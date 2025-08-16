Как «министр-киллер» планировал при встрече убить Сталина

Иосиф Сталин сыграл важную роль в Великой Отечественной войне. Аналитики сходятся во мнении, что если бы во главе советского государства в этот непростой период стоял другой человек, то, вероятно, и исход военного конфликта был бы другим. Не удивительно, что в Германии то и дело возникали мысли о ликвидации лидера СССР. Исполнителем одного из покушений должен был стать Министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп.

Третья встреча

Риббентроп и Сталин встречались дважды – в 1939 году во время подписания договора о ненападении между Германией и СССР. Глава политической разведки Третьего Рейха Вальтер Шелленберг позже вспоминал, что Риббентроп уже в самом разгаре войны предложил фюреру устроить и третью встречу, в ходе которой он бы расправился с советским лидером.

Для этого планировалось заманить Сталина на какую-нибудь международную конференцию. Стрелять же Риббентроп думал из пистолета, замаскированного под обычную пишущую ручку. Видимо, немецкий чиновник излагал свою идею очень убедительно, раз с ней согласился сам Гитлер...

В том, что Шелленберг оказался в курсе деталей такой рискованной операции, нет ничего удивительного, ведь именно его ведомство и должно было снабдить Риббентропа пистолетом-авторучкой. Глава политической разведки, несмотря на поддержку руководства Третьего рейха, счёл данный план за несбыточные фантазии его автора, а поэтому решил «замедлить» ход дела.

Осуществляя задуманное

Естественно, свой скептический настрой Шелленберг выдавать не стал, так как не мог даже предположить, как отреагирует на критику (пускай и адекватную) Гитлер. Разведчик посоветовал Риббентропу сначала организовать конференцию с участием Сталина и только после этого обращаться к нему за орудием убийства.

Амбициозный немец взялся реализовывать задуманное. Весной 1944 года Геббельс направил фюреру записку с предложением начать мирные переговоры со Сталиным. Его инициатива подкреплялась доводами, которые уместились на 40 страницах машинописного текста. Но переговоры так и не состоялись. Гитлер не согласился с Геббельсом, так ждал, когда же Сталин рассорится со своими западными союзниками. Не исключено, что как раз это решение и спасло Иосифа Виссарионовича от смерти.