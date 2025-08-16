Самый опасный остров в мире: сколько кораблей уже поглотил Сабль

В Атлантическом океане есть остров Сабль, который считают самым загадочным и опасным в мире. Его очертания напоминают огромную змею, которая ползёт по океану. Удивительно, но остров действительно умеет двигаться, а на своём пути пожирает всё подряд.

Остров-путешественник

Остров-хищник находится к юго-востоку от Галифакса (Новая Шотландия) и принадлежит Канаде. Движение этой части суши можно объяснить течением, которое размывает её западную часть, а восточную при этом намывает и удлиняет. В результате за последние 200 лет остров «отошёл» от Новой Шотландии на 18,5 километра.

«Шагающий» Сабль очень опасен для мореплавателей. Его окружают зыбучие пески, которые уникальным образом подстраиваются под цвет воды. Из-за это судна до последнего момента не замечают отмель, на полном ходу врезаясь в неё. Далее попавших в «островной плен» кораблей ждёт неминуемая гибель, так как через некоторое время их полностью затянет в песчаную бездну. Например, пароходы водоизмещением в 5 тысяч тонн и длиной до 120 метров полностью засасывало в зыбучие пески всего за 2 месяца.

Островной перекус

За всю историю мореплавания Сабль поглотил до 500 кораблей. Нетрудно догадаться, что прибрежная территория острова – это настоящая сокровищница, в которой чего только нет. Периодически удаётся найти раритетные вещи, драгоценности, старые монеты. То и дело показываются сломанные мачты парусных кораблей, пароходные трубы и даже корпуса подводных лодок.

На данный момент последней жертвой острова считается американский пароход «Манхассент». Сабль «сожрал» его в 1947 году. После этого случая начали предприниматься более активные попытки «обуздать» остров. На территории построили маяк, который посылает яркие предупредительные сигналы. Не дремлют и смотрители. Они регулярно выходят в эфир, чтобы передать координаты острова, который меняет своё местоположение.

Ещё одна загадка клочка суши – лошади, которых на острове в избытке. Кто их завёз туда и для каких целей – неизвестно. За сотни лет лошади стали очень выносливыми, но при этом измельчали, став похожими больше на пони. Они живут табуном, а питаются растениями-эндемиками, которые можно встретить только на этом таинственном острове.