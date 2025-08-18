Турист угодил в ловушку за водопадом и два дня выживал на мокрых камнях

Спускавшийся по отвесной скале турист чудом выжил, проведя два дня на мокрых камнях за водопадом в США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

© Lenta.ru

По данным источника, 10 августа 46-летний Райан Уордвелл спускался по веревке по отвесной скале рядом с горным водопадом «Семь чашек» на реке Керн в Калифорнии. Во время экстремального спуска мужчина угодил в стремительный поток воды. На следующий день путешественника объявили пропавшим без вести, его автомобиль остался на парковке природного парка.

Через два дня поисков мужчину удалось найти за водопадом с помощью дрона и инфракрасного датчика. Мужчина был в сознании, но ослаблен. Уордвелл заявил, что ранее он уже несколько раз спускался с горы рядом с этим водопадом.

Выяснилось, что путешественник получил несерьезные травмы и пытался самостоятельно преодолеть бурный поток воды, но потерпел неудачу.

«У него не было возможности там согреться или высохнуть. Условия были просто ужасными», — уточнил сотрудник правоохранительных органов округа Туларе Кевин Кеммерлинг.

Ранее пенсионерка-дайвер из Санкт-Петербурга около суток провела в воде на Сахалине. Ее инструктор поднялся на поверхность, посчитав, что женщина присоединится к группе, но туристка не вернулась.