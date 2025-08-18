Гладиатрисы Древнего Рима: как это было на самом деле

На аренах Древнего Рима некоторое время выступали не только гладиаторы-мужчины, но и женщины. Бои с участием гладиатрис собирали даже больше зрителей. Впрочем, ничего удивительного. Представительницы прекрасного пола олицетворяли несочетаемое: соблазнительную женственность и неистовую мужественность.

Бои без правил

Женская гладиаторская амуниция от мужской отличалась незначительно. Воительницы выходили на арену в короткой юбке, наголенниках и налокотниках. Дамам разрешалось использовать шлемы, но многие этой возможностью не пользовались, так как желали продемонстрировать многочисленным зрителям свои причёски. Позже было решено выпускать гладиатрис на импровизированный ринг в кожаной повязке, прикрывавшей грудь.

Настоящим поклонником женских поединков был император Нерон. Он выпускал пленных африканок на бой с дикими животными, вооружая их короткими кинжалами. Схватка изначально была неравной, а поэтому мало кому из женщин удавалось выжить в таком противостоянии. Но награда была высока. Победительницам даровали свободу.

Могли стать гладиатрисами и свободные девушки Рима из привилегированных сословий. Получить право сражаться перед восхищённой публикой также стремились «разведёнки» – те женщины, которых бросал муж. По законам того времени, леди уже не могли повторной выйти официально замуж, а жить на что-то было нужно. Вот и подавались в гладиатрисы, которым и еду предоставляли, и крышу над головой.

Но такое увлечение в древнеримском обществе скорее порицалось. Да, воительницам рукоплескали зрители, их обожали, но только до тех пор, пока не покидали территорию Колизея. За пределами арены гладиатрис осуждали и причисляли к продажным женщинам и стриптизёршам.

Сопротивление бесполезно

Для того чтобы достойно выглядеть на арене, женщины-гладиаторы (в основном только аристократки) проходили «курс молодого бойца». Изнурительные тренировки длились с утра и до позднего вечера. Дам обучали фехтованию, владеть оружием, тренировали ловкость и выносливость.

Кроме того, девушки, желающие стать гладиатрисами, должны были сначала дать присягу, тем самым объявив себя «юридически мёртвой личностью». Объясняется данное требование тем, что покинуть ристалище они могли только в случае победы. Во всех остальных требовалось либо подставить себя под клинок соперницы, либо совершить самоубийство.

Наиболее успешен профессиональный путь Герардески Манутиус. Она же считается и первой гладиатрисой, сведения о которой сохранились. Герардеска за 11 месяцев выиграла более 200 боёв. А после неудачного поединка её тело было разорвано на куски и скормлено хищникам.