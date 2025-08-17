Как лечили ПТСР во времена Великой Отечественной войны

Важнейшей вехой развития военной психиатрии в СССР стала Великая Отечественная война. Специалисты, оказывая помощь красноармейцам и мирному населению при посттравматическом стрессовом расстройстве, приобрели большой опыт и узнали много нового о патологиях человеческой психики и нервной системы.

Скорая психиатрическая помощь

В первые военные годы красноармейцев с психическими расстройствами поголовно эвакуировали в тыловые госпитали. Так как их число постоянно увеличивалось, то в 1942 году на Западном фронте впервые появились полевые подвижные госпитали «для контуженных». Позже потребовалось даже вводить должность главного психиатра РККА. Её занял бывший главный психиатр Дальневосточного и Ленинградского фронтов Николай Тимофеев.

Несмотря на работу в этом направлении, оказание полноценной психиатрической помощи удалось наладить лишь к концу войны. Это позволило вернуть в строй до 95% заболевших.

Все психические расстройства в историях болезней пациентов отражались как разные формы «контузий». Так, контуженными считались не только те, кто получил травму головы или пострадал от взрывной волны, но и психически «надорвавшиеся» солдаты – например, пережившие эмоциональный шок. В учебном пособии «Психиатрия войн и катастроф» отмечается, что такая неразборчивость сыграла в итоге положительную роль. На солдат с психическими расстройствами, которых относили к контуженным, не распространялись различные репрессивные меры.

Спасти рассудок

Часто в войсках встречался сурдомутизм (глухонемота). В 80% случаев избежать полной глухонемоты не удавалось и тогда советские психиатры начали использовать методы «стресс-терапии»: внутривенное введение спирта или хлористого кальция, эфирный наркоз, электросудорожное воздействие.

Позволили сделать научный прорыв и многочисленные ранения головы. За спасения пациентов боролись неврологи, психиатры, психологи, а не только хирурги.

Так, психолог Александр Лурия получил возможность на протяжении некоторого времени наблюдать за состоянием лейтенанта Льва Засецкого, тяжело раненого в голову под Вязьмой. Под чутким контролем специалиста Засецкий заново научился чтению и письму, но при этом всю оставшуюся жизнь страдал от сильных головных болей и других последствий травмы.

Многое психиатры сделали и для спасения жителей блокадного Ленинграда, которые из-за отсутствия пищи сходили с ума. Конечно, вдоволь накормить каждого пациента они не могли, но зато облегчали страдания.

Можно предположить, что повышенное внимание к психологическим проблемам, позволило избежать массового всплеска психогенных заболеваний. Кроме того, пациенты психбольниц на волне патриотизма начинали трудиться на благо фронта, внося посильный вклад в общее дело. Советские исследователи же глубже задумались над ролью человеческого сознания и проблемами, связанными с этим явлением.