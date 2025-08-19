«Кровавое братание» Ельцина: с кем проводил такой обряд первый президент России

Русская семерка

Первый президент России Борис Ельцин во взрослой жизни продолжал следовать некоторым уличным мальчишеским привычкам. Так, высокопоставленный политик проводил обряд кровавого братания. Интересно, с кем же?

С кем первый президент России провел обряд «кровавого братания»
© РИА Новости

Первый брат

В Советском Союзе обряд кровавого братания был популярен в некоторых кругах благодаря влиянию литературы и приключенческих фильмов. Его суть заключается в одновременном нанесении братающимися себе ранений и соединении кровоточащих ран. Борис Алмазов, автор монографии «Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних», отмечал, что чаще всего в советские годы такие действия выполняли юноши, испытывающие трудности в общении со сверстниками, неуверенные в себе или оказавшиеся под чьим-то влиянием.

Борис Минаев в своей книге «Ельцин» утверждал, что будущий российский лидер побратался таким образом с Львом Евгеньевичем Сухановым, который с 1988 года являлся его бессменным помощником. Уже после распада Советского Союза Суханов занимал различные должности и посты, но в 1997 года пришла пора оформлять пенсию.

Верный помощник, как отмечает историк Николай Зенькович в издании «1994. Россия. В шаге от распада», пришёл попрощаться с Ельциным, но его даже не пустили на порог приёмной. Скончался «кровный брат» в 1998 году, до последнего надеясь на то, что Ельцин вновь пригласит его на работу.

Две попытки

«Кровным братом» Ельцина был и Александр Васильевич Коржаков, руководитель службы безопасности первого президента России. Он рассказывал, что обряд кровавого братания Борис Николаевич совершал с ним дважды. В первый раз это случилось в Якутии, где лидеру страны подарили нож для разделки рыбы.

В очередной раз «кровосмешение» произошло на посиделках в президентском клубе. Коржакову уверен, что вторая попытка потребовалась из-за того, что момент в Якутии у Ельцина в памяти не отложился, так как он тогда находился подшофе.

В 1996 году «ельцинский брат» лишился всех постов. Считается, что всему виной стало дело «о коробке из-под ксерокса». Тогда в разгар предвыборной кампании Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского задержали при выходе из Дома Правительства с коробкой, в которой находились сотни тысяч долларов. Инициатором задержания оказался как раз Коржаков, что не понравилось шефу.