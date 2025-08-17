Какие законы защищали крестьян от собственных помещиков

Неверно считать, что в России крепостные были полностью бесправными людьми. Существовали и нормы закона, которые защищали невольников от собственных помещиков, и определённые алгоритмы подачи жалоб через уполномоченные органы, и возможности «выбиться в люди».

Право есть!

Стоит признать, что у крепостных крестьян прав было меньше, нежели у представителей других слоёв населения дореволюционной России. Они могли жаловаться на помещиков, выступать в суде в качестве истца и свидетеля, а раз в год, после окончания сезонных работ, им даже разрешалось переходить к другому «хозяину».

Во многих европейских странах убийство крепостного не считалось серьёзным преступлением. Но не в «дикой» России. На Руси ответственность за это была прописана в Соборном Уложении 1649 года.

Барина-убийцу сажали в тюрьму, где агрессор должен был находиться до тех пор, пока его не помилует царь. Данное наказание вступало в силу в случае непреднамеренного убийства. А вот если помещик лишал жизни крестьянина умышленно, то его незамедлительно казнили. Во времена Елизаветы Петровны с крестьяноубийцами стали поступать более гуманно – их клеймили и отправляли на каторгу.

При Екатерине Великой генерал-губернаторам поручили не церемониться с помещиками-самодурами. У таких могли и имения отобрать!

Данная практика постоянно набирала обороты, становясь всё более востребованной. Так, только за одно десятилетие XIX века были осуждены свыше 600 дворян.

Свободу предпринимательству!

Могли крестьяне и на вполне законных основаниях выбиться «из грязи в князи». Оказывается, «город невест» Иваново фактически основал крепостной графов Шереметевых. В одноимённом селе он в 60-е годы XVIII века открыл первое ситценабивное предприятие. К началу XIX века там было уже около полутораста хлопчатобумажных фабрик, которыми владели богатые крестьяне.

В это трудно поверить, но предприимчивые крепостные уже сами могли приобретать земли вместе с невольниками. Естественно, данная свобода была выгодна помещикам. Крестьяне-«бизнесмены» платили проценты со своих доходов.

Накопив же определённую сумму денег, зажиточные «рабы» могли и откупиться от «крепости». Известный российский предприниматель и меценат Савва Морозов, например, был крепостным. Со временем ему удалось открыть собственную шелкоткацкую мастерскую, благодаря чему он и разбогател.

В 1821 году члены семьи Морозовых, в которой воспитывались пятеро сыновей, перестали быть крепостными за 17 тысяч рублей ассигнациями. Огромная сумма по тем временам!