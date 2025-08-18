Яблоко как символ: от запретного плода до атрибута праздника Преображения

19 августа отмечается Яблочный спас. Мы решили взглянуть на этот праздник через призму истории, религии и народных мифов, и выяснить, почему яблоко приобрело такой глубокий символизм в культуре.

Яблоко в христианской традиции — символ парадоксальный. Оно одновременно напоминает о грехопадении и обещает искупление, считается «пищей мертвых» и обязательным атрибутом праздничного стола. Ко дню Яблочного Спаса мы проследили, как в одном плоде переплелись библейские сюжеты, народные поверья и богословские концепции, и обсудили эту многогранную символику с религиоведом и культурологом Оксаной Куропаткиной.

Богословские истоки праздника Яблочный спас

19 августа отмечается праздник Преображения Господня, который в народе называется Яблочный Спас. Сам этот праздник появился в календаре достаточно поздно. Окончательно он вошел в общий обиход только к VIII веку.

Праздник Преображения Господня отсылает нас к евангельскому событию, когда незадолго до входа в Иерусалим Иисус Христос с тремя самыми близкими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — взошел на гору и преобразился. Как рассказывает Евангелие, лицо его стало блистать, а одежды стали белыми, как снег. И апостолы увидели, как два самых великих пророка Ветхого завета — Илия и Моисей — явились Христу и беседовали с ним. После этого видение прекратилось. Иисус принял свой обычный вид и сошел с горы вместе с апостолами. Традиционно считается, что речь идет о горе Фавор, хотя в самой Библии гора не названа.

Праздник Преображения Господня получил особое внимание именно в традиции восточного христианства — во многом благодаря интерпретации Преображения Господня как единства материи и духа: материя не противопоставляется духовному, а преображается под влиянием Божественной благодати. Это представление окончательно закрепляется в православии к эпохе позднего Средневековья.

От винограда к яблокам: трансформация традиции

Как это обычно бывает в истории христианства, высокое богословие, которое стало складываться достаточно рано и получило окончательный вид к позднему Средневековью, пересеклось с народными обычаями и традициями.

Праздники обычно приурочивались к сельскохозяйственному циклу. И Преображение Господне очень удачно вошло в календарь: оно отмечается в конце лета, когда собирается урожай. Еще с эпохи Ветхого завета прослеживается традиция приносить первый урожай к храму. Так люди выражали благодарность Богу и признание Его даров. Отголосок этой традиции нашел отражение в проведении праздника Преображения: в этот день, согласно древним правилам, следовало освящать виноград.

Виноград всегда был для христиан очень важной ягодой, потому что из винограда делается вино, которое используется на причастии. В теплых странах виноград так и остался самым главным атрибутом праздника Преображения Господня. Но в более холодной России, где виноград растет не повсеместно и в малом количестве, он был заменен более популярным плодом — яблоком. Именно этот фрукт вошел в праздник Преображения как символ освящения материального мира.

Для освящения в храм приносят первые яблоки, которые выросли этим летом. Можно приносить и другие земные плоды, но в центре внимания находятся именно яблоки. Отсюда и народное название праздника Преображения Господня — Яблочный Спас.

Народные обычаи и запреты

В народной традиции закрепилось представление о том, что до освящения земных плодов их лучше не вкушать. В народном православии издавна это считалось аксиомой. Тот, кто по невоздержанности или по неосторожности вкусил яблоко до освящения, должен был понести ритуальное наказание: не есть никаких яблок в течение сорока дней после Яблочного Спаса.

Существовало представление о том, что яблоко — это часть Большого пира. Христианский праздник часто воспринимался как предзнаменование большого пира, который будет в Царствии Божием. Отголосок такого представления мы видим, например, в дореволюционных традициях Вологодской губернии, где был принят обычай столования. Перед церковью ставились столы, накрывались чистыми скатертями, и деревенские хозяйки наполняли эти столы всевозможной снедью, включая яблоки.

Яблоко как пища живых и мертвых

Трапеза на Яблочный Спас, согласно крестьянским поверьям, должна была объединить живых и мертвых, именно поэтому было принято оставлять на Преображение Господне яблоки на могилах.

Было также поверье, что умершие дети на небе едят серебряные яблоки. Но чтобы им они достались, нужно, чтобы родители соблюдали положенные ритуальные правила и не вкушали яблоки до Яблочного Спаса.

Вместе с тем яблоки были неотъемлемой частью застолий. На праздничный стол всегда выставляли запеченные яблоки, блины с яблоками и другие блюда с этим ингредиентом.

Гадания и поверья

Народное православие обросло гадательными практиками и в них тоже нашлось место яблоневым плодам. Девушки, вкушая яблоки, думали о своих суженых — будущих женихах и приговаривали: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — то не минуется!».

У русских крестьян существовало мифологическое представление о том, что в день Яблочного Спаса из рая прилетает птица Сирин, которая поливает яблоки мертвой росой. После полудня ее сменяет птица радости Алконост: она смахивает с крыльев живую росу и преображает плоды.

Поэтому считалось, что если съесть яблочко до полудня Яблочного Спаса, всю жизнь будешь в печали, а если после — то в радости и веселье. Еще один мотив преображения закрепился в этой красивой легенде.

От запретного плода к символу преображения

В христианской традиции яблоко обладает глубокой, многогранной и порой противоречивой символикой.

С одной стороны, прочно укоренилось представление о том, что именно через яблоко грех вошел в мир — когда его вкусили Ева, а затем и Адам. Однако в библейском тексте нет конкретного указания на яблоко, там сказано «плод с древа». Мы не знаем точно, какое было древо и какой именно плод — об этом Писание умалчивает. Образ яблока как запретного плода широко распространился лишь в эпоху Возрождения. Вероятно, это связано с влиянием античной мифологии, где существовал символ «яблока раздора».

С другой стороны, яблоко несет и положительное значение — особенно когда мы видим его в руках Богомладенца или Богородицы. Здесь раскрывается важнейшая христианская символика первого и второго Адама. Если через первого Адама в мир вошли грех и смерть, то через второго Адама — Христа — мир получил радость, добродетель и надежду на бессмертие. Христос преображает все, что было осквернено Адамом.

Эта символика находит отражение и в освященных яблоках, приобретая особый смысл. Праздник Преображения Господня — словно малое воскресение Христа, знак его будущей славы и предзнаменование того действия, которое Христос окажет на весь окружающий мир, в том числе и на материальный. В контексте праздника освященное яблоко становится знаком обновленной материи — символом надежды на грядущее преображение всего творения.