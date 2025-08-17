Худший танк ленд-лиза: за что красноармейцы ругали американский М3 «Ли»

В годы Великой Отечественной войны в Советский Союз по ленд-лизу поставлялись довольно необычные образцы западной бронетехники. Среди них – американские двухпушечные танки, которые производители назвали в память генерала Конфедерации 1861-1865 годов Роберта Ли. В СССР они получили другое официальное имя – М3, заслужив при этом репутацию «самого плохого танка ленд-лиза».

Чудо техники

В Первой мировой войне США практически не использовали танки, а поэтому к началу Второй мировой их инженерные изыскания базировались скорее на собственных фантазиях, нежели на объективности. И яркий пример этого – танк «Генерал Ли».

Его создание было обусловлено стремлением хоть что-то противопоставить британским, немецким и советским машинам. Работа над танком велась в сжатые сроки. В 1940 году американская разработчики, с учётом того, что промышленность Нового Света ещё не могла устанавливать поворачивающиеся башни, просто вмонтировали более мощную 75-мм пушку в корпус. Так грозное орудие «Генерала Ли» получило весьма ограниченный угол обстрела – 30 градусов. Далее конструкторы-теоретики напичкали боевую машину пулемётами, один из которых поместили в поворачивающейся башенке наверху орудийной башни.

С учётом большого количества вооружения, экипаж танка должен был состоять из семи человек. И если изобретение обладало вполне приличной бронёй, то манёвренностью эта трёхэтажная конструкция не обладала. Не мог танк похвастаться и устойчивостью. Так как высота превышала ширину на 40 сантиметров, развивать максимальную скорость в 40 км/ч при движении по пересечённой местности было опасно.

Тонкости эксплуатации

Поставки по ленд-лизу стали отличным способом выявить достоинства и недостатки американских военных разработок. Невольными жертвами такого эксперимента стали тысячи красноармейцев, которым приходилось идти в атаку на довольно странных боевых машинах. Не удивительно, что «Генерал Ли» стал, по оценкам советских бойцов, «самым плохим танком».

Конечно, многое зависело от умения обращаться с «заморской техникой». Но советское командование никогда не утруждало себя ни переводом технической документации на русский язык, ни подготовкой танкистов к сражению на конкретном виде техники. Этим можно и объяснить большие потери в ходе военного конфликта иностранной военной техники.

Всего же в СССР было поставлено около 1300 М3, которые воевали в основном в войсках Закавказского фронта. Туда они доставлялись непосредственно через Иран.