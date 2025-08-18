«Сухой закон» Горбачева: почему война с пьянством была бесславно проиграна

Взаимоотношения населения Руси с алкоголем во все времена были очень сложными. Ничего не изменилось и с приходом советской власти. Считалось, что улучшение качества жизни и рост уровня доходов отвернет граждан СССР от пьянства, но этого не случилось. В 70-е годы, когда в стране наступил относительно сытый и стабильный период, алкоголизм расцвел с удвоенной силой. В 1985 году Михаил Сергеевич Горбачев решил одним махом разрубить «гордиев узел» и избавить наших граждан от пьянства и его негативных последствий.

Новый генеральный секретарь не без основания считал, что страсть к выпивке, свойственная населению СССР, тормозит развитие экономики и снижает уровень жизни. Горбачев был уверен: победить «зеленого змия» не удавалось ранее лишь потому, что власти использовали полумеры, проявляя нерешительность в борьбе с пьянством.

7 мая 1985 года стартовала антиалкогольная компания, какой в стране развитого социализма еще не видели. Постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» безапелляционно утверждало, что трезвость — это норма жизни. Подкреплялось это вышедшим девять дней спустя Указом Президиума Верховного Совета СССР, который позволил подключить к борьбе Административный и Уголовный кодекс.

Пьянству — бой!

Было совершенно ясно, что лишенный свободного доступа к алкоголю опытный советский обыватель привычно будет ориентироваться на «кустарные продукты», поэтому самогоноварение поставили вне закона. Отныне каралось не только производство спиртного на продажу, но даже изготовление его в небольших количествах для личного употребления.

Нововведения сильно били не только по самогонщикам, но и по государственной экономике. Производство алкоголя резко сократилось, а розничная цена спиртных напитков сильно выросла. Бутылка «беленькой», стоившая 4 рубля 70 копеек, теперь обходилась потребителям в 9 рублей 10 копеек.

Вторым шагом стало массовое закрытие ликероводочных магазинов и отделов алкогольных напитков, расположенных в продуктовых магазинах. Пострадали и любители пива — по всей стране пивбары переоборудовались под кафе с безалкогольными напитками. Немногие точки, где можно было купить водку, вино или пиво, теперь начинали работать с 14.00.

К любителям выпить стали применять жесткие административные меры. За появление на работе в нетрезвом виде или «с запахом» карали лишением премий и выговорами, а распитие спиртного на рабочем месте могло послужить поводом для увольнения по статье и даже исключения из партии.

Милицейские патрули активно задерживали любителей распивать в скверах, парках и дворах, а также в купе и плацкартах поездов. Молодежи пытались навязать безалкогольные свадьбы с соками и лимонадами, а с телеэкранов и из радиоприемников часами рассуждали о вреде этилового спирта для человеческого организма и деградации алкоголиков.

Как всегда, на переднем крае борьбы оказались члены КПСС. Из партийных товарищей срочно создавались Общества трезвости, которые были добровольными исключительно на бумаге. Коммунисты, по мнению руководства страны, должны были своим авторитетом воздействовать на обычных граждан и наставлять их на путь трезвости.

Гибель виноградарства

В СССР неиссякаемыми источниками алкоголя были четыре направления: водочное производство, пивоваренная промышленность, виноделие и самогоноварение. Самогоноварению, по мнению Горбачева, уже был нанесен сокрушительный удар, водочное и пивное производство более или менее находилось под контролем, а вот виноградарство оказалось не охвачено.

В СССР, как нигде в мире, было велико количество именно винных алкоголиков. Огромные территории в Средней Азии, Молдавии, Украине, Крыму и, разумеется, на Кавказе, были заняты виноградниками. Началось все с того, что правительство сократило бюджет на высадку новых виноградников и их обслуживание.

На XXVII съезде КПСС было принято решение уходить от выращивания винных сортов винограда и постепенно переходить на столовые. Это привело к массовой вырубке виноградников, в первую очередь старых и ценных. За время антиалкогольной кампании площадь угодий, занятых винными культурами, сократилась на 32 тысячи гектаров. Больше всего пострадала Молдавия, потерявшая 38% своих виноградников.

Чудом удалось отстоять известный на весь мир завод «Массандра» с его уникальными виноградниками, заложенными еще в 19 веке. Руководителям предприятия пришлось ехать в Москву и добиваться приема у Горбачева, чтобы сохранить знаменитый бренд. Позднее эксперты подсчитали, что кампания нанесла такой же ущерб виноградарству, как Великая Отечественная война.

Испортились отношения и на международной арене — СССР наотрез отказывался закупать вина в других странах. Для многих членов СЭВ Союз был самым крупным импортером алкогольных напитков и их экономикам был нанесен серьезный удар. Вместо вин и наливок, СССР обещал закупать другие товары, но это не спасало положение.

Поражение в войне с пьянством

В 1987 году, увидев неэффективность и очевидный вред «сухого закона», антиалкогольную компанию свернули. Последствия она имела самые плачевные и вместо счастья и процветания принесла жителям страны только горе, смерть и страдания. На фоне дефицита фабричного алкоголя, вопреки всему буйным цветом расцвело самогоноварение. Сахар подпольные производители спиртного скупали тоннами и он стал дефицитом.

Потом в ход пошли конфеты, которые, как оказалось, также неплохо подходят для производства самогона. Спирт гнали из чего угодно — часто он был очень низкого качества и вызывал отравления и смерть. Начали пить и спиртосодержащие жидкости, особо не разбираясь в нюансах органической химии. Десятки тысяч жизней унесли токсичные метиловый спирт, инсектицид дихлофос, полироли и жидкости для снятия лака.

В стране возрос уровень преступности — процветала теневая экономика, а коррупция стала настоящим бедствием. Прибыль пищевой отрасли за два года упала более чем в 2 раза, что на фоне общего экономического кризиса уничтожило многие предприятия. Повторилась история «сухого закона» в США, опыт которого было бы неплохо заранее изучить.

Спустя 20 лет после отмены «сухого закона» М.С. Горбачев признал, что его реформы были «сырыми», хотя и преследовали исключительно важные и нужные цели. Из позитивных результатов можно было отметить лишь увеличение ожидаемой продолжительности жизни мужчин на 2,5 года, рост рождаемости на 10% и снижение количества преступлений, совершаемых в нетрезвом виде.

Все эти достижения были временными — в начале 90-х годов страны СНГ столкнулись с катастрофической смертностью, в росте которой далеко не последнюю роль играл именно алкоголизм, вызванный неустроенностью жизни.