17 августа: что отмечают в России и в мире

17 августа в России празднуют День Воздушного флота и чествуют пилотов, инженеров, сотрудников наземных служб и других специалистов, чей труд обеспечивает безопасность и комфорт полетов. Сторонники осознанного потребления отмечают День секонд-хенда, напоминая о важности разумного отношения к вещам. По народному календарю — Авдотья Малиновка. В этот день принято собирать последнюю малину, делать варенье и другие заготовки. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 августа

День Воздушного флота России

12 августа 1912 года по распоряжению императора Николая II была сформирована воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба. Это событие дало толчок развитию авиации в России. Но официальный праздник авиаторов возник позже — в 1933 году, когда Совет народных комиссаров СССР принял решение учредить День Воздушного флота в честь выдающихся достижений ученых, авиационных конструкторов, работников авиапромышленности, летного и технического состава ВВС РККА. 18 августа на московском аэродроме имени Фрунзе устроили грандиозный парад с участием новейших самолетов.

Позже дату стали отмечать в третье воскресенье августа. Сейчас в России 12 августа празднуют День ВВС, а в третье воскресенье месяца — День Воздушного флота. В праздник поздравления принимают летчики, инженерно-технический и диспетчерский состав, бортпроводники, работники авиационной инфраструктуры и все, кто связан с авиацией.

Факт

Первый регулярный пассажирский рейс в истории России осуществили в 1914 году на самолете «Илья Муромец» конструкции Игоря Сикорского. 12 февраля 1914 года этот самолет поднял в воздух 16 пассажиров и собаку, совершив несколько кругов над Санкт-Петербургом и пригородами.

29–30 июня 1914 года состоялся перелет по маршруту Санкт-Петербург — Киев с двумя промежуточными посадками. Он считается первым регулярным рейсом в истории русской авиации. Регулярное пассажирское авиасообщение на этом маршруте было прервано началом Первой мировой войны.

День секонд-хенда

Этот праздник отмечают с начала 2000-х. Он родился из идеи разумного потребления и напоминает, что комиссионки — не просто спасение для кошелька, а целая философия. Сюда приносят почти новую одежду, редкий винтаж или технику с историей, а магазин получает процент с продажи.

В России такие лавки стали окошком в 90-е: там находили джинсы Levi's, раритетную японскую аудиотехнику или советские значки, которых не было в обычных магазинах. Сегодня секонд-хенды — это и экотренд: повторное использование вещей спасает планету от тонн мусора.

Какие праздники и памятные даты отмечают 17 августа в других странах

День независимости — Габон. 17 августа 1960 года эта африканская страна обрела независимость от Франции после 100 лет колонизации. Торжества по случаю праздника включают парады, шоу барабанщиков, традиционные танцы и фейерверки. В Либревиле — столице Габона — проходит карнавал ритуальных масок духов леса. Президент в этот день отпускает в океан черепаху — символ мудрости без оков.

День признания бэби-бумеров — США. Этот неофициальный праздник возник в 2010-х среди миллениалов как жест благодарности поколению, родившемуся в 1946–1964 годах. Бэби-бумеры — дети послевоенного бума, создавшие культуру хиппи, рок-н-ролл и цифровые стартапы. В соцсетях публикуют фотографии родителей в молодости, а в кафе предлагают «меню ностальгии».

День воссоединения словенцев Прекмурья — Словения. 17 августа 1919 года регион армия Королевства сербов, хорватов и словенцев вошла в Прекмурье и присоединила регион, населенный словенцами, но принадлежавший Венгрии, к новому славянскому государству. Праздник в честь этого события стали отмечать с 2006 года. В этот день принято готовить «гашницу» — густой суп из свинины, картофеля и квашеной капусты, который варили партизаны в 1918 году. Женщины надевают черные юбки с красной вышивкой — символ крови, пролитой за возвращение территории «домой».

Церковные праздники 17 августа

День иконы Богородицы Казанская (Пензенская)

Казанскую икону Божией Матери пожаловал в благословение городу Пензе царь Алексей Михайлович в 1666 году. Образ несли от Москвы на руках и поместили в местную соборную церковь. По преданию, икона спасла город в 1717 году от нашествия ногайцев. Когда их войска осадили город, жители собрались перед иконой на ночное бдение. Утром икону вынесли на крепостной вал. Во время чтения молитв вражеские полчища дрогнули и отступили. В 1771 году икона остановила эпидемию чумы: люди обносили ее вокруг города, и мор прекратился. Известны многочисленные случаи исцеления верующих, пришедших поклониться святыне. Сейчас чудотворный образ хранится в Спасском кафедральном соборе в Пензе, на ризе иконы изображены свитки с именами спасенных в XVIII веке семей.

День преподобномученицы Евдокии (Ии) Персидской

В IV веке Ия вместе с несколькими тысячами христиан оказалась захвачена персидским шахом Шапуром II. Она отказалась отречься от Христа даже под пытками. Ее били воловьими жилами, а потом казнили, проткнув шею мечом и обезглавив. Тело святой бросили в ров, но христиане тайно похоронили его в пещере близ города Визапа. В 762 году мощи перенесли в Константинополь, где возле них произошло чудесное исцеление глухонемой дочери императора Константина V.

17 августа Русская православная церковь также чтит память:

семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250);

мученика Елевферия Византийского (IV в.);

обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера (2000);

преподобномученика Михаила (Жука), иеромонаха, мучеников Симеона Воробьёва и Димитрия Воробьёва (1937).

Народные праздники и приметы 17 августа

Aвдoтья Мaлинoвкa (Aвдoтья Oгуpeчницa, Ceнoгнoйкa)

В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии (Ии) Персидской, в народе это имя приняло упрощенную форму — Авдотья. В память о мученице, которую по преданиям казнили совсем юной, женщины шили для дочерей белые платья без украшений — символ чистоты. Девушки заплетали в косы «цепи Ии» — три ленты (белую красную, черную), означающие веру, кровь и тьму, которую победила святая Ия. После литургии освящали мед в глиняных горшочках: «Как пчела терпеньем мед копит, так и мы молитвой горечь преодолеем».

Традиции праздника также отражали главные заботы конца лета: Малиновкой этот день назвали потому, что в лесу поспевала последняя дикая малина, которую спешили собрать для варенья и лечебных отваров; Огуречницей — так как после этой даты огурцы начинали горчить и их нужно было убрать с грядок; Сеногнойкой — из-за частых дождей, грозивших испортить неубранное сено.

Традиции этого дня были тесно связаны с подготовкой к осени. Хозяйки варили малиновое варенье, пекли пироги и засаливали последние огурцы, веря, что щедрое угощение принесет благополучие. Девушки умывались отваром из малиновых листьев, чтобы сохранить красоту, а травники собирали зверобой для защитных оберегов.

Праздник сопровождался особыми запретами, призванными уберечь от несчастий. Нельзя было давать в долг, чтобы не лишиться удачи, или носить черную одежду, сулившую неприятности. Девушкам запрещали свидания с кавалерами, советуя вместо этого печь пироги — это сулило встречу с хорошим женихом. Верили, что сны в ночь на Авдотью Малиновку могут быть вещими, особенно если снились деньги или любимый человек.

Вещие сны на Авдотью Малиновку

Увидеть деньги — к исполнению желаний;

Драка или борьба — к победе в реальных спорах;

Любимый человек во сне — к скорой встрече, но если сон радостный, жди размолвки.

Приметы

Солнечный день предвещает мягкую зиму, дождь — холодный и снежный ноябрь.

Туман над лесом — к богатому урожаю грибов.

Коровы принюхиваются к воздуху — к дождю; ястреб громко кричит — к ясной погоде.

Обильная роса — к неурожаю льна; гроза — к запасам сена на всю зиму.

Какие исторические события произошли 17 августа

1771 год — английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений. Пристли случайно оставил веточку мяты под стеклянным колпаком с мышью — наутро грызун остался жив, а растение было обгрызено. Это наблюдение подтолкнуло его к выводу, что растения «исправляют» воздух.

— английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений. Пристли случайно оставил веточку мяты под стеклянным колпаком с мышью — наутро грызун остался жив, а растение было обгрызено. Это наблюдение подтолкнуло его к выводу, что растения «исправляют» воздух. 1806 год — шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание, которое длилось три года.

— шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание, которое длилось три года. 1812 год — император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.

— император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова. 1970 год — состоялся запуск аппарата «Венера-7», он первым успешно передал данные с поверхности другой планеты. Зонд работал всего 23 минуты в условиях +475°C и давления в 92 атмосферы, но успел подтвердить: Венера — безжизненная пустыня с ядовитыми облаками из серной кислоты.

— состоялся запуск аппарата «Венера-7», он первым успешно передал данные с поверхности другой планеты. Зонд работал всего 23 минуты в условиях +475°C и давления в 92 атмосферы, но успел подтвердить: Венера — безжизненная пустыня с ядовитыми облаками из серной кислоты. 1977 год — советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

— советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли. 1988 год — создано Всероссийское общество инвалидов — организация, занимающаяся содействием инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей и их интеграцией в современное общество.

— создано Всероссийское общество инвалидов — организация, занимающаяся содействием инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей и их интеграцией в современное общество. 1998 год — российское правительство объявило дефолт, начался один из самых тяжелых экономических кризисов в РФ.

— российское правительство объявило дефолт, начался один из самых тяжелых экономических кризисов в РФ. 2008 год — американский пловец Майкл Фелпс выиграл 8-е золото Олимпиады в Пекине, установив абсолютный рекорд. Последнюю медаль он взял в эстафете 4×100 м, где команда США опередила Австралию на 0,7 секунды. Предыдущий рекорд (7 золотых медалей Марка Спитца) держался 36 лет.

Дни рождения и юбилеи 17 августа

В 1798 году родился Антон Дельвиг — российский поэт, автор романсов, издатель, близкий друг Пушкина, соучредитель литературного журнала «Литературная газета».

— российский поэт, автор романсов, издатель, близкий друг Пушкина, соучредитель литературного журнала «Литературная газета». В 1798 году родился Павел Демидов — русский предприниматель и государственный деятель, владелец богатейших уральских чугуноплавильных заводов, меценат и благотворитель.

— русский предприниматель и государственный деятель, владелец богатейших уральских чугуноплавильных заводов, меценат и благотворитель. В 1824 году родился Пьер Мартен — французский металлург, создатель мартеновской печи. Технология позволила перерабатывать металлолом в высококачественную сталь и доминировала в металлургии до середины XX века.

— французский металлург, создатель мартеновской печи. Технология позволила перерабатывать металлолом в высококачественную сталь и доминировала в металлургии до середины XX века. В 1887 году родился Карл I — последний император Австро-Венгрии (1916–1918). После распада империи дважды пытался вернуть власть в Венгрии.

— последний император Австро-Венгрии (1916–1918). После распада империи дважды пытался вернуть власть в Венгрии. В 1890 году родился Гарри Гопкинс — американский государственный деятель, ближайший советник Франклина Рузвельта, архитектор программы ленд-лиза во Второй мировой войне. Из-за влияния и аскетизма получил прозвище «серый кардинал Белого дома».

— американский государственный деятель, ближайший советник Франклина Рузвельта, архитектор программы ленд-лиза во Второй мировой войне. Из-за влияния и аскетизма получил прозвище «серый кардинал Белого дома». В 1898 году родился Матвей Захаров — маршал, дважды Герой Советского Союза. Разрабатывал операции по прорыву блокады Ленинграда, освобождению Праги и штурму Берлина.

— маршал, дважды Герой Советского Союза. Разрабатывал операции по прорыву блокады Ленинграда, освобождению Праги и штурму Берлина. В 1911 году родился Михаил Ботвинник — советский шахматист, 6-й чемпион мира (1948–1963). Удерживал титул 15 лет с перерывами. Основатель первой в СССР шахматной школы, среди учеников — Анатолий Карпов и Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом). Доктор технических наук, разрабатывал компьютерные шахматные программы.

— советский шахматист, 6-й чемпион мира (1948–1963). Удерживал титул 15 лет с перерывами. Основатель первой в СССР шахматной школы, среди учеников — Анатолий Карпов и Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом). Доктор технических наук, разрабатывал компьютерные шахматные программы. В 1935 году родился Олег Табаков — актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова (2000—2018), основатель театра «Табакерка» (1987). Сыграл более 150 ролей в кино.

— актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова (2000—2018), основатель театра «Табакерка» (1987). Сыграл более 150 ролей в кино. В 1941 году родился Николай Губенко — актер и режиссер, народный артист РСФСР, министр культуры СССР (1989–1991), единственный деятель искусства на этом посту. Последние годы руководил Театром на Таганке.

— актер и режиссер, народный артист РСФСР, министр культуры СССР (1989–1991), единственный деятель искусства на этом посту. Последние годы руководил Театром на Таганке. В 1942 году родился Муслим Магомаев — эстрадный и оперный певец (баритон), композитор, народный артист СССР. Ему предлагали головокружительные возможности за границей: работать в Италии, где он стажировался в «Ла Скала», или в Париже, где артист давал концерт в зале «Олимпия». Но певец неизменно выбирал родину.

