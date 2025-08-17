Невеста и любовница объединились, чтобы спасти своего мужчину

Две возлюбленные 60-летнего мужчины в вегетативном состоянии спасли ему жизнь. Об этом сообщает Independent.

Необычная история началась в октябре 2024 года, когда ИД (имя изменено в судебных документах) получил обширное кровоизлияние в мозг и впал в кому. В марте 2025 года он начал самостоятельно дышать, но продолжал получать через зонд питание и лекарства. Врачи утверждали, что без этой поддержки он умрет в течение одной-трех недель. Они настаивали на том, чтобы отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Однако такому решению воспротивились две женщины, которые навещали ИД с момента его госпитализации. ДГ и МБ оказались постоянными партнершами мужчины, причем узнали о существовании друг друга лишь после инсульта ИД. При этом ДГ знала ИД 20 лет, описывала его как «юморного и целеустремленного» человека. МБ была его невестой, с которой они прожили вместе 4 года из 24 лет знакомства. К удивлению персонала больницы, британки подружились и сохранили любовнику жизнь. Они убедили судью, что их общий партнер верил в духовное исцеление и не хотел бы отключения аппаратов. На основании их показаний суд отказал больнице в отключении питания через зонд.

Судья Тейс отметила:

«Хотя любой проблеск сознания со стороны ИД, если он есть, крайне ограничен, нельзя сказать, что он считал бы свое существование бременем».

Решение суда основывалось на глубокой вере мужчины в духовные практики и альтернативную медицину, которую обе партнерши подтвердили независимо друг от друга. ИД продолжает получать питание через зонд, а ДГ и МБ ежедневно по шесть часов ухаживают за ним.

