник — к затяжным дождям.

Малина сладкая, но мелкая — зима придет рано; ягоды крупные, но кислые — осень будет теплой до Покрова.

Лошадь фыркает, уткнувшись в угол двора — ветер сменится на штормовой; воробьи купаются в дорожной пыли — к сухой погоде.

Какие исторические события произошли 16 августа

1812 год — под Смоленском началось первое крупное сражение Отечественной войны. Русские войска, уступая французам в численности (110 тыс. против 180 тыс.), сумели организованно отступить, уничтожив склады и мосты. Наполеон потерял около 20 тыс. солдат, но не смог разгромить русскую армию. Город горел три дня. Именно здесь Кутузов начал планирование Бородинской битвы.

— под Смоленском началось первое крупное сражение Отечественной войны. Русские войска, уступая французам в численности (110 тыс. против 180 тыс.), сумели организованно отступить, уничтожив склады и мосты. Наполеон потерял около 20 тыс. солдат, но не смог разгромить русскую армию. Город горел три дня. Именно здесь Кутузов начал планирование Бородинской битвы. 1891 год — цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II) завершил девятимесячное Восточное путешествие, прибыв в Петербург. Маршрут включал Египет, Индию, Сиам и Японию, где на него совершил покушение полицейский Цуда Сандзо (сабля оставила шрам на голове). Из поездки Николай привез японские татуировки на руке и коллекцию восточных редкостей.

— цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II) завершил девятимесячное Восточное путешествие, прибыв в Петербург. Маршрут включал Египет, Индию, Сиам и Японию, где на него совершил покушение полицейский Цуда Сандзо (сабля оставила шрам на голове). Из поездки Николай привез японские татуировки на руке и коллекцию восточных редкостей. 1896 год — золотоискатель Джордж Кармак и его шурин Джим Скукум (индеец тагиш) обнаружили золотоносный песок в ручье Бонанза-Крик (Клондайк). За неделю они намыли золота на $750 (≈ $27 тыс. сегодня). Новость спровоцировала «золотую лихорадку»: 100 тыс. старателей ринулись на северо-запад Канады, а город Доусон вырос за месяц с 500 до 30 тыс. жителей.

— золотоискатель Джордж Кармак и его шурин Джим Скукум (индеец тагиш) обнаружили золотоносный песок в ручье Бонанза-Крик (Клондайк). За неделю они намыли золота на $750 (≈ $27 тыс. сегодня). Новость спровоцировала «золотую лихорадку»: 100 тыс. старателей ринулись на северо-запад Канады, а город Доусон вырос за месяц с 500 до 30 тыс. жителей. 1930 год — в прокат вышел первый в истории цветной звуковой мультфильм. Создатель Аб Айверкс (бывший аниматор Диснея) раскрашивал кадры вручную, а синхронизацию звука обеспечивал диск с записью фортепиано. Главные герои — лягушонок Флип и мышь-скрипач — пародировали диснеевского Микки Мауса.

— в прокат вышел первый в истории цветной звуковой мультфильм. Создатель Аб Айверкс (бывший аниматор Диснея) раскрашивал кадры вручную, а синхронизацию звука обеспечивал диск с записью фортепиано. Главные герои — лягушонок Флип и мышь-скрипач — пародировали диснеевского Микки Мауса. 1960 год — летчик ВВС США Джозеф Киттингер совершил прыжок с стратостата Excelsior III с высоты 31 330 м. За 4 мин 36 сек до раскрытия основного парашюта он разогнался до 988 км/ч (почти скорость звука), а его тело испытало -70°C. Мировой рекорд не засчитали из-за того, что он использовал небольшой стабилизирующий парашют диаметром 1,8 м.

— летчик ВВС США Джозеф Киттингер совершил прыжок с стратостата Excelsior III с высоты 31 330 м. За 4 мин 36 сек до раскрытия основного парашюта он разогнался до 988 км/ч (почти скорость звука), а его тело испытало -70°C. Мировой рекорд не засчитали из-за того, что он использовал небольшой стабилизирующий парашют диаметром 1,8 м. 1960 год — Кипр провозгласил независимость от Британии после четырех лет партизанской войны. Первым президентом избрали архиепископа Макариоса III.

— Кипр провозгласил независимость от Британии после четырех лет партизанской войны. Первым президентом избрали архиепископа Макариоса III. 1990 год — Указом Горбачева Александру Солженицыну и его жене Наталье восстановлено советское гражданство, аннулированное в 1974 году после ввысылки за произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Писатель вернулся в Россию в 1994 году, привезя из США 18 тыс. страниц неопубликованных рукописей.

— Указом Горбачева Александру Солженицыну и его жене Наталье восстановлено советское гражданство, аннулированное в 1974 году после ввысылки за произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Писатель вернулся в Россию в 1994 году, привезя из США 18 тыс. страниц неопубликованных рукописей. 1995 год — на Бермудах 74% жителей проголосовали против независимости от Британии. Причины: страх потерять британские субсидии и паспорта, дающие возможность посещать ЕС без визы.

Дни рождения и юбилеи 16 августа

В 980 году родился Ибн Сина — иранский философ, поэт, врач, музыкант, известный на Западе как Авиценна.

— иранский философ, поэт, врач, музыкант, известный на Западе как Авиценна. В 1888 году родился Лоуренс Аравийский — британский археолог, путешественник, военный, шпион, писатель и дипломат. Его биография стала основой для многих романов, пьес и фильмов.

— британский археолог, путешественник, военный, шпион, писатель и дипломат. Его биография стала основой для многих романов, пьес и фильмов. В 1920 году родился Чарльз Буковски — американский писатель и поэт, культовая фигура контркультуры. Автор романов «Почтамт» и «Женщины», где описывал жизнь маргиналов. Известен фразой: «Не пытайтесь» , впоследствии ставшей эпитафией.

— американский писатель и поэт, культовая фигура контркультуры. Автор романов «Почтамт» и «Женщины», где описывал жизнь маргиналов. Известен фразой: «Не пытайтесь» , впоследствии ставшей эпитафией. В 1934 году родилась Диана Уинн Джонс — британская писательница, автор фэнтези-романов. Ее «Ходячий замок» (1986) вдохновил Хаяо Миядзаки на одноименный аниме-шедевр.

— британская писательница, автор фэнтези-романов. Ее «Ходячий замок» (1986) вдохновил Хаяо Миядзаки на одноименный аниме-шедевр. В 1939 году родился Валерий Рюмин — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Участник четырех космических миссий. В 58 лет стал самым пожилым российским космонавтом на орбите, совершив полёт на шаттле «Дискавери» (STS-91, 1998).

— советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Участник четырех космических миссий. В 58 лет стал самым пожилым российским космонавтом на орбите, совершив полёт на шаттле «Дискавери» (STS-91, 1998). В 1947 году родился Геннадий Цыганков — советский хоккеист, защитник. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР. Играл за СКА (Ленинград) 15 сезонов, став символом команды.

