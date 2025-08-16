Тайное имя Москвы: какое оно на самом деле

У каждого древнего города должно было быть своё имя, которое полагалось знать только нескольким людям. Существовало поверье, согласно которому врагу, желавшему захватить населённый пункт, требовалось всего лишь выяснить «кодовое слово». «Прозвище» есть и у многих современных городов. Москва не исключение.

© РИА Новости

По всем правилам

В соответствии с древней градостроительной традицией, изначально возникало тайное имя города, потом находилось соответствующее место, после чего, собственно, начиналось строительство всевозможных инфраструктурных объектов.

На Руси города начинались с храмов. Если говорить про нынешнюю столицу нашей страны, то эту роль выполнял Успенский собор. В свою очередь, религиозные сооружения, как требует уже византийская традиция, не могли располагаться в каком угодно месте. Храм, как правило, возводился на мощах святого. Его имя и давало «прозвище» городу.

К сожалению, установить, чьи мощи лежат в основании Успенского собора, не удалось. Нет ни одного упоминания об этом в летописях. Вероятно, его имя держалось в тайне, чтобы уберечь Москву от захватчиков.

Но историки продолжают работу в этом направлении. Так, было установлено, что в конце XII века на месте нынешнего Успенского собора в Кремле стояла деревянная церковь. Через сто лет московский князь Даниил Александрович построил на этом месте первый Успенский собор. Простоял он недолго. Уже через четверть века по непонятным причинам Иван Калита начинает новую «стройку века». На прежнем месте вскоре «вырос» очередной Успенский собор. Изначально его было трудно отличить от Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, построенным в 1234 году князем Святославом Всеволодовичем.

С чистого листа

В очередной раз перестраивать храм взялся Иван III. В самый разгар строительства, 20 мая 1474 года, в Москве произошло землетрясение, которое полностью свело на «нет» работу строителей. После стихийного бедствия за православный долгострой взялся уже зодчий-католик – итальянский архитектор и инженер Аристотель Фьораванти.

Но неужели на Руси не было своих специалистов, которые могли бы построить собор? Некоторые исследователи объясняют это тем, что в основе храма оказались мощи неправославного святого. Правда, кого именно – история умалчивает. Следовательно, тайное имя Москвы в этот период должно измениться, что сказалось и на дальнейшем развитии города.

Косвенно данное предположение подтверждается тем, что именно с Ивана III началась смена ритма Великого княжества Московского.