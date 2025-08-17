Какие тайны хранит дело одного из самых опасных преступников России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД России, фамилии 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей. В прошлый раз речь шла о Фахрудине Махмудове, лидере этнической преступной группировки из Ухты, который вместе с родственниками совершил одно из самых жестоких преступлений в новейшей истории России. Сегодня наш рассказ — о Владимире Кириллове, участнике одной из самых мощных ОПГ Поволжья, который впервые в истории страны заказал покушение на председателя областного суда, чтобы отомстить за его решение.

25 ноября 2008 года, Самара. Около 8:30 утра 55-летняя председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова, как обычно, выходит из своего дома № 97 по улице Братьев Коростелевых и направляется к автомобилю Toyota, в котором ее ожидает личный водитель. Однако она не успевает дойти до машины и оседает на землю.

Водитель, решив, что начальнице стало плохо, бросается к ней вместе со случайными очевидцами. Но они быстро понимают: дело не в обмороке.

«Я находился рядом, вышел из машины, подошел, поднял ее и увидел проступающую в области живота кровь. Звука выстрела слышно не было», — расскажет позже один из свидетелей случившегося.

***

Cвидетели усадили теряющую сознание судью на скамейку и стали звонить в скорую. Оказалось, что свободных бригад рядом нет, и тогда шофер Дроздовой срочно связался с женой, которая работала в Самарском областном суде, и она задействовала все свои связи.

Вскоре скорая уже была на месте ЧП, и это спасло раненой жизнь. Позже врачи признали: еще десять минут промедления — и шансов на спасение у пострадавшей уже не было бы.

«Дроздова Любовь Петровна поступила к нам сегодня утром в 10:10, доставлена бригадой скорой помощи. Диагноз — огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Состояние было тяжелое. Больная была поднята в операционное отделение», — Валерий Рухлядев, в 2008 году — заведующий приемным отделением Самарской ГКБ № 1 имени Пирогова.

По пуле, извлеченной из тела пострадавшей, стало ясно, что в нее стреляли из мелкокалиберного оружия. Пока врачи спасали жизнь пациентке, сотрудники правоохранительных органов приступили к работе. Задержать киллера по горячим следам не удалось. Следователи разрабатывали несколько версий преступления, основная была связана со служебной деятельностью судьи.

В судебную систему Любовь Дроздова пришла в 1978 году, в 23 года — устроилась секретарем в Кировский районный суд. В 1980 году она поступила в Куйбышевское отделение Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), кузницу кадров советских правоохранительных и судебных органов.

В 1985 году отделение ВЮЗИ, на котором училась Дроздова, вошло в состав Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский национальный исследовательский университет имени Королева), и Любовь Петровна окончила именно его. Два года спустя ее избрали народным судьей.

В 1994 году Дроздова перешла на службу в Самарский областной суд и 11 лет спустя, в 2007 году, его возглавила. Она занимала принципиальную позицию, поэтому нажила опасных врагов, в том числе среди участников темных схем приватизации государственных земель, в которой было заинтересовано немало коммерсантов и чиновников.

«Я обратил внимание, что районные суды вдруг стали удовлетворять иски к мэрии, принуждая городскую администрацию заключать земельные сделки. За неделю до ухода я подписал бумаги об отстранении нескольких судей, вынесших совсем уж вопиющие приговоры. Дроздова просто продолжила это дело», — Анатолий Бабенко, предшественник Любови Дроздовой на посту председателя Самарского областного суда / цитата по изданию «КП».

Будучи председателем Самарского областного суда, Любовь Дроздова отменила около сотни приговоров районных судов, сорвав немалое количество крупных сделок. Одним из тех, чья сделка сорвалась, был Владимир Кириллов, участник одной из самых мощных ОПГ Поволжья.

Бандитские земли

Владимир Кириллов родился 31 мая 1956 года в селе Новый Буян Ставропольского края, позже семья Кирилловых перебралась в Тольятти. Там Владимир окончил школу и электромеханический факультет местного института, но работать по профессии не стал, а вместо этого в начале 1990-х годов примкнул к ОПГ уголовника Владимира Вдовина по кличке Напарник.

Вместе с другими группировками ОПГ Вдовина контролировала один из самых прибыльных активов в Тольятти — центр запчастей концерна «АвтоВАЗ». Каждый, кто хотел купить ту или иную запчасть, в то время помимо ее официальной стоимости обязательно доплачивал еще десять процентов в карман бандитов.

Основным партнером Вдовина по темным делам был лидер еще одной мощной ОПГ Шамиль Даниулов, обоих отличала глубокая убежденность в своей вседозволенности и безнаказанности. К примеру, один из бойцов Даниулова, Рафик Фахрутдинов, спокойно стрелял соседских гусей себе на ужин, и хозяин птиц не мог ничего сделать из страха перед главой ОПГ.

Неудивительно, что Владимир Кириллов, став участником группировки Напарника, почувствовал себя едва ли не хозяином Самары.

В какой-то момент люди Вдовина путем махинаций заполучили крупный участок земли на берегу реки Уса (Шигонский район Самарской области) и организовали там элитную базу отдыха.

Чуть позже Кириллов решил воспользоваться той же темной схемой по скупке государственных земель и приобрел участок площадью в 3,9 тысячи квадратных метров в районе Барбошиной Поляны в Самаре. Землю под строительство коттеджей он решил оформить на сына, но тут все карты Кириллову спутала судья Любовь Дроздова.

«Проще говоря, был произведен самозахват. Судами районной инстанции сделка была аннулирована. Такое же решение вынес и Самарский областной суд», — источник в правоохранительных органах цитата по изданию «Коммерсантъ».

Пуля для судьи

Узнав о потере захваченной земли, Владимир Кириллов решил отомстить судье Дроздовой. Он нанял Сергея Африкяна — 35-летнего киллера ОПГ Напарника. Тот на черном рынке приобрел мелкокалиберный пистолет Марголина и взял в подельники 20-летнего шурина Дениса Седых, студента Самарской государственной экономической академии.

Они стали следить за Дроздовой, день за днем фиксируя маршруты ее передвижения. Африкян решил стрелять в судью в тот момент, когда она утром выйдет из дома. 25 ноября 2008 года он приехал к дому судьи на Niva Chevrolet, дождался ее появления, выстрелил, не выходя из салона, и скрылся незамеченным (речь об этом шла в начале статьи).

На след киллера сотрудники правоохранительных органов вышли в начале 2009 года — им помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места преступления.

«По записям выяснилось, что Африкян не раз появлялся у дома Дроздовой. Затем выяснилось, что он знакомый Кириллова. Когда были подняты все дела, которые рассматривала председатель облсуда за последние несколько лет, все стало понятно», — источник в правоохранительных органах цитата по изданию «Коммерсантъ».

Обыск в доме Африкяна подтвердил догадки следователей: там нашли камеры для слежки, оружие, боеприпасы, а также одежду, которая была на киллере в день покушения. Однако ни самого стрелка, ни заказчика преступления Владимира Кириллова найти не удалось.

Тесть киллера Александр Седых рассказал следователям, что Африкян вместе с шурином 15 декабря уехали на Toyota Avensis в поселок Прибережный, и больше никто из членов семьи их не видел.

«При Сергее была довольно крупная сумма денег — он строил за городом коттедж и планировал выдать зарплату рабочим. Есть опасения, что Сергей и Денис пропали из-за этих денег», — Александр Седых, тесть киллера Сергея Африкяна / цитата по изданию «ТЛТгород».

«Моему зятю заказали человека»

При себе в день исчезновения у Сергея Африкяна было около 1,5 миллиона рублей — именно столько за покушение ему заплатил Владимир Кириллов. Однако следователи сомневались, что стрелок и его напарник с этими деньгами просто залегли на дно, — по оперативным данным, заказчик преступления Владимир Кириллов решил не рисковать.

Он приказал избавиться от Африкяна участникам ОПГ Напарника — ликвидаторам Владимиру Марьенкову и Анатолию Тищенко.

В операции по поиску Сергея Африкяна и его шурина Дениса Седых участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов с привлечением авиации.

Именно с вертолета машину киллера обнаружили в озере рядом с селом Старая Бинарадка под Самарой, но ни Африкяна, ни Седых в ней не было. Близкие Сергея и Дениса были возмущены обвинениями в адрес пропавших, они посчитали, что дело сфабриковано.

«Предположим, заказали моему зятю человека. Зачем ему нужно было светить свой автомобиль перед видеокамерами? Лица на фотороботе, составленном со слов свидетелей, не похожи на Сергея и Дениса. Мелкокалиберный пистолет, выбранный для убийства, -- несерьезный, хотя Сергей охотник и в оружии разбирается. Я еще долго могу перечислять нестыковки», — Александр Седых, тесть киллера Сергея Африкяна / цитата по изданию «ТЛТгород».

Как бы то ни было, Сергея Африкяна, Дениса Седых и заказчика Владимира Кириллова объявили в розыск. В 2012 году за помощь в поиске последнего МВД объявило награду в миллион рублей. Тогда же следствие установило, что у Кириллова есть счета и недвижимость в Испании и Швейцарии.

Оперативники российских правоохранительных органов направили испанским и швейцарским коллегам данные преступника, но найти его не могут даже 16 лет спустя.

По одной из версий, ликвидаторы Марьенков и Тищенко могли устранить не только киллера Африкяна, но и самого Кириллова. А значит, он мог быть лишь промежуточным звеном между исполнителями и настоящим заказчиком громкого преступления. В настоящее время Владимир Марьенков и Анатолий Тищенко также находятся в розыске.

***

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова после покушения провела в больнице три месяца. Она вернулась к работе в марте 2009 года, но еще долго лечилась. Дроздова посвятила служению Фемиде следующие 16 лет и ушла из жизни 26 мая 2025 года на 73-м году жизни.