Кто такие «фриганы» и почему им нравятся отбросы

Движение фриганов возникло в конце XX века как ответ на бесконтрольное потребление. Кто же такие фриганы — люди, лазающие по помойкам или ответственные граждане, желающие позаботиться о планете, а заодно сэкономить?

Зная английский язык, можно предположить, что новомодное течение фриганов — это что-то о «свободном оружии». Но нет, понятие «фриган» является производным вовсе не от слов «свободный» и «оружие», а от слов «свободный» и «веган».

Движение фриганов набирает популярность во многих странах. Фриганизм — это не только про вегетарианство, это еще и про отказ от потребления, целая философия, в основе которой лежит забота о планете, и не только о ней.

Как возник фриганизм

Движение уходит корнями в 90-е годы, когда в США наметилась тенденция к увеличению потребления, перерасходу ресурсов, а ежедневный шопинг стал символом «американской мечты». Ведь возможность каждый день приобретать новые вещи, быстро менять вышедший из моды гардероб или смартфон на новый говорили о достатке.

Но появилась горстка людей, не согласных с безудержным потреблением. Они не без оснований считали, что использовать можно не только новые вещи, но и огромное количество продуктов питания, техники, одежды, которые отправляются на свалку, хотя еще могут послужить человеку.

Фриганизм — это движение, которое считает: следует использовать вещи повторно, что будет экономить бюджет и одновременно спасать планету от загрязнения.

Суть движения

Не нужно думать, что фриганы — это те чудаковатые бомжеватого вида люди, ныряющие в мусорные контейнеры у супермаркетов и ресторанов в поисках пригодной еды. Движение гораздо шире, включает обмен одеждой, предметами быта, техникой, повторное использование упаковки, восстановление техники.

Фриганы регулярно устраивают акции по раздаче еды с истекающим сроком годности малоимущим.

Продукты с истекающим сроком или с поврежденной упаковкой, которые не могут быть проданы, приобретаются по дешевке фриганами. А иногда достаются им бесплатно.

Почему фриганизм набирает популярность

В современном мире, в условиях экономической неопределенности, это движение действительно популярно. Но есть и другие причины для увеличения числа «осознанных потребителей».

Во-первых, забота об экологии перестала быть просто словами. Люди понимают, что только общие действия если не спасут планету, то хотя бы отодвинут экологическую катастрофу. Специальные уроки в школе, экологические мероприятия тоже способствуют популяризации такого типа потребления.

Во-вторых, соцсети сделали жизнь фриганов более открытой, и люди видят, что подобный образ жизни может быть интересным, и очень далек от бомжевания.

Развит ли фриганизм в России?

В нашей стране пока движение осознанного потребления не приобрело большую популярность. Может быть, дело в менталитете. Может, в экономически сложных 90-х, после которых людям психологически сложно воспринимать копание в мусорках как нормальное явление.

Но россияне, уезжающие за границу, чаще всего молодежь, уже оценили преимущества такого образа жизни и перестали видеть в нем что-то зазорное.

У меня много друзей, путешествующих без денег. Едут на Гоа с 50 баксами в кармане и прекрасно там живут, - поделилась блогер Виктория с корреспондентом «МК». - Если брезгуете копаться в помойке, можно просто просить продукты в кафе.

Девушка привела в пример себя. Когда она работала в пекарне, то по вечерам очень много выпечки просто выкидывалось. А в соседних бистро повара выливали суп кастрюлями.

Мне понадобилось пять лет, чтобы понять, что в этом нет ничего зазорного.

Сегодня в соцсетях популярны ролики блогеров типа «24 часа в Шанхае без денег» и тому подобные. Зрителям порой сложно поверить, что окружающие способны просто поделиться чем-то без оплаты, за спасибо. Но это так. Точно такие же люди работают и в заведениях общепита.

В связи с последними событиями Виктория отметила, что в некоторых странах стало сложнее.

Вот в Индии всем все равно, что я из России. А в Грузии отношение изменилось. Несколько раз в пекарнях мне сказали, что для меня нет вчерашней выпечки.

Виктория отметила, что охотнее дают еду там, где много денег. В Индии «каждый кусочек еды кем-то съеден», а вот в Турции просто рай.

Турция в этом плане щедрая. За неделю я почти ни копейки не потратила, - рассказала путешественница.

У фриганов есть и собственный сайт с указанием «щедрых помоек». Больше всего таких точек в США и Европе, где люди часто выбрасывают то, что передумали есть, причем, прямо в упаковках.

В России движение хотя и не очень развито, но тоже есть, чем поживиться. По словам Виктории, на задних дворах магазинов в Москве можно найти сетки с залежалыми овощами, все еще годными к употреблению, но потерявшими вид. Бывают и упаковки мясных нарезок. Здесь важно смотреть на срок годности, напомнила блогерша. Если просрочка 1-2 дня, то можно брать. По словам Виктории, в Москве люди в мусорках находят и элитный коньяк, и сырокопченую колбасу, и сыр с плесенью.

Может создаться впечатление, что фриганы — это бездельники. Но Виктория утверждает: это не так.

Я не хочу халявить все время. Сейчас я на Гоа, у меня осталось меньше 100 долларов. Пойду подработаю party-girl, там нужно танцевать и развлекать туристов. За 4 часа заплатят 1300 рублей. В Турции я месяц работала в пекарне, мне заплатили 27600 рублей.

С украинцем и немкой

16-летний Сергей начал фриганить, когда переехал в Германию. Он живет в общежитии для беженцев вместе с родителями, получает пособие. Корреспонденту он продемонстрировал богатый улов — овощи, фрукты, зелень в упаковке, коробки шоколада.

Здесь все неплохо. Богатые люди часто выбрасывают технику, одежду. А в баках за магазинами можно найти сыр, дорогой шоколад или фрукты килограммами, все в упаковках.

Сергей рассказал, что не выгребает все съедобное, оставляя что-то и для других. Парень отметил, что занимается этим вместе с другом из Украины и местной жительницей. А недавно к «промыслу» присоединились и родители.

Из самых крупных находок Сергей назвал 70 литров вина, 30 кг сантехнической латуни и меди, 10 электромоторов от техники. А однажды магазин списал дорогие чехлы для очков от Dior, Tom Ford, Armani. Хорошо живут, ничего не скажешь. Молодой человек собирается выставить их на продажу.

Я не привык к роскоши, не брезгую носить бэушные вещи, - сказал Сергей.

В Латвии фриганят, чтобы выжить

Один из приверженцев фриганизма, Максим, рассказал, что лучшие места для этого в Дании, где можно найти очень много хороших продуктов. В Германии и Швеции тоже выбрасывают еду, а в Испании и вовсе по вечерам сотрудники магазинов просто раздают ее желающим.

Зато в Латвии все намного хуже. Здесь таким занимаются только те, кому надо выжить, а ради экономии никто по помойкам не ходит.

Может создаться впечатление, что фриганы занимаются только тем, что ищут бесплатное пропитание. Но, как мы сказали выше, это не все. Приверженцы осознанного потребления не будут выбрасывать вещи, технику, книги, а предложат их в специальных чатах, выставят на обмен на досках объявлений.

В заброшенных зданиях они могут найти добротную мебель, предметы интерьера, картины, посуду и еще много чего. Многие из них считают, что это очень увлекательно и разнообразит жизнь, а не только позволяет сэкономить.