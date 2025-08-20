Правда ли, что ацтеки ели людей

Ацтеки — живший до XVI века в Мексике индейский народ. Они построили одну из самых величайших империй в истории, но в то же время славились дикими ритуалами, включающими каннибализм. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Сведения о том, что ацтеки ели людей сохранились в хрониках XVI века. Испанские солдаты, монахи и чиновники описывали в рукописях, хранящихся в храмах Теночтитлана, порядок жертвоприношений и следовавшие за ними пиры. Во многих из них данные разнятся, но при этом все сходятся в главном: ацтеки действительно ели себе подобных.

Как проходила церемония?

Обряд проводили на вершине пирамидальной платформы. Жертву клали на каменный стол, чтобы вырезать сердце для подношения богам — оно считалось высшим даром. Верили, что таким способом боги получают энергию, которая была им нужна для поддержания порядка в людском мире — цикла рождения, смерти и возрождения. Часть останков хоронили или помещали в храмы, другая становилась частью трапезы.

У ритуала был четкий порядок проведения, и за правильностью его исполнения тщательно следили жрецы. Нарушения относились к святотатству, и в дальнейшем за них наказывали как за тяжкое преступление.

Кто становился жертвой?

Чаще всего на каменном столе оказывались противники, захваченные в плен во время войны. Также в жертву приносили рабов. А если ни тех, ни других не было, то забирали и представителей своей общины — тех, кто нарушил закон. Как бы то ни было, дефицита кандидатов не было.

Но в дар богам приносили не только взрослых. Иногда на алтаре оказывались дети. Как правило, их использовали только в ритуалах, обращенных к богу дождя, грома и молний Тлалоке. Важной частью обряда был детский плач. Если ребенок не плакал, его заставляли это делать, а после им всем отрезали головы. Их тела не ели, а сбрасывали в специально оведенную для этого яму, чтобы вызванный дождь очистил их тела.

Кто участвовал в трапезе?

Право на получение порции человеческого мяса было не у всех. Им кормили только воинов, взявших пленника, знать и жрецов. Порции были маленькими, потому что они считались скорее символом завершения обряда, чем полноценным обедом. Для обычных горожан, которые особыми заслугами не отличились, дорога к церемониальному столу была закрыта.

Сегодня невозможно точно сказать, сколько человек убили ацтеки во имя богов. Есть данные, свидетельствующие о том, что цифра равнялась 136 тысячам, но историки не сходятся в едином мнении на это счет. Однако есть то, в чем они единогласны — количество принесенных в жертву людей ацтеками не знает равных во всей Америке.

