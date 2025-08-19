Народные приметы на 20 августа: что нельзя делать в этот день

День у крестьян проходил в трудах и заботах. Они сеяли, жали и вспоминали про осень. С самого утра хозяйки пекли пироги с малиной.

© СОВА

Еще из ягоды делали заготовки на зиму, а листья засушивали и заваривали как чай.

С этого дня журавли собираются в стаи для обучения молодняка. Предки наблюдали за аистами: если птицы готовятся к отлету, то осень будет холодной.

20 августа нельзя женщине, которая не может забеременеть, показывать пальцем на небо - может случайно указать на пролетающую птицу, после чего у нее вообще может не быть детей.

Нельзя пугать аистов, повышать на них голос, гнать, бросать в них камни - к несчастьям.

Нельзя менять постельное белье на кровати, где спят супруги, - они могут сильно поссориться.

Не стоит есть мед с яблоками - можно заработать сахарный диабет.

Запрещено гулять с наступлением темноты - можно серьезно и надолго заболеть.

Не рекомендуется принимать быстрые решения.

Не стоит справлять свадьбы - брак будет коротким и проблематичным.

Не следует просить повышения зарплаты.