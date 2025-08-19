Почему Гагарин назвал себя «последней собакой в космосе»

65 лет назад, 19 августа 1960 года, две собаки, Белка и Стрелка, вернулись на Землю после орбитального полета. Прошло более полувека, а их космическое путешествие до сих пор помнят. Так вышло, что это самые известные собаки в космосе, но их история тянет за собой целую череду фактов, которые помогают лучше понять историю советского прошлого. «Лента.ру» вспоминает, как все было, какие события предшествовали историческому полету подопытных животных и какие последовали вслед за ним.

Секретные цифры

Когда в корабль «Восток», на котором должен был полететь Гагарин, загрузили контейнеры с провизией и водой, ведущий конструктор Олег Ивановский вспомнил, что его с момента возвращения Белки и Стрелки беспокоила одна вещь. Она буквально не давала ему спать. Да, сегодня все это выглядит как череда эффектных аттракционов: запуск собак в космическое пространство, затем — человека. Все же вернулись. И из сегодняшнего «прекрасного далека», когда космос давно стал чем-то будничным и уже не волнует сердца людей так, как раньше, это выглядит в духе «по-другому и быть не могло».

Но бывший сотрудник НКВД и СМЕРША Олег Ивановский знал, как одна деталь может обрушить все планы. Это он сейчас, в 1961-м, коллега Сергея Королева, и именно ему предстоит последнему пожать Гагарину руку перед отправлением «Востока-1» в космос. А когда-то он освобождал Белгородскую область от фашистских захватчиков, а после войны зачищал Львовскую область от бандеровцев.

И причиной бессонницы Ивановского была непредсказуемость того, как себя поведет первый покоритель космических пространств в условиях невесомости. И он придумал своеобразный ПИН-код. Почти такой же, как в современных банковских приложениях, но состоящий из трех цифр.

Чтобы не допустить случайных действий, которые могли привести к непрогнозируемым последствиям, было решено установить на панель ручного управления системой ориентации и тормозной двигательной установки логический замок, который можно было открыть, только зная комбинацию из трех цифр: 1, 2, 5 Антон Первушин книга «108 минут, изменившие мир»

Правильно введя эти цифры и сняв крышку замка, космонавт подтверждал, что находится в здравом уме, контролирует себя и способен совершать осмысленные действия.

С этим все понятно. Но при чем здесь Белка и Стрелка? Чтобы ответить на этот вопрос, придется совершить исторический экскурс.

Гагарин такой молодой, и юный апрель впереди

Отвечая на вопрос журналиста, когда врачи начали работу по подготовке первого полета человека в космос, пионер космической медицины, профессор Владимир Яздовский как-то заявил:

Думаю, что подготовка к полету Юры началась примерно за 12 лет до его старта

Так мы оказываемся в 1949-м. Всего через четыре года после окончания войны начали выдвигаться проекты полета человека на ракете с достижением космических высот, но без выхода на орбиту. Так называемый суборбитальный полет. Первым с таким предложением выступил конструктор Михаил Тихонравов. Именно его ракета ГИРД-09 в августе 1933-го показала, что советские конструкторы способны на многое. Теперь требовалось обосновать возможность безопасного полета в космос с человеком на борту.

В 1949-м Гагарину исполнилось пятнадцать. Он только закончил шестой класс в родном Гжатске, перебрался поближе к Москве, поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10, вступил в комсомол, освоил трубу, на которой стал играть в самодеятельном духовом оркестре. Естественно, не подозревал ни о своей исторической миссии, ни о том, что подготовка к его полету уже началась.

Собачья работа

Было ясно, что первым полетит не человек. В декабре 1950-го между учеными разгорелся спор, кого посылать в полеты на суборбитальных ракетах.

Одна сторона предложила «всякую лабораторную мелочь» вроде мышей, крыс, мух дрозофил, их оппоненты — обезьян или же собак. Дрозофилы сразу же отпадали, поскольку сильно еще было влияние академика Лысенко, который громил генетику и ее главный символ — плодовых мух семейства Drosophilidae.

Хотя американцы еще в 1947 году на высоту 109,4 километра отправили на ракете «Фау-2» команду дрозофил, которые благополучно вернулись домой. А вот с обезьянами-астронавтами вплоть до 1951-го американцам не везло.

Но в тот вечер, когда разгорелся спор между академиками, возобладала точка зрения уже упомянутого Владимира Яздовского. За несколько лет до этого он возглавил медико-биологические исследования на ракетах и уже считался большим авторитетом.

Его карьере в свое время поспособствовали героический полководец Василевский и президент АН СССР Сергей Вавилов. За него ручался Туполев. Его полюбил Королев. Яздовский считал, что в космос нужно отправлять животное не только разумное, но и поддающееся дрессировке. Приматы, да, ближайший к человеку вид. Но с обезьянами одни неудобства — они не поддаются контролю, психуют, срывают с себя датчики. У американцев с обезьянами не клеится. Да и специалистов по обезьянам в СССР не так много.

С другой стороны, собака — друг человека. Животное, можно сказать, священное для науки с подачи академика Павлова. Кто, как не собака, достоин стать переходной ступенью между пустой ракетой, запущенной в космос, и человеком на борту этой ракеты? Это именно что собачья работа — не в уничижительном смысле, а в смысле оказанного доверия. Многие тогда поддержали Яздовского. И именно под его патронатом будут осуществляться сначала собачьи полеты, а затем и запуск человека в космос.

Первопроходцы Цыган и Дезик

Первыми собаками, отправленными в космос, были Цыган и Дезик. Полет состоялся 22 июля 1951 года. За ориентир взяли линию Кармана.

Собак запускали на жидкотопливной одноступенчатой ракете типа Р-1В. Это одна из первых советских геофизических ракет, используемых для научных исследований и экспериментальных работ на высотах до 100 километров.

Солнце еще не взошло. Дезик и Цыган накормлены легкими, но калорийными продуктами: тушеным мясом, хлебом, молоком. Они свободно чувствуют себя в одежде, оснащенной датчиками. Регистрируется частота их пульса и дыхания. Полностью экипированные, зафиксированные в лотках животные ведут себя спокойно. Молодцы Дезик и Цыган, не зря целый год тренировались!

Цыган и Дезик поднялись на высоту 87,7 километра. Полет длился двадцать минут, по другим данным — пятнадцать минут. «Четвероногие приземлились успешно, никаких отклонений у них не обнаружили, а информация об этом эксперименте была рассекречена только в 1991 году», — писал Иван Худяев.

Часто пишут, что Цыган больше не летал, но умалчивают о причинах этого. Ему, можно сказать, повезло, хотя на первый взгляд этого и не скажешь.

Цыган немного пострадал: при ударе во время приземления погнулся край лотка и слегка повредил ему кожу на брюхе Антон Первушин книга «108 минут, изменившие мир»

Из-за травмы его освободили от второго, закрепляющего успех, запуска, который состоялся 29 июля 1951 года. С Дезиком полетела Лиса. Они погибли. Подвела система спуска. Исторически верно считать Цыгана и Дезика пионерами «собачьего космоса», а Дезика и Лису — первыми жертвами «на благо космической науки».

Цыган больше вообще не летал, его сохранили «для истории», щенки от него ценились на уровне государственных наград. Его забрал себе председатель Комиссии по исследованию и использованию космического пространства академик Анатолий Благонравов. Первый пес-космонавт прожил еще 10 лет.

Созвездие дворовых псов

Прежде чем перейти к орбитальным полетам, пришлось проделать множество суборбитальных.

15 августа 1951 года успешно слетали Мишка и Чижик. Затем — Смелый и Рыжик. Воодушевившись и усложнив эксперимент, Королев снова, 28 августа, отправил Мишку и Чижика. Все шло нормально, но по возвращении животные оказались мертвы. Причина — разгерметизация. Чтобы предотвратить подобные инциденты, отказались от некоторых приборов, в том числе от регулятора давления.

Все эти собаки участвовали в серии запланированных полетов на Р-1Б и Р-1В. Завершали эту обойму испытаний Непутевый и Рожок. Полет запланировали на 3 сентября 1951 года. В день полета Рожок исчез, и впервые на испытания взяли неподготовленную собаку, к тому же щенка, по кличке ЗИБ — «Запасной исчезнувшего бобика». Королев же его кличку расшифровывал как «Запасной исследователь без подготовки». Все прошло успешно. Плюсом эксперимента стало доказательство того, что даже неподготовленное существо может выдержать стрессовый перегруженный полет.

В тренировках участвовали десятки собак, десятки собак поднимались в космос. Они носили различные забавные клички — Отважная, Снежинка, Цыганка, Дамка — и летали парами.

За несколько суборбитальных полетов ученые собрали множество полезных данных, что позволяло делать критерии отбора более сложными. Так, годились только беспородные дворовые собаки, не привыкшие к дому. Они менее прихотливые. В испытаниях теперь участвовали только суки, так как кобели не годились по разным причинам. Одна из причин — ассенизационная. Тот факт, что кобелю для того, чтобы помочиться, нужно задрать лапу, делало его неудобным для испытаний. Также выяснилось, что собаки женского пола лучше приспособлены к полету психологически.

В итоге десятки собак участвовали в суборбитальных полетах. Но мало кто о них знал. Эра собак-звезд началась в пору орбитальных полетов.

Собака Лайка

Согласно открытым архивным данным, а открылись они не так давно, СССР предпринял восемь попыток запуска собак на орбиту Земли. Первой была Лайка, а Белка и Стрелка были третьими в списке. По уточненным данным, их звали Капля и Вильна. Такая практика — менять клички перед стартом — была в порядке вещей.

Согласно популярной космической байке, пес Ветерок, летавший в космос последним, первоначально звался Бздунок. Помимо благозвучных имен и физических параметров, важным критерием «кастинга» считалась фотогеничность. В случае успеха герои должны были хорошо смотреться в кадре. Существовали и другие критерии, и они тоже в каком-то смысле были связаны с киноискусством.

Цвет шерсти тоже имел значение. Желательно, чтобы шерсть была белой и гладкой — в ходе полета для наблюдения за животными использовались автоматические кинокамеры, а они в те времена плохо передавали полутона; длинная шерсть мешает фиксации датчиков, лохмы загрязняют кабину и станок, на котором фиксируется животное Антон Первушин книга «108 минут, изменившие мир»

Лайка была настоящей звездой. На определенном этапе она обошла конкурентку — криволапую Муху. В итоге Лайка стала первым животным, выведенным на орбиту Земли.

Произошло это 3 ноября 1957 года, буквально через месяц после запуска первого спутника Земли (ИСЗ). Летела она на корабле «Спутник-2». Это был уже большой шаг вперед по сравнению с началом 1950-х и ракетами типа Р-1. В кабине имелись автомат питания, система кондиционирования. Проблема состояла в том, что животное было обречено на гибель — систему возвращения еще не разработали.

3 ноября запустили на орбиту собаку Лайку на спутнике весом 508 килограммов. Отец [Никита Хрущев] был в восторге. Я тоже, хотя и не мог отогнать от себя мысль о том, какая злая судьба уготована симпатичной дворняжке. Я попытался заговорить об этом с отцом, но он, в земной жизни большой любитель животных, только отмахнулся: «Ученые знают, что делают» Сергей Хрущев книга «Рождение сверхдержавы»

История про Лайку с самого начала была предана огласке. Люди, и не только в СССР, с замиранием сердца наблюдали за полетом Лайки, транслируемым различными СМИ. И задача была как-то осторожно преподнести информацию. Планировали сделать так, что собака продержится на орбите неделю, а потом ее усыпят. Но она умерла от перегрева, всего через пять-семь часов.

В итоге в течение недели средства массовой информации бодро рапортовали, что собака держится молодцом, тогда как в аппарате «Спутник-2» по орбите давно кружился ее труп.

Затем, по прошествии недели, сообщили, что собаку гуманно и медикаментозно усыпили.

История эта нашумела. В итоге, по одной из версий, ООН получила письмо от активисток штата Миссисипи, обвинивших СССР в негуманном отношении к животным. Вот что было сказано в заявлении:

Если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят

По легенде, в ответ на протест английского общества защиты животных СССР срочно выпустили сигареты «Лайка» с изображением героической собаки. «Памятником собаке-космонавту стали сигареты “Лайка” с симпатичной лохматой улыбающейся мордочкой на пачке», — писал Сергей Хрущев в книге «Рождение сверхдержавы». Также на территории НИИ авиационной медицины впоследствии установили памятник. И еще один памятник на острове Крит.

Кстати, образ Лайки необычайно востребован в поп-культуре. В ее честь названы сразу две английские рок-группы – «Laika» и «Laika Dog», а также финская серф-группа «Laika & The Cosmonauts». Финский режиссер Аки Каурисмяки одно время называл собак в своих фильмах «Laika». Также многие исполнители в разное время посвящали Лайке свои песни.

Что уж говорить про Белку и Стрелку — там целый пласт поп-культуры, и все перечислить просто невозможно. Следующими после Лайки 28 июля 1960 года должны были лететь Лисичка и Чайка, и их возвращение уже было заложено программой полета, но на 38-й секунде ракета-носитель взорвалась, и собаки погибли.

Через 22 дня мир узнал имена новых героев — Белки и Стрелки — первых животных, вернувшихся домой невредимыми из орбитального путешествия, за время которого корабль «Спутник-5» совершил 17 полных оборотов вокруг Земли.

Что беспокоило Ивановского

И теперь мы подходим вплотную к вопросу, заданному еще в самом начале бывшим сотрудником НКВД и СМЕРША Олегом Ивановским, а теперь ведущим конструктором «Востока». История Белки и Стрелки хорошо известна многим. Это история с хеппи-эндом.

19 августа 1960 года со «Стартового комплекса № 1» запустили корабль «Спутник-5» с Белкой и Стрелкой на борту. «Стартовый комплекс № 1» в будущем назовут «Гагаринским стартом», «Спутник-5» — прототип корабля «Восток», Белка и Стрелка, по сути, вроде бы, самое непосредственное приближение к полету Гагарина. К этому моменту было накоплено множество данных и планировалось собрать еще больше, чтобы уже вскоре запустить в космос человека.

На борту были установлены радиопередатчик «Сигнал», работающий на частоте 19,995 мегагерца, радиотелеметрическая аппаратура для передачи на Землю данных о состоянии Белки и Стрелки, а также о работе всех систем, установленных на борту спутника.

Десятки специалистов пристально наблюдали за этим полетом. И если официально, для людей, сообщалось, что полет прошел штатно, нормально, без отклонений, а собаки по приземлении стали мировыми звездами, то ученые цокали языками.

Благодаря этому полету, а собаки находились в нем 25 часов, сделав 17 полных витков вокруг Земли, стало ясно, что при тех развитиях технологий — это слишком много. Собаки едва выдержали. Скорректировав данные, решили для Гагарина сделать одновитковый полет.

Ивановского же обеспокоило другое. Через несколько витков на «Спутнике-5» Белка продемонстрировала сильное беспокойство. Пульс подскочил, сердцебиение ускорилось, собака лаяла и истерила, пыталась сорвать с себя ремни, ее тошнило. И это при том, что она прошла всевозможные тесты. Белка и Стрелка были такими же отборными кандидатами от собачьего мира, как Гагарин и его дублер Титов — от мира людей.

Тогда Ивановский с коллегами, среди них был и Яздовский, и решили делать одновитковый полет, а на гагаринский корабль установить логический замок. И вообще подойти к первому полету человека более тщательно.

То есть только после ввода числовой последовательности «1, 2, 5» космонавт бы мог переключить систему с автоматического управления на ручное. Этот код ему передали в специальном пакете документов. И введя эти цифры, космонавт бы показал, что он в адекватном состоянии и в состоянии контролировать ситуацию. То есть полет Белки и Стрелки поспособствовал успеху полета первого человека в космос еще и таким образом.

«Настоящий Ноев ковчег»

Вместе с Белкой и Стрелкой в тот день в космос слетали две крысы, 28 мышей и целый рой мух-дрозофил. Это интересная деталь. После смерти Сталина в 1953 году влияние одиозного академика ослабло, и хотя он оставался на своем посту до 1965-го, судя по тому, что дрозофилы стали легализоваться в науке, уже наблюдалось угасание лысенковщины.

Белка и Стрелка отнюдь не стали последними собаками в космосе.

9 марта 1961 года, когда в Звездном городке у Гагариных отмечали 27-летие Юры, Королев на Байконуре преподнес ему поистине королевский подарок: новый «Восток» стартовал в космос с собакой Чернушкой и антропометрическим манекеном, в груди, животе и ногах которого были закреплены клетки с крысами, мышами, препараты с культурой живой ткани и микроорганизмов Ярослав Голованов книга «Королев. Факты и мифы»

И тут интересный момент. Американцы, по словам Голованова, называли этот «Восток» с Чернушкой — «Ноевым ковчегом». Но ведь и когда летали Белка со Стрелкой, в Лондоне отозвались: «Теперь Россия запускает в космическое пространство настоящий Ноев ковчег». Это есть в «Правде» в № 288 от 1960 года. Шестая полоса, заголовок «Англия слушает сигналы».

То ли сравнение с Ноевым ковчегом было на тот момент расхожим штампом, то ли факты о полетах перепутались и стали одним мифом.

25 марта 1961 года состоялся полет собаки Удача, которую Гагарин перед стартом нарек Звездочкой. До полета первого человека в космос оставалось 18 дней. Существует миф, даже байка, никак не подтвержденная документально, но часто переходящая из уст в уста, о том, что Гагарин по возвращении на Землю пошутил:

Я не знаю, кто я — первый человек в космосе или последняя собака в космосе

В качестве курьеза это можно оставить, но воспринимать нужно как часть общей советской мифологии. По факту же последними собаками в космосе стали Ветерок и Уголек, слетавшие 22 февраля 1966 года на корабле «Космос-110». Вопреки устоявшимся правилам, это были самцы.

Историки отмечают, что в суборбитальных и орбитальных полетах 1950-1960-х участвовали по меньшей мере 47 собак, по другим данным — 48. Но самыми известными из них (в силу различных причин) стали именно Белка и Стрелка.