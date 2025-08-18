18 августа: что отмечают в России и в мире

18 августа в России свой профессиональный праздник отмечают географы. В медицинском сообществе напоминают о важности своевременной диагностики рака молочной железы. Православные христиане готовятся отмечать Преображение Господне, день накануне праздника получил название предпразднства. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 августа

День географа России

Этот молодой праздник появился в 2019 году. Несмотря на почетность профессии, у географов долгое время не было своей даты. С инициативой выступили эксперты Русского географического общества, а президент РФ поддержал предложение об учреждении профессионального праздника. Его дата связана с историческим событием: в этот день в 1845 году по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество — организация, которая внесла огромный вклад в изучение территории России, стран Азии, Африки и других регионов мира, организацию научных экспедиций и развитие географической науки в целом.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только географы, но и преподаватели, учителя географии, сотрудники профильных ведомств, исследователи, путешественники. В этом году Русское географическое общество отмечает 180-летие. В честь круглой даты по всей стране пройдут мероприятия. Так, в Красноярске сегодня стартует первый фестиваль «Под флагом РГО». Гостей ждут встречи с учеными и путешественниками, выставки, экскурсии и кинопоказы, а также массовый легкоатлетический забег. В Калининграде откроется первая очередь экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан». А в Волгограде в честь Дня географа проходит арбузный сплав на байдарках.

Всемирный день исследования рака молочной железы

Эта важная дата впервые появилась в США в 2021 году. Ее учредил Фонд доктора Сьюзан Лав по исследованию рака молочной железы. Организаторы выбрали 18 августа из-за статистики «1 из 8» — считается, что каждая восьмая женщина в мире заболевает раком молочной железы. Цель праздника — привлечь внимание к исследовательской работе во всем мире, усилить финансирование жизненно важных исследований и напомнить женщинам о важности диагностики. В России вовремя диагностировать опасный недуг помогает диспансеризация. Пройти ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 августа в других странах

День медицинских работников — Таджикистан. Отмечается ежегодно 18 августа в честь дня рождения таджикско-персидского ученого, философа и врача Абуали-ибн-Сино, более известного как Авиценна. Его считают величайшим мыслителем Средневековья, оказавшим огромное влияние на развитие науки. Авиценна выявил пользу физических упражнений для здоровья человека, определил разницу между чумой и холерой, а также подробно описал проказу.

Дeнь «Ocтaвaйcя дoмa c дeтьми» — США. Молодой праздник, напоминающий родителям о важности общения с детьми. Он призван поощрить мам, которые решили работать из дома, а также стимулировать родителей взять внеочередной выходной, чтобы провести его в кругу семьи. В этот день американцы часто отправляются на пикники и прогулки.

День открытий — Канада. Отмечается ежегодно в третий понедельник августа в честь открытия золота в заливе Бонанза-Крик в Юконе в 1896 году. Это событие дало старт золотой лихорадке в Канаде. На протяжении двух лет более ста тысяч старателей охотились в регионе Клондайк за богатством. В Канаде в этот день проходят экскурсии, художественные выставки, турнир по гольфу и другие мероприятия.

Религиозные праздники 18 августа

Предпразднство Преображения Господня

В этот день православные христиане готовятся встречать один из двенадцати важнейших праздников — Преображение Господне. Согласно Писанию, в этот день на горе Фавор Спаситель явил свою божественную природу ученикам — Петру, Иакову и Иоанну. Предпразднство в богослужебном календаре — это день, а иногда несколько дней, перед важнейшими праздниками, когда на богослужениях начинают читать особые молитвы к предстоящему событию. Поэтому в православных храмах 18 августа проходят службы, посвященные Преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это полное название праздника в церковном календаре. В народе его также называют Яблочным Спасом — за традицию освящать в этот день яблоки.

День памяти мученика Евсигния Антиохийского

Евсигний Антиохийский жил в III–IV веках, был римским воином и успел послужить шести императорам. Уже в преклонном возрасте он оставил военную службу, вернулся на родину в Антиохию и полностью посвятил себя христианству. В период царствования Юлиана Отступника на святого Евсигния донесли. На тот момент старцу исполнилось 110 лет. Его доставили к императору, который потребовал отречься от Христа. Однако Евсигний проявил храбрость и мужество, он смело указал императору на отступничество, привел ему в пример святого Константина Великого. Старец также рассказал, как стал свидетелем явления на небе знамения креста. Юлиан приказал отсечь храброму христианину голову.

Православная церковь 18 августа также чтит память

преподобномученика Иова Ущельского;

священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских;

мученика Понтия Римлянина;

мучеников Кантидия (Кандидия), Кантидиана и Сивела в Египте;

праведной Нонны Назианзской, диаконисы, матери свт. Григория Богослова;

священномученика Стефана Хитрова, пресвитера; мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной; священномученика Симона (Шлеева), епископа Уфимского; священномученика Иоанна Смирнова, диакона.

Народные праздники и приметы 18 августа

Евстигней Житник

В этот день на Руси вспоминали мученика Евсигния Антиохийского. В народе праздник назвали Евстигней Житник. К 18 августа на полях уже был убран почти весь урожай. Житницы были наполнены, мельницы работали вовсю, а хозяйки пекли хлеб из свежесмолотого зерна. В этот день было принято угощать гостей душистым ячменным караваем. Крестьяне выходили в поля, окропляли их конопляным маслом, чтобы защитить от темных сил и зимних морозов.

Чтобы сберечь красоту и здоровье, лакомились сырым луком с хлебом и солью. Разгуливать после заката в этот день было не принято: считалось, что можно повстречать лихо.

Приметы

Какова погода в этот день — таким выдастся и декабрь.

Если домашний скот испуганно жмется друг к другу — ждать дождя.

Если громко крикнуть, а в ответ слышишь эхо — жара еще вернется.

В реке шумно плещутся чайки — скоро хлынет дождь.

Из земли выползли дождевые черви — будет ливень с грозой.

Какие исторические события произошли 18 августа

1693 год — недалеко от Архангельска стартовало строительство первой в России судостроительной верфи. Вскоре это место станет крупным центром кораблестроения в стране.

— недалеко от Архангельска стартовало строительство первой в России судостроительной верфи. Вскоре это место станет крупным центром кораблестроения в стране. 1782 год — в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру I «Медный всадник».

— в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру I «Медный всадник». 1859 год — французский акробат Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На плечах у эквилибриста в это время стоял второй акробат.

— французский акробат Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На плечах у эквилибриста в это время стоял второй акробат. 1868 год — французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий. Открытие было сделано во время полного солнечного затмения.

— французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий. Открытие было сделано во время полного солнечного затмения. 1877 год — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

— американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос. 1920 год — в США после принятия 19-й поправки к конституции женщины получили право голоса.

— в США после принятия 19-й поправки к конституции женщины получили право голоса. 1958 год — в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита», принесший ему всемирную известность, колоссальный успех и доход.

— в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита», принесший ему всемирную известность, колоссальный успех и доход. 1976 год — на поверхность Луны успешно опустилась советская станция «Луна-24».

Дни рождения и юбилеи 18 августа

В 1750 году родился Антонио Сальери — австрийский композитор итальянского происхождения, дирижер и педагог. Проклятием композитора стал миф о его причастности к смерти Моцарта, несмотря на многочисленные опровержения историков. В 1997 году суд официально признал Сальери невиновным в смерти гения.

— австрийский композитор итальянского происхождения, дирижер и педагог. Проклятием композитора стал миф о его причастности к смерти Моцарта, несмотря на многочисленные опровержения историков. В 1997 году суд официально признал Сальери невиновным в смерти гения. В 1830 году родился Франц Иосиф I — император Австрийской империи и король Венгрии, инициировавший Первую мировую войну.

— император Австрийской империи и король Венгрии, инициировавший Первую мировую войну. В 1859 году родилась Анна Анкер — датская художница, представительница группы Скагенских художников.

— датская художница, представительница группы Скагенских художников. В 1921 году родилась Галина Короткевич — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, участница обороны Ленинграда.

— актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, участница обороны Ленинграда. В 1925 году родился Брайан Олдисс — английский писатель-фантаст.

— английский писатель-фантаст. В 1952 году родился Патрик Суэйзи — американский киноактер, танцор, певец и автор песен, трехкратный номинант на премию «Золотой глобус», звезда фильмов «Грязные танцы», «Привидение», «На гребне волны».

