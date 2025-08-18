Женщина поймала огромного слизняка весом пять килограммов

Рыболов Татьяна Лю поймала в море у побережья Южной Кореи существо, напоминающее огромного слизняка. Об этом сообщает издание New York Post.

Видео с необычной рыбалки собрало 20 миллионов просмотров. На нем рыбаки вытягивают снасть из воды и обнаруживают, что к леске присосался огромный моллюск весом пять килограммов. На кадрах слышны крики удивленных очевидцев.

«Мы никогда не видели такого огромного», — призналась женщина.

Животное отпустили в море. В соцсетях распространена версия, что это был так называемый морской заяц — морской моллюск, живущий на мелководье и питающийся водорослями. Самые крупные представители этого семейства вырастают до метра в длину и весят до 14 килограммов.

