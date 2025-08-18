«Диета» Екатерины II: сколько императрица съедала за один обед

Екатерина II вошла в историю не только как дальновидный политик, умелый руководитель, но и как любительница вкусно поесть. Чуть ли не каждый приём пищи превращался в пир, а от поваров она требовала частенько готовить экзотические для Российской империи блюда. Отличалась она также отменным аппетитом, съедая за обедом довольно внушительные порции.

Утро начинается с кофе

Взойдя на престол, Екатерина II ввела моду на поваров-французов. Они-то и приучили русских аристократов к марципанам, спарже, бланманже и прочим яствами, о которых «русское ухо» ранее и слышало. В зрелом возрасте императрица благодаря стараниям кулинаров из Франции заметно пополнела, но испытывать страсть к изысканным кушаньями она начала куда раньше.

Для Екатерина II утро начиналось с кофе со сливками. На тот момент этот напиток в России мог себе позволить далеко не каждый. Он был не по карману даже многим аристократам. Фунт кофейных зерен стоил 40 копеек, тогда как целый воз сена для прокорма лошадей приобретался в два раза дешевле.

К кофе царице подавали миндальные бисквиты и другие сладости, приготовленные французами-кондитерами.

Пир на весь мир

Настоящий «праздник живота» начинался через два часа после утреннего кофе. На столе, как правило, появлялись рябчики по-испански, индейка с шио, гато компьенский, окуни с ветчиной, чирята с оливками, терины с зелёным пуре и крылами, черепаховый суп, итальянские хлебцы, тарталетки, пулярд с трюфелями. Стоит отметить, что в государстве в то время названия многих блюд, которые ела императрица, даже не слышали.

Обязательное меню дополняли 10—12 разных салатов и несколько видов соусов. Если говорить про русскую кухню, то Екатерина II была неравнодушна к томлëной говядине в остром маринаде, фаршированным шпиком вальдшнепам с брусничным соусом, стерлядям и кронштадтским ершам. Всё это подавалось непременно в роскошной посуде.

Императрица большое внимание уделяла настроению. Государыня считала, что принимать пищу нужно только в хорошем расположении духа. Поэтому за угрюмое выражение лица присутствующие могли получить строжайший выговор или даже впасть в немилость.

Что касается алкоголя, то его Екатерина практически не употребляла. Иногда она позволяла себе рюмочку рейнвейна или мадеры. За обедом яства она запивала смородиновым морсом или простой водой.

Страсть к вкусной еде обходилась казне в круглую сумму. Стоимость только одного обеда могла достигать 80 рублей. Для сравнения – солдат русской армии получал в год 7 рублей и считал это приличным жалованием.