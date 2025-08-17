Как эмигрант из России 50 лет прожил в австралийских джунглях

В 30-х годах прошлого века родители Михаила Фоменко навсегда покинули Советскую Россию и обосновались в далёкой Австралии. Однако единственный сын новоиспечённых австралийцев так и не смог привыкнуть к новому месту жительства, решив уйти в джунгли. За это местные жители стали называть его «русским Тарзаном».

© unsplash

Из страны в страну

Михаил появился на свет в полной и благополучной семье. Мать Елизавета Мачабели была грузинской княжной, а отец Даниил Фоменко потомственным казаком. Спустя несколько лет после революции родители уехали из Грузии. Кто-то уверяет, что находиться в СССР им стало опасно, а кто-то утверждает, что страну супруги покинули из-за голода (такое непростое решение Фоменко-старший принял после того, как ребёнок упал в голодный обморок).

Странствия семьи по планете началось с Китая, откуда они перебрались в Японию. После начала Японо-Китайской войны Фоменко решили переехать в более спокойное место. Таким оказалась Австралия.

Михаил, несмотря на юный возраст, никак не мог освоить второй язык, что сказалось на его социализации. Но это не мешало ему заниматься спортом. В этом он добился определённых успехов, и чуть было даже не отправился на Олимпиаду в составе команды по десятиборью.

После окончания школы Михаил стал работать сборщиком сахарного тростника в Квинсленде. Именно там он и понял, что хочет жить в гармонии с природой, а человеческое общество его тяготит.

Джунгли зовут!

В конце 50-х годов Фоменко ушёл жить к аборигенам, преодолев ради этого в одиночку по воде около 600 километров. Но образ жизни «русского Тарзана» устраивал далеко не всех. Однажды его арестовали полицейские, обвинив в бродяжничестве и аморальном поведении. Михаила отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, но, даже выйдя оттуда, вчерашний пациент всё равно устремился в джунгли.

«Я хочу жить так, как я живу сейчас, иначе я буду жив только наполовину», – утверждал после этого Фоменко.

В австралийских лесах наш соотечественник прекрасно себя чувствовал. Очевидцы рассказывали, что Михаил мог легко одолеть голыми руками крокодила, дикого кабана или даже акулу. Собственно, эти навыки помогли провести Фоменко в джунглях около 50 лет. В 2012 году, когда начались серьёзные проблемы со здоровьем, родственники определили его в дом престарелых. Там «русский Тарзан» и скончался 21 августа 2018 года в возрасте 88-лет.