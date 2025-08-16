Тверская Русь: как решалась судьба России

В XIV веке северо-восток Руси попал в зону пристального внимания Москвы и Твери. Чтобы подчинить регион, в ход шли любые методы: и военные союзы, и политические интриги. Примечательно, что в этом противостоянии Москва вовсе не занимала лидирующие позиции, а, значит, дальнейшая история государства могла пойти иначе.

Цель оправдывает средства

К XIV веку старые центры Руси – Суздаль, Владимир, Ростов, разрушенные татаро-монголами, уже не могли похвастаться былым влиянием. Поэтому-то на первый план и выбились Москва с Тверью.

Противостояние между этими двумя городами вступило в активную фазу в 1304 году после смерти великого князя Андрея Александровича. Престол освободился и в борьбу за власть вступили сразу два претендента – тверской князь Михаил Ярославич и московский князь Юрий Данилович.

В Орде спор на княжение разрешили в пользу Михаила Ярославича, но его конкурент так просто сдаваться не собирался. В 1313 году Юрий Данилович, заручившись поддержкой Новгорода, Суздаля, Костромы, Переславля, затеял поход на Тверское княжество.

Сильно пострадала левобережная территория, но каких-то существенных успехов коалиционные силы так добиться и не смогли. Тверь устояла, а Юрий вместе со своим войском в решающей Бортеневской битве был разбит.

Не сумев одолеть соперника силой, Юрий обвинил перед ордынским ханом Михаила Ярославича в стремлении собрать с городов дань и уйти «в Немци». Хан Узбек поверил в это и после месячных пыток князя Михаила убили.

Гостям здесь не рады

В 1326 году тверской князь Александр Михайлович получил ярлык от Узбека на великое княжение Владимирское. А год спустя племянник хана Щелкан с внушительным войском прибыл в Тверь. Вероятно, он планировал всерьёз и надолго обосноваться на Руси.

Но коренные жители Твери не приняли нового правителя. То и дело на национальной почве возникали конфликты, один из которых закончился масштабным восстанием. В результате хана Щелкана вместе со свитой сожгли заживо, а остальных татаро-монголов перебили.

В ответ в Тверь из Орды направилась «карательная экспедиция». Поддержку карателям поспешил оказать московский князь Иван Калита. Могущество Твери было подорвано, а хитрый москвич получил от Узбека знаменитую шапку Мономаха как символ союза Москвы и Орды.

Следующая попытка

В очередной раз Тверь напомнила о себе в конце 1360-х годов, когда князь Дмитрий Иванович (будущий Донской) начал подчинять Москве окрестные земли. Тверской князь Михаил Александрович отправился за поддержкой в Литву к своему зятю – литовскому князю Ольгерду – «понужати и поучевати» его идти на Москву.

Ольгерд с радостью откликнулся на просьбу родственника. Приграничные московские отряды были разбиты, а вот сам город выдержал многодневную осаду.

Михаил тогда решил поискать поддержки в Орде, но к тому времени татары уже успели утратить былое влияние. Внутренние дела русских княжеств их интересовали мало.

В 1375 году Дмитрий Иванович окружил Тверь и взял город. Так спор между княжествами за господство на Руси завершился. Единое централизованное государство начало формироваться со столицей в Москве. Безусловно, это сказалось и на будущем.