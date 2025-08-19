С кем первый президент России провел обряд «кровавого братания»

Первый президент России Борис Ельцин во взрослой жизни продолжал следовать некоторым уличным мальчишеским привычкам. Так, высокопоставленный политик проводил обряд кровавого братания. Интересно, с кем же?

Первый брат

В Советском Союзе обряд кровавого братания был популярен в некоторых кругах благодаря влиянию литературы и приключенческих фильмов. Его суть заключается в одновременном нанесении братающимися себе ранений и соединении кровоточащих ран. Борис Алмазов, автор монографии «Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних», отмечал, что чаще всего в советские годы такие действия выполняли юноши, испытывающие трудности в общении со сверстниками, неуверенные в себе или оказавшиеся под чьим-то влиянием.

Борис Минаев в своей книге «Ельцин» утверждал, что будущий российский лидер побратался таким образом с Львом Евгеньевичем Сухановым, который с 1988 года являлся его бессменным помощником. Уже после распада Советского Союза Суханов занимал различные должности и посты, но в 1997 года пришла пора оформлять пенсию.

Верный помощник, как отмечает историк Николай Зенькович в издании «1994. Россия. В шаге от распада», пришёл попрощаться с Ельциным, но его даже не пустили на порог приёмной. Скончался «кровный брат» в 1998 году, до последнего надеясь на то, что Ельцин вновь пригласит его на работу.

Две попытки

«Кровным братом» Ельцина был и Александр Васильевич Коржаков, руководитель службы безопасности первого президента России. Он рассказывал, что обряд кровавого братания Борис Николаевич совершал с ним дважды. В первый раз это случилось в Якутии, где лидеру страны подарили нож для разделки рыбы.

В очередной раз «кровосмешение» произошло на посиделках в президентском клубе. Коржакову уверен, что вторая попытка потребовалась из-за того, что момент в Якутии у Ельцина в памяти не отложился, так как он тогда находился подшофе.

В 1996 году «ельцинский брат» лишился всех постов. Считается, что всему виной стало дело «о коробке из-под ксерокса». Тогда в разгар предвыборной кампании Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского задержали при выходе из Дома Правительства с коробкой, в которой находились сотни тысяч долларов. Инициатором задержания оказался как раз Коржаков, что не понравилось шефу.