«Жертвы Сталинграда»: что современные немцы говорят о солдатах армии Паулюса
Только в ходе одной Сталинградской битвы Советский Союз лишился 1,3 миллиона человек. Сражение за город Германии и её союзникам – Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии и Хорватии – стоило 1,5 миллиона жизней. Немцы потерпели сокрушительное поражение, которое стало для граждан фашистского государства настоящей трагедией. Погибшие же солдаты вермахта до сих пор считаются в ФРГ «невинными жертвами». В памяти современных жителей европейского государства немецко-фашистские захватчики остались навсегда голодными, одетыми в лохмотья и замерзающими людьми, которым было суждено пройти через ужасы советского плена.
«Герои» нашего времени
«Я отлично помню разбавленную известием Германию, мрачные лица, при спущенные флаги со свастикой. Не верилось, неужели русские закопали в снегу наших лучших воинов?», – писал сын Мартина Бормана, одного из лидеров нацистской Германии.
Он также подчёркивал, что осознание тезиса «9 мая – это не поражение» немцами пришло значительно позже. Но, несмотря на это, сталинградские события и наше время остаются самой мрачной страницей в истории Германии для многих жителей. Солдат Паулюса они видят не оккупантами, а жертвами войны.
А вот как реагировал на тему произошедшего в Сталинграде Вольф Гесс, сын другого известного нациста Рудольфа Гесса:
«Сталинград – нечто страшное, осьминог из глубин океана, жалость к погибшим немцам ощущают даже антифашисты».
Свой вклад в формирование таких взглядов внёс фильм «Сталинград», вышедший в 1993 году. В центре сюжета – история нескольких солдат, которые попадают из Италии в Сталинград. В итоге кто-то из них погибает в ходе сражения, кто-то замерзает. И всё за имперские замашки Гитлера!
Есть чем гордиться?
При этом немцы не замалчивают и постыдные факты. Бывший пехотинец Дитер Бирц, которому посчастливилось выжить в боях на Волге, рассказывал – немецкие самолёты бомбили школы, детские сады, поезда с беженцами. Всё дело в том, что они искренне верили – если стереть Сталинград с лица земли, то русские тут же сдадутся.
В Сталинградской битве гибли не только военнослужащие. Жертвами стали сотни тысяч мирных жителей. Только первая бомбардировка унесла жизни 90 тысяч человек. Но и это было лишь началом. Преследуя цель одержать победу в сражении любой ценой, нацисты после фугасных бомб начали забрасывать город зажигательными зарядами, которые сжигали всё на своём пути.
После освобождения Сталинграда в городе провели перепись населения. Оказалось, что в живых остались только 10 тысяч человек, из которых почти тысяча – дети. Масштаб трагедии отметил в 1943 году даже Уинстон Черчилль. На Тегеранской конференции он передал Иосифу Сталину «Меч Сталинграда». На клинке была выгравирована надпись:
«Гражданам Сталинграда, крепким как сталь. От короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
А президент США Франклин Рузвельт, находящийся рядом, добавил:
«Воистину, у них были сердца из стали».