Презирающий непогоду леопард попал в объектив фотоловушки

В Приморье дальневосточный леопард продемонстрировал необычное поведение, пометив территорию в сильный дождь. Видео публикует Telegram-канал заповедника «Земля леопарда».

Редкая отважная кошка попала в объектив фотоловушки, когда, вопреки привычкам своего вида, не стала прятаться от непогоды, а активно метила участок, роя землю задними лапами. Леопард спокойно постоял под дождем, выражая к нему презрение, и отправился по своим делам.

По словам зоологов заповедника, крупные кошки обычно избегают выходить под дождь и снег, предпочитая пережидать непогоду в укрытии. С помощью меток они обозначают свою территорию и передают сородичам информацию о своем физическом и физиологическом состоянии.

Национальный парк «Земля леопарда» продолжает изучать повадки редчайшей крупной кошки планеты, популяция которой в России насчитывает около 120 особей. Ученые отмечают, что подобные наблюдения помогают лучше понять поведенческие особенности краснокнижного хищника.

