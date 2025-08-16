Как секретная «воздушная дорога» помогла СССР победить Гитлера

Все знают, что такое Ленд-лиз. Его значение для нашей победы над фашизмом ни в коем случае не стоит преуменьшать, так же, впрочем, как и преувеличивать. Известно, что основные пути доставки грузов по Ленд-лизу в нашу страну пролегали через Атлантику в Архангельск и Мурманск. Многие вспомнят и о южном пути, через Иран.

Но был и еще один путь. Это знаменитая секретная воздушная трасса через Аляску в Сибирь, «Алсиб».

Возникновение «Алсиба»

В первые же дни войны наша страна понесла огромные потери. Только 22 июня было уничтожено до 1200 самолетов, продолжали гибнуть наши крылатые машины и другая техника и в последующие дни трагического лета 1941 года.

Эти и другие потери удалось восполнить благодаря программе Ленд-лиза, предложенной США.

Первоначально грузы, в том числе и самолеты, доставлялись в СССР морем, через Атлантический океан. Портами назначения для американских и британских судов стали Мурманск и Архангельск. Однако, этот путь вскоре стал очень опасным из-за того, что Германия, расположив в Норвегии свои военные базы, взяла под контроль северную часть Атлантики. Доставка грузов через Индию и Иран занимала слишком много времени, кроме того, в войну вступила Япония, что тоже сыграло свою роль.

Осенью 1941 года Рузвельт предложил Сталину осуществлять поставки самолетов воздухом, через Аляску в Сибирь. Идея была принята к реализации. Специалисты, в число которых вошли строители, летчики и синоптики, изучили различные варианты и остановились на маршруте, включавшем в себя Чукотку, Колыму, Якутию, и далее – до Красноярска.

Изучение возможностей для строительства аэродромов в этих местах проходило в более, чем суровых условиях. Специалистов доставляли на самолетах до уже существующих взлетно-посадочных полос, а дальше они добирались как придется, иногда на собачьих упряжках, а иной раз пешком или на лыжах.

Строительство аэродромов началось уже в ноябре 1941 года. Руководил прокладкой трассы Герой Советского Союза, летчик-полярник Василий Молоков. Имеющиеся аэродромы в Якутске и Красноярске достраивали и переделывали под новые задачи. Базовые аэродромы строили в Киренске (Иркутская обл), Сеймчане (Магаданская обл), Уэлькале (Чукотка), запасные – в Алдане, Оймяконе (Якутия), Берелехе (Колыма), Марково (Чукотка) и т.д. В этих отдаленных, необжитых местах, с крайне суровым климатом и отсутствием инфраструктуры необходимо было построить полноценные воздушные порты, способные принимать военные самолеты. Всего на территории СССР было построено 17 аэродромов. Все работы проходили в обстановке строжайшей секретности.

В США, тем временем, тоже не сидели сложа руки. Американская часть трассы начиналась в штате Монтана, а завершалась в Номе, на Аляске. Местом передачи самолетов советским летчикам был избран город Фэрбанкс (Аляска). Американская часть «Алсиба» включала в себя 14 аэродромов.

Строительство трассы «Аляска-Сибирь» продолжалось немногим более 9 месяцев. Общая протяженность перелета от Фэрбанкса до Красноярска составила 6500 километров, из них по территории нашей страны — 5000 километров.

Как работал «Алсиб»

Первая группа американских самолетов, прибывших из Фэрбанкса, приземлилась в Красноярске 16 ноября 1942 года.

Лидером этой группы был полковник, командир 1-й перегоночной авиадивизии Илья Мазурук.

Всего дивизия включала в себя 7 перегоночных полков.

1-й полк принимал машины на Аляске и пилотировал их на Чукотку, до Уэлькаля. 2-й – с Чукотки на Колыму, в Сеймчан. 3-й полк летел через хребет Черского и «полюс холода» в Оймяконе до Якутска. 4-й добирался из Якутска до Киренска, 5-й завершал маршрут в Красноярске. 6-й и 7-й полки в случае необходимости подменяли остальных. На весь маршрут уходило несколько больше месяца.

Летчики вспоминали впоследствии, что «Алсиб» открыл для них новые, совершенно непривычные до сих пор стороны жизни. Американские самолеты, это было в новинку, были напичканы радиооборудованием и электромеханическими приборами, разнообразной автоматикой. Кроме того, невиданным был уровень комфорта летчиков. Комплектация американских самолетов предусматривала даже спальники на гагачьем пухе и набор консервов на случай незапланированной посадки. Кроме того, все самолеты снабжались защитными чехлами из белого шелка. Как говорят, очень скоро эти чехлы пошли на пошив платьев для боевых подружек наших летчиков.

Кроме того, американские коллеги из самых дружеских побуждений оставляли в кабинах презенты – журналы с обнаженными девушками и блоки сигарет.

Но не это, разумеется, было главным. Самолеты, полученные нашей страной по программе Ленд-лиза, из Красноярска направлялись на запад, чтобы громить врага.

Всего за время работы трассы «Алсиб» из США в СССР перегнали 7 831 самолет. Но помимо самолетов по этой воздушной дороге в СССР прибывало и множество других необходимых вещей: продовольствие, оборудование для госпиталей, запчасти, протезы для раненых, даже яйца для инкубаторов и т.д. Самолетами «Алсиба» доставляли также дипломатическую почту. Использовалась трасса и для перелетов дипломатов и военных специалистов. В 1944 году в СССР по трассе «Алсиб» прибыл вице-президент США Генри Уоллес.

Трасса «Алсиб» стала ярчайшим примером самоотверженности, храбрости и профессионализма многих и многих специалистов, от строителей, возводивших аэродромы среди вечной мерзлоты, до летчиков, пилотировавших самолеты через горные хребты, тайгу и тундру в морозы и вьюги. Не случайно «Алсиб» получил название «Дорога мужества».