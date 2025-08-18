Золото Олимпиады и ужин с Гитлером: скандалы не мешали успеху «золотой девочки»

8 апреля 1912 года в Осло (Норвегия) родилась одна из самых ярких фигуристок в истории спорта – Соня Хени. Её жизнь была наполнена не только спортивными достижениями, но и громкими скандалами, международной славой и трагическим финалом.

© Кадр из фильма "Всегда рады"

В девять лет юная Соня уже стала чемпионкой Норвегии, а в 15 лет завоевала своё первое олимпийское золото. Её выступления были настоящим прорывом для того времени: балетные па, мини-юбки и невероятные вращения превращали фигурное катание в настоящее искусство, от которого было попросту невозможно оторвать глаз.

Хени стала первой фигуристкой, исполнившей аксель в полтора оборота, и создала новый стиль в спорте, соединив его с балетом. Её выступления были настолько успешными, что она выиграла:

три олимпийских золота;

10 чемпионатов мира подряд;

шесть чемпионатов Европы.

1936 год стал поворотным в карьере Хени. На Играх в Гармиш-Партенкирхене (Германия) она не только завоевала третье олимпийское золото, но и оказалась в центре политического скандала. После безупречного проката в произвольной программе и долгого оглашения судейских оценок она от души «зигует» Адольфу Гитлеру. Тот целует руку королеве льда и приглашает на званный ужин. Тогда в этом легкомысленном поступке 24-летней спортсменки не было ничего предосудительного, но позже ей это припомнят многие, а её репутация изрядно пострадает.

© Соня Хени и Адольф Гитлер

Выступление перед Гитлером оказалось завершающим в её карьере спортсменки-любительницы, хотя к тому моменту она уже давно вышла за рамки любительского уровня. Соня активно строила карьеру в киноиндустрии, успешно заключала рекламные контракты и её годовой доход превышал $ 2 млн – астрономическая сумма для того времени. МОК, разумеется, не решился противоречить воле фюрера и отказать ей в участии в соревнованиях.

Время подтверждений ушло: Хени больше не требовалось демонстрировать своё превосходство на льду. Её шоу приносили внушительный доход, а дебютная кинолента «Одна на миллион» имела оглушительный успех.

После такого и саму Хени «понесло». Она меняла своих богатых мужчин как перчатки, быстро увлеклась спиртным и совсем не думала о моральном облике или мнении общественности. Брат, который когда-то научил её кататься на коньках, позже отмечал, что её интересовали лишь материальные блага и любовные отношения, а в те времена она как раз была обеспечена и тем, и другим. Некоторые СМИ прозвали норвежку «золотая девочка» с явным саркастическим подтекстом.

Примечательно, что Сони не являлась сторонницей фюрера, однако Гитлер активно помогал девушке в раскрутке её шоу и других проектов, она же попросту не отказывалась от подобной помощи. Однако с началом военных действий Хени без особых затруднений разорвала прежние связи и отношения с покровителями из Германии. В 1941 году она переехала в Голливуд, где незамедлительно получила американское гражданство. Там, объединившись с другими знаменитостями, она активно участвовала в поддержке вооружённых сил Соединённых Штатов Америки. При этом она сознательно избегала публичных заявлений, направленных против нацистского режима.

Уже после спортивной карьеру Хени окончательно покорила кинематограф. Девушка снялась в 15 фильмах, самым известным из которых стал мюзикл «Серенада Солнечной долины». Её образ стал культовым: миллионерша и светская львица, икона стиля, чьё имя использовали для создания кукол, одна из самых богатых женщин своего времени.

В середине 1960-х врачи поставили девушке страшный диагноз – лейкемия. И в 1969 году наступил трагический финал. Во время перелёта из Парижа в Осло Хени скончалась на борту самолёта.

Достижения Сони Хени в спорте и кино настолько значительны, что, несмотря на неоднозначность её личности, в Норвегии в её честь установили памятник. При этом важно отметить, что документальных подтверждений активной поддержки нацистского режима со стороны девушки обнаружено так и не было.