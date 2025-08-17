Почему национальность евреев передается только по материнской линии

Уникальный случай – у евреев национальность передаётся не по отцу как у других народностей, а по матери. Специалисты на протяжении многих лет пытаются объяснить эту особенность. Естественно, такое пристальное внимание к данному феномену привело к возникновению нескольких версий, каждая из которых имеет право на существование.

© unsplash

Что говорит Тора?

Главная священная книга в иудаизме – Тора – запрещает евреям заключать смешанные браки. Считается, что этот запрет появился из-за неспособности матери-нееврейки направить ребёнка на верный путь. Получается, что если мать принадлежит к другой национальности, то и её чадо тоже не может быть евреем.

Дело в том, что на формирование личности малыша в первые годы жизни влияет как раз женщина. Чтобы сохранить иудаизм в его чистом виде, у евреев брак с чужеземной женщиной даже стал считаться преступлением перед богом. Но выход при желании можно найти. Женщина-чужестранка должна была принять на себя религиозные обязательства, и только после этого она и рождённые от неё дети признавались евреями.

Доверяй, но проверяй

По другой же версии, в таком странном обычае «виновата» не священная книга, а недоверие древних еврейских мужчин к женщинам из других племён и народностей.

Представители сильного пола понимали, что 100% гарантии отцовства по отношению к ребёнку даже появившемуся на свет в браке, никто дать не может. Риск того, что отцом является другой «самец», пускай и незначительный, есть всегда. А вот личность матери установить большого труда не составит. Именно поэтому евреи решили перестраховаться и считать малыша, рождённого от любой еврейской женщины вне зависимости от национальности отца, евреем.